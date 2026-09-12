Barcelone aborde la rencontre de Liga de dimanche contre Levante avec un bilan impeccable, qui a captivé l’imagination des supporters de football à travers le monde. Sous la direction de Flick, le Barça s’est imposé comme une force irrésistible, en remportant ses cinq premiers matches toutes compétitions confondues. Sa domination statistique est tout aussi impressionnante, avec 22 buts inscrits et seulement trois encaissés. Cependant, Flick sait parfaitement que l’euphorie autour de la forme actuelle du club pourrait entraîner un dangereux relâchement de concentration si les joueurs commencent à croire à leur propre engouement avant que le travail ne soit terminé.

Flick a rapidement tempéré l’enthousiasme par une dose de réalisme, en rappelant à son groupe à quelle vitesse les choses peuvent basculer dans le football de très haut niveau. « Nous savons que dans le football, les choses peuvent changer très vite. J’aime le fait que nous profitons de la situation (en ce moment). Si nous changeons quelque chose à cette attitude, nous irons dans la mauvaise direction et c’est ce que nous ne voulons pas », a déclaré Flick.