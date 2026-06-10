Les cinq très jeunes joueurs à surveiller lors de la Coupe du monde : une forte présence africaine, d’Alajbegovic à Mbaye en passant par Bouaddi

Quand le PSG te lance dans le grand bain à seulement 16 ans, c’est que tu possèdes forcément un talent brut et une technique déjà affûtée. Deux ans plus tard, Ibrahim Mbaye est devenu la jeune pépite du Sénégal, nation victorieuse sur le terrain en janvier de la Coupe d’Afrique des nations, avant que le titre ne soit attribué sur tapis vert au Maroc. Néanmoins, le natif de Dakar a préféré le Sénégal, gravissant tous les échelons des sélections jeunes avant d’endosser, dès cet été, le rôle de successeur de Sadio Mané. Polyvalent, vif, adroit balle au pied et capable de prendre la profondeur, Mbaye aborde la compétition avec les atouts nécessaires pour créer la surprise.