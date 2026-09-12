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« Les choses peuvent changer très vite » : Hansi Flick adresse un avertissement sévère au Barça, en pleine réussite, avant le choc contre Levante
Maintenir l’intensité face à la perfection
Barcelone aborde la rencontre de Liga de dimanche contre Levante avec un bilan impeccable, qui a captivé l’imagination des supporters de football à travers le monde. Sous la direction de Flick, le Barça s’est imposé comme une force irrésistible, en remportant ses cinq premiers matches toutes compétitions confondues. Sa domination statistique est tout aussi impressionnante, avec 22 buts inscrits et seulement trois encaissés. Cependant, Flick sait parfaitement que l’euphorie autour de la forme actuelle du club pourrait entraîner un dangereux relâchement de concentration si les joueurs commencent à croire à leur propre engouement avant que le travail ne soit terminé.
Flick a rapidement tempéré l’enthousiasme par une dose de réalisme, en rappelant à son groupe à quelle vitesse les choses peuvent basculer dans le football de très haut niveau. « Nous savons que dans le football, les choses peuvent changer très vite. J’aime le fait que nous profitons de la situation (en ce moment). Si nous changeons quelque chose à cette attitude, nous irons dans la mauvaise direction et c’est ce que nous ne voulons pas », a déclaré Flick.
- AFP
Des performances de haut vol des stars offensives
Le catalyseur de l’entame de saison explosive du FC Barcelone a sans aucun doute été son secteur offensif, avec Lamine Yamal et Raphinha au sommet de leur art. Le duo a joué un rôle déterminant pour faire voler en éclats les défenses adverses, contribuant largement aux cinq buts inscrits contre Feyenoord en Ligue des champions, ainsi qu’aux prestations dominantes face à Valence, au Rayo Vallecano et à Elche. Yamal, en particulier, a poursuivi son ascension fulgurante, s’affirmant comme le cœur créatif d’une équipe qui paraît bien plus clinique que lors des précédentes campagnes.
Flick estime toutefois que le talent individuel doit s’appuyer sur une éthique collective de travail qui reste constante chaque semaine. « Nous sommes très heureux d’évoluer à ce niveau, mais nous savons que nous devons le montrer à chaque match », a déclaré Flick. « Nous savons que nous avons une énorme qualité mais... nous avons (aussi) des choses que nous faisons et qui sont importantes pour nous, quand nous maintenons une intensité élevée, que nous restons concentrés et que nous sommes actifs. »
Rêves européens et domination nationale
Si l’objectif immédiat est de prendre trois points contre Levante, les ambitions plus larges du club ne sont jamais bien loin. Barcelone n’a plus goûté à la gloire en Ligue des champions depuis 2015, et l’envie de retrouver le sommet du football européen est palpable, aussi bien dans le vestiaire que dans les bureaux des dirigeants.
Flick a reconnu que le trophée continental restait le Graal pour les supporters, mais il a aussi souligné que la réussite sur la scène nationale était une priorité non négociable pour la direction du club. « J’ai parlé avec les supporters, avec les gens à Barcelone, cette année nous devons gagner la Ligue des champions et bien sûr c’est un rêve pour nous, c’est notre objectif de gagner cela », a ajouté Flick.
- (C)Getty images
Le soutien présidentiel pour un triplé historique
Au-delà de la Ligue des champions, il y a aussi l’enjeu majeur de conserver une emprise totale sur l’élite du football espagnol. Barcelone a l’occasion de décrocher un troisième titre consécutif en Liga, un exploit qui renforcerait encore davantage son ère de suprématie nationale face à son rival le Real Madrid. Flick a révélé que le président du club, Joan Laporta, s’est montré très explicite sur l’importance du championnat, voyant un potentiel « triplé » comme un cap essentiel pour le projet.
La synergie entre le staff technique et la direction semble être à son plus haut niveau alors qu’ils traversent cette période chargée du calendrier. « Le président a également dit que la Liga est aussi importante, et la gagner trois fois de suite, ce serait incroyable », a souligné Flick.
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