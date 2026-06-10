En marge de la course au titre suprême de la Coupe du monde, une autre distinction, plus discrète mais tout aussi prestigieuse, attire l’attention : celle de meilleur jeune du tournoi. La précocité de Lamine Yamal, talentueux numéro 10 espagnol du FC Barcelone, en fait le grand favori de cette récompense, voire même, selon certains observateurs, un candidat crédible au Ballon d’Or de la compétition. Au-delà de ces jeunes déjà établis, intéressons-nous à ceux qui, âgés de moins de 20 ans, pourraient émerger et surprendre alors qu’ils n’ont pas encore atteint le statut de joueur de classe mondiale.
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Les cinq très jeunes joueurs à surveiller lors de la Coupe du monde : une forte présence africaine, d’Alajbegovic à Mbaye en passant par Bouaddi
ALAJBEGOVIC (BOSNIE)
Une évidence ? Tout à fait. Mais compte tenu de son âge (18 ans) et de l'engouement qu'il suscite (très convoité en Serie A), Kerim Alajbegovic est, aux yeux des supporters italiens, le premier nom sur la liste. Doté d’une grande créativité, d’une imagination débordante et d’un sens du but affirmé, il a conclu sa première saison chez les professionnels avec 13 buts et 4 passes décisives en 44 matchs sous les couleurs de Salzbourg. Son nouveau défi : propulser la Bosnie au-delà de la phase de groupes, une première depuis l’élimination de 2014.
MBAYE (SÉNÉGAL)
Quand le PSG te lance dans le grand bain à seulement 16 ans, c’est que tu possèdes forcément un talent brut et une technique déjà affûtée. Deux ans plus tard, Ibrahim Mbaye est devenu la jeune pépite du Sénégal, nation victorieuse sur le terrain en janvier de la Coupe d’Afrique des nations, avant que le titre ne soit attribué sur tapis vert au Maroc. Néanmoins, le natif de Dakar a préféré le Sénégal, gravissant tous les échelons des sélections jeunes avant d’endosser, dès cet été, le rôle de successeur de Sadio Mané. Polyvalent, vif, adroit balle au pied et capable de prendre la profondeur, Mbaye aborde la compétition avec les atouts nécessaires pour créer la surprise.
MORA (Mexique)
À seulement 17 ans, le milieu de terrain mexicain Gilberto Mora, pensionnaire du Club Tijuana, est le plus jeune joueur du tournoi. Il porte déjà le maillot numéro 10 du Tri, l’équipe hôte. Sa lecture du jeu, sa capacité à se libérer entre les lignes et sa justesse dans la transmission font de lui un élément déjà essentiel, et annoncent une carrière prometteuse. Les principaux clubs européens le suivent depuis longtemps, et une Coupe du monde où il jouerait un rôle de premier plan déclencherait sans doute une surenchère pour s’attacher ses services.
BOUADDI (MAROC)
Comme Mbaye, il a été formé dans les centres français, mais a opté pour le Maroc cette année : Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC, a choisi les Lions de l’Atlas pour mettre sa technique au service de la sélection, quatrième de la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors qu’il n’avait que 15 ans. À 19 ans, il figure déjà parmi les plus grands espoirs du football maghrébin.
DIOMANDE (CÔTE D’IVOIRE)
Le milieu de terrain ivoirien Yan Diomandé, arrivé à Leipzig l’été dernier, s’est rapidement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football africain et mondial. Âgé de 19 ans, Diomandé se distingue par son explosivité, sa vitesse et sa grande habileté technique des deux pieds. Il a déjà marqué 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matchs avec le club de la Red Bull.