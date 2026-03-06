Getty Images Sport
Traduit par
Les clubs de Premier League en alerte alors que le Werder Brême s'apprête à tirer profit de son jeune défenseur central lors d'un transfert estival record
Le prodige de la Bundesliga déclenche une guerre d'enchères en Angleterre
Brême se prépare à un départ retentissant cet été, alors que le défenseur central Coulibaly, âgé de 18 ans, s'impose comme l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe. Le défenseur a connu une saison exceptionnelle en Bundesliga, disputant 21 matches et s'imposant comme un pilier de la défense du Weserstadion.
Selon le journal BILD,les Vert et Blanc exigeront un montant de transfert d'environ 42 millions de livres sterling, un chiffre qui pulvériserait leur précédent record de transfert. Ce record est en vigueur depuis 2009, lorsque la Juventus a payé 27 millions d'euros pour le meneur de jeu brésilien Diego. Son contrat, qui court jusqu'en 2029, ne comportant aucune clause libératoire, Brême se trouve en position de force pour négocier.
- AFP
L'entraîneur exhorte ses joueurs à rester concentrés malgré les spéculations grandissantes
Le buzz autour de Coulibaly a atteint la salle du conseil d'administration, Clemens Fritz, directeur sportif de Brême, ayant apparemment eu des discussions concrètes avec l'agent du joueur, Nochi Hamasor. Les deux parties semblent d'accord sur un départ cet été, à condition que l'un des clubs de Premier League, de Serie A ou de Ligue 1 intéressés accepte le prix fixé par le club. Cependant, l'entraîneur Daniel Thioune tient à ce que le jeune joueur garde les pieds sur terre alors que sa cote ne cesse de monter sur la scène internationale.
« C'est un peu trop prématuré pour moi », a déclaré Thioune. « Je ne veux pas juger de ce qui est le mieux pour le club et le joueur. Le fait est qu'il possède de grandes qualités et qu'il est loin d'avoir atteint le sommet de son développement. »
Un tournant financier pour les Vert et Blanc
Si la perte d'un talent du calibre de Coulibaly représente un coup dur sur le plan sportif, la réalité économique est impossible à ignorer pour le club de Bundesliga. Une injection de 50 millions d'euros apporterait un soutien financier considérable au club, doublant ainsi son record de vente et lui permettant de renouveler complètement son effectif.
Les recruteurs des clubs anglais de l'élite se sont rendus fréquemment dans le nord de l'Allemagne cette saison. Ils considèrent l'ancien joueur formé à Hambourg comme une perle rare : un adolescent doté de qualités physiques exceptionnelles qui a déjà fait ses preuves dans l'un des cinq grands championnats européens.
- Getty Images Sport
Retour à la forme physique avant la phase décisive
Coulibaly est actuellement écarté des terrains en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais il devrait faire son retour dans l'équipe pour le match à domicile contre Mayence le 15 mars. Son retour sera un coup de pouce bienvenu pour Brême, qui cherche à améliorer son classement, alors que le club lutte actuellement pour son maintien dans l'élite allemande.
Le club occupe actuellement la 16e place du classement avec 22 points en 24 matchs, soit seulement deux points d'avance sur Wolfsburg, qui se trouve dans la zone de relégation. Avant d'affronter Mayence la semaine prochaine, Brême affrontera d'abord l'Union Berlin à l'Alten Forsterei dimanche.
Publicité