Les clubs de Premier League en alerte alors que le Werder Brême s'apprête à tirer profit de son jeune défenseur central lors d'un transfert estival record

Brême se prépare à un départ retentissant cet été, alors que le défenseur central Coulibaly, âgé de 18 ans, s'impose comme l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe. Le défenseur a connu une saison exceptionnelle en Bundesliga, disputant 21 matches et s'imposant comme un pilier de la défense du Weserstadion.

Selon le journal BILD,les Vert et Blanc exigeront un montant de transfert d'environ 42 millions de livres sterling, un chiffre qui pulvériserait leur précédent record de transfert. Ce record est en vigueur depuis 2009, lorsque la Juventus a payé 27 millions d'euros pour le meneur de jeu brésilien Diego. Son contrat, qui court jusqu'en 2029, ne comportant aucune clause libératoire, Brême se trouve en position de force pour négocier.