« Les choses ont changé » : Gio Reyna est prêt à écrire un nouveau chapitre, alors que la star de l'équipe nationale américaine compte bien laisser ses anciens problèmes derrière elle lors de la Coupe du monde 2026

ATLANTA — Depuis trois ans et demi, Gio Reyna a développé un genre de super-pouvoir malgré lui : celui de répéter inlassablement la même chose, en variant juste les mots. Chaque passage devant les médias reprend le même débat. Un débat dont, malgré ses efforts, il n’a jamais réussi à s’extirper.
En conséquence, son récit s’est fait répétitif : Coupe du monde 2022, forme, condition physique, blessures, attitude, perception, réputation… tout se mélange en boucle. Pourtant, un moment vient où l’on se lasse de répondre aux mêmes questions sur les mêmes sujets. Un moment où le sujet doit changer, surtout si la personne au centre a évolué.
C’est pourquoi Reyna est si pressé d’aborder d’autres sujets. Il veut regarder vers l’avenir. Alors qu’il s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde, il aspire simplement à parler de qui il est, non de qui il était. Quel angle adopter, donc ? C’est à la fois complexe et évident : l’histoire de Reyna a évolué. Il attend juste que le monde s’en rende compte.
« J’ai quatre ans de plus, et ça change tout », confie-t-il à GOAL. « Ce ne sont pas n’importe quelles quatre années, mais de 19 à 23 ans, je crois que c’est là que la plupart des gens grandissent. J’ai mûri de tant de façons différentes qu’il est difficile d’en citer une seule, mais oui, maintenant que je suis là, j’attends ce moment avec impatience.
« Quand on est dans le feu de l’action, il est difficile de prendre du recul et d’y réfléchir, mais bien sûr, les choses ont changé. »
À la veille d’un été qui pourrait bouleverser sa carrière, le moment est donc idéal pour tourner la page. Il a tourné la page. Il espère désormais entraîner tout le monde dans son sillage. Un nouveau chapitre s’ouvre à lui, pour peu qu’il parvienne à démontrer l’ampleur du changement.
« Tout part d’un bon groupe de soutien qui vous pousse chaque jour », explique-t-il. « Mais ça vient aussi de l’intérieur. »
La Coupe du monde est là, et Reyna, désormais âgé de 23 ans, se dit prêt à la défier. L’heure est donc venue pour ce chapitre unique de commencer.