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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

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« Les choses ont changé » : Gio Reyna est prêt à écrire un nouveau chapitre, alors que la star de l'équipe nationale américaine compte bien laisser ses anciens problèmes derrière elle lors de la Coupe du monde 2026

Etats-Unis
G. Reyna
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Analysis
Coupe du monde

GOAL a rencontré Gio Reyna pour aborder sa réputation, son progression depuis le Mondial au Qatar et les raisons pour lesquelles cette Coupe du monde lui offre l'occasion de changer la perception que l'on a de lui.

ATLANTA — Depuis trois ans et demi, Gio Reyna a développé un genre de super-pouvoir malgré lui : celui de répéter inlassablement la même chose, en variant juste les mots. Chaque passage devant les médias reprend le même débat. Un débat dont, malgré ses efforts, il n’a jamais réussi à s’extirper.

En conséquence, son récit s’est fait répétitif : Coupe du monde 2022, forme, condition physique, blessures, attitude, perception, réputation… tout se mélange en boucle. Pourtant, un moment vient où l’on se lasse de répondre aux mêmes questions sur les mêmes sujets. Un moment où le sujet doit changer, surtout si la personne au centre a évolué.

C’est pourquoi Reyna est si pressé d’aborder d’autres sujets. Il veut regarder vers l’avenir. Alors qu’il s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde, il aspire simplement à parler de qui il est, non de qui il était. Quel angle adopter, donc ? C’est à la fois complexe et évident : l’histoire de Reyna a évolué. Il attend juste que le monde s’en rende compte.

« J’ai quatre ans de plus, et ça change tout », confie-t-il à GOAL. « Ce ne sont pas n’importe quelles quatre années, mais de 19 à 23 ans, je crois que c’est là que la plupart des gens grandissent. J’ai mûri de tant de façons différentes qu’il est difficile d’en citer une seule, mais oui, maintenant que je suis là, j’attends ce moment avec impatience.

« Quand on est dans le feu de l’action, il est difficile de prendre du recul et d’y réfléchir, mais bien sûr, les choses ont changé. »

À la veille d’un été qui pourrait bouleverser sa carrière, le moment est donc idéal pour tourner la page. Il a tourné la page. Il espère désormais entraîner tout le monde dans son sillage. Un nouveau chapitre s’ouvre à lui, pour peu qu’il parvienne à démontrer l’ampleur du changement.

« Tout part d’un bon groupe de soutien qui vous pousse chaque jour », explique-t-il. « Mais ça vient aussi de l’intérieur. »

La Coupe du monde est là, et Reyna, désormais âgé de 23 ans, se dit prêt à la défier. L’heure est donc venue pour ce chapitre unique de commencer.

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    La question de la réputation

    À un moment donné, Reyna a tout simplement décidé d’arrêter de faire défiler son fil d’actualité. Cette décision a été facile à prendre. Il a supprimé Instagram de son téléphone, convaincu de pouvoir utiliser son temps plus utilement : discuter avec sa famille, passer du temps avec son chien, visionner la vidéo du PGA Tour avec ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine américaine… littéralement n’importe quoi, pourvu qu’il ne s’agisse pas de fixer son téléphone en pilotage automatique. Au fil des sessions de scroll, il lui devenait de plus en plus difficile d’ignorer ce qui se disait. Chaque fois que son nom apparaissait, dans les gros titres ou en commentaire, le même type de discussions s’ensuivait.

    Depuis trois ans et demi, sa réputation est disséquée sans relâche : est-il vraiment tel que le dépeignent les réseaux ? Les faits correspondent-ils aux récits diffusés ? Est-il en forme ? A-t-il confiance en lui ? Est-il apprécié ? Se soucie-t-il de l’opinion publique ? Doit-il encore prouver sa valeur ?

    Certains points sont exacts, il le reconnaît. Mais, comme toute narration sportive, son histoire a pris une trajectoire incontrôlable, prenant des tournures inattendues. Il existe pourtant un point de départ, et ce départ mérite d’être rappelé. Pour le reste ? Mieux vaut en rire.

    « J’ai l’impression que beaucoup de rumeurs autour de moi tendent à dire que je suis un peu impulsif et, peut-être, que j’ai des problèmes d’attitude », pose Reyna, comme s’il préparait le terrain pour un démenti rapide.

    Pas tout à fait. Il esquisse un sourire et enchaîne : « Si vous demandez à la plupart des joueurs de l’équipe, ils diront qu’il m’arrive parfois d’être impulsif sur le terrain, c’est vrai. »

    Pas une tête brûlée au sens traditionnel du terme, remarquez. Ce qualificatif, souvent négatif, lui a été collé à maintes reprises. Reyna reconnaît d’ailleurs avoir franchi la ligne lors d’une semaine agitée au Qatar. Aujourd’hui, il prend le temps de se réhabiliter. Fini le « tête brûlée », place au « passionné ». Un glissement sémantique subtil, mais significatif.

    « Je pense qu’il faut une part d’ego et de passion pour réussir dans ce sport, explique-t-il. Il faut avoir cette motivation personnelle, cette soif de victoire et cette fougue. Sur le terrain, oui, je peux être impulsif. En dehors ? Je suis équilibré et rationnel. »

    Être rationnel, c’est aussi accepter la réalité. Reyna connaît la sienne : il sait que beaucoup attendent encore de lui reprocher la Coupe du monde 2022. Certains jugeront chacun de ses gestes à l’aune de la façon dont il a géré les pires jours de sa carrière professionnelle. Même si sa vie a évolué, ce moment restera un chapitre, un chapitre qu’on ne peut effacer.

    Il est toutefois convaincu qu’on peut le surmonter, voire le reléguer au second plan si les performances suivent. Car une réputation, bonne ou mauvaise, met du temps à s’effacer.

    « J’ai l’impression d’être bien moins un problème pour l’équipe que ce que les gens ont pu penser par le passé », assure-t-il en souriant. « Cette réputation vient surtout de cette histoire, mais je me considère comme un vrai joueur d’équipe. J’aime être avec ce groupe. Je suis probablement moins un problème pour les entraîneurs que ce que les gens pensent.

    Les gens imaginent que j’arrive chaque jour en pensant que tout le monde me scrute, mais ce n’est pas le cas : je suis quelqu’un de normal. Je veux simplement donner le maximum et soutenir mon équipe. »

    Il martèle sans relâche que l’USMNT représente tout pour lui : un amour de toujours, bien plus qu’un simple programme ou un statut.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Le rôle de Reyna au sein de la sélection américaine

    L’amitié entre Reyna et Joe Scally mérite d’être soulignée. Pour rejoindre son compère au Borussia Mönchengladbach, le couple a quitté Dortmund pour Düsseldorf. Un choix judicieux, assure Reyna : Düsseldorf offre une ambiance plus cosmopolite que la paisible Dortmund, et la présence de Scally facilite grandement son quotidien.

    Cette complicité éclaire en partie la facilité avec laquelle Reyna s’intègre au sein de l’équipe nationale américaine. Car les liens ne manquent pas : il connaît Brenden Aaronson depuis ses 13 ou 14 ans, et Chris Richards depuis aussi longtemps. D’autres joueurs, comme Chris Brady, ont rejoint plus récemment le groupe, mais ils étaient déjà prêts à affronter Reyna, Scally et Aaronson dans des parties endiablées de Clash Royale, en mars dernier. Tout le monde se connaît. Chacun conserve un souvenir, chacun trouve sa place.

    Où se situe Reyna dans ce groupe ? « Je suis plutôt discret », assure-t-il. Malgré son impact sur le terrain et les gros titres qu’il attire, le milieu de terrain se fait plus effacé parmi ses coéquipiers.

    « Je dirais que je suis assez, assez cool », explique-t-il. « En dehors du terrain, je parle à tout le monde. Je ne suis peut-être pas le plus bruyant de la pièce, mais j’ai l’impression d’être plutôt apprécié dans le groupe. Je ne suis pas celui qui parle le plus dans toutes les pièces, contrairement à Chris Richards, Tyler Adams ou Weston [McKennie]. »

    Depuis des années, les joueurs du programme réfléchissent à la fraternité au sein de l’équipe nationale américaine et à ce qu’elle signifie pour eux. Ils réfléchissent également à la manière dont ils ont surmonté les moments difficiles : la Coupe du monde 2022, la Copa América 2024 et la Ligue des nations 2025. Pour Reyna, la clé est simple : ils se soucient de l’équipe et les uns des autres.

    « J’ai connu des équipes où ce n’était pas le cas, surtout en club, mais ici c’est clair : notre force, c’est l’entente parfaite entre tous. Aucune tension, chacun prend plaisir à être avec les autres. C’est ce que j’aime retrouver à chaque rassemblement.

    Sur le terrain, cela se voit : on joue vraiment les uns pour les autres, à chaque instant. »

    Une constante demeure : dès qu’il revêt le maillot de l’équipe nationale américaine, Reyna répond présent. Ce n’est pas un hasard, et cela compte double à l’approche de l’été.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Un talent « particulier »

    Pendant une grande partie de l’année dernière, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, a été régulièrement interrogé au sujet de Reyna. En mars dernier, après l’avoir observé pour la première fois à l’entraînement, il a estimé que le milieu de terrain devait encore gagner en puissance physique pour se mettre au niveau de ses coéquipiers. Depuis, l’entraîneur n’a cessé de défendre le joueur de 23 ans, qu’il qualifie souvent de « spécial ».

    C’est pourquoi, malgré seulement 510 minutes de championnat avec Gladbach cette saison, Reyna a été convoqué pour la Coupe du monde. C’est aussi la raison pour laquelle, malgré un temps de jeu sporadique tout au long du cycle, il a quand même marqué et délivré des passes décisives pendant la trêve de novembre. Résultat : il était titulaire contre le Sénégal et pourrait l’être à nouveau cet été.

    Aucune certitude n’existe, mais Reyna possède un quelque chose d’unique que Pochettino perçoit clairement.

    « Je fais confiance à tout le monde, mais je lui fais vraiment confiance », a déclaré Pochettino. « Je ne dis pas qu’il va jouer le match, mais il peut apporter son aide. Il peut apporter son aide parce que c’est un joueur différent, un talent différent. Et je pense que, dans un effectif, il faut avoir un joueur comme lui. »

    Reste que Reyna, titularisé seulement à 20 reprises en championnat depuis 2021, n’a pas eu beaucoup d’occasions d’exprimer son talent sur la durée. Malgré tout, lorsqu’il revêt le maillot de l’équipe nationale américaine, il répond présent. En 39 sélections, il a inscrit neuf buts et délivré six passes décisives, dont la moitié lors de matchs officiels.

    « Gio est un joueur qui, je pense, voit des choses que peu d’autres peuvent voir », observe l’attaquant américain Folarin Balogun, souvent servi par Reyna depuis son arrivée en sélection en 2023. « Je l’ai déjà constaté, même dès les premières phases de l’entraînement. C’est un joueur que j’adore avoir à mes côtés. Tout le monde est content de l’avoir sur le terrain. »

    Comment parvient-il à se remettre en marche après avoir été sur la touche plus longtemps qu’il ne l’aurait souhaité ?

    « Au fond, je crois vraiment en mes capacités chaque fois que je foule la pelouse », explique-t-il. « Mais ce n’est pas évident quand on sait qu’on ne jouera peut-être que 20 minutes. Le rythme match après match est donc crucial, et c’est là-dessus que je travaille pour franchir l’étape suivante de ma carrière. »

    Ces derniers mois, le natif de New York a beaucoup réfléchi à ces étapes. Il en a franchi une l’été dernier en rejoignant Gladbach pour relancer sa carrière, puis une autre à l’automne en saisissant sa chance en sélection avec un but contre le Paraguay et une passe décisive face à l’Uruguay. Ces dernières semaines, il s’est encore interrogé : a-t-il fait assez pour décrocher la chance de sa vie ?

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    « Nous voulons faire quelque chose de spécial »

    À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, le bruit ambiant monte d’un cran, mais Reyna a appris, au fil des ans, à faire abstraction. Il s’est de nouveau coupé des réseaux sociaux. Ce qu’il perçoit lui parvient filtré par sa femme ou ses parents. Il sait que discussions et débats font rage ; c’est le lot du métier. Les spécialistes des Unes font leur travail, tout comme ceux qui les font, à l’image de Reyna.

    Ces dernières semaines ont été éprouvantes pour les nerfs. Il se trouvait avec son épouse dans le Connecticut le jour de la sélection de l’équipe nationale américaine. Après un passage chez le traiteur, le couple, trop nerveux pour rentrer, a patienté, jusqu’à ce que l’appel tant attendu survienne. La tension s’est alors transformée en joie, puis rapidement en impatience.

    Pourtant, qu’il veuille l’admettre ou non, Reyna savait que, lorsque son nom serait annoncé dans la composition de l’équipe, il n’y aurait pas de réaction unique et universelle. Ce serait compliqué car, encore une fois, tout cela a tendance à être compliqué.

    « C’est bien plus que simplement entrer sur le terrain et jouer », explique-t-il. « Ce n’est jamais aussi simple. J’aimerais que ça le soit. Je suis sûr que tous les joueurs aimeraient que ce soit aussi facile. Évidemment, ce match compte énormément pour nous tous. »

    Cet été, c’est encore plus vrai : on évoque beaucoup la pression liée à cette Coupe du monde particulière, organisée aux États-Unis, mais plusieurs membres de l’équipe nationale américaine ont rappelé que chaque Coupe du monde s’accompagne naturellement d’une forte pression. Quel que soit le lieu, c’est le plus grand poids qui puisse être accordé à une rencontre. Bien sûr, jouer à domicile a une signification spéciale, mais la nervosité et l’excitation ne peuvent pas monter plus haut.

    « C’est l’été de la Coupe du monde », déclare Reyna. « Je pense que ce n’est pas seulement moi, mais que l’on peut sentir que l’énergie de toute l’équipe passe à un niveau supérieur. Je pense que vous avez vu contre le Sénégal que nous ne voulons pas prendre cet été à la légère. Nous voulons faire quelque chose de spécial. »

    C’est sans doute le seul point sur lequel tout le monde s’accorde : cet été peut être spécial, tant pour les individus que pour le collectif. Il peut faire avancer les choses, marquer le moment où le football s’impose enfin aux États-Unis et changer des vies et des héritages pour toujours.

    Cet été, Reyna pourrait reconquérir le cœur des supporters, inscrire des buts, offrir des moments de grâce qui éclipseraient les zones d’ombre, et offrir au monde une nouvelle page de sa carrière.

    C’est précisément l’objectif de Reyna : offrir un exploit à tous ceux qui ont cru en lui, ainsi qu’à ceux qui l’ont écarté. Plus encore, il veut réaliser quelque chose dont il pourra être fier. Car cette histoire est aussi la sienne.

    « Je veux le faire pour beaucoup de gens », explique-t-il, « mais je le fais avant tout pour moi, car c’est ce que j’ai toujours voulu faire. Je veux franchir cette nouvelle étape, et je sais que j’en suis capable. Je veux rester en forme. Je fais tout ce que je peux en dehors du terrain pour maintenir ce niveau.

    « Je veux simplement tirer le meilleur parti de mon talent. J’espère que cette Coupe du monde sera le point de départ de cette nouvelle page. »

    D’ici là, Reyna devra encore répondre aux mêmes questions, et à quelques nouvelles. Mais l’essentiel est ailleurs : que va-t-il faire ensuite ?

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