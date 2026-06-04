« Les choses ont changé » : Gio Reyna est prêt à écrire un nouveau chapitre, alors que la star de l'équipe nationale américaine compte bien laisser ses anciens problèmes derrière elle lors de la Coupe du monde 2026

À un moment donné, Reyna a tout simplement décidé d’arrêter de faire défiler son fil d’actualité. Cette décision a été facile à prendre. Il a supprimé Instagram de son téléphone, convaincu de pouvoir utiliser son temps plus utilement : discuter avec sa famille, passer du temps avec son chien, visionner la vidéo du PGA Tour avec ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine américaine… littéralement n’importe quoi, pourvu qu’il ne s’agisse pas de fixer son téléphone en pilotage automatique. Au fil des sessions de scroll, il lui devenait de plus en plus difficile d’ignorer ce qui se disait. Chaque fois que son nom apparaissait, dans les gros titres ou en commentaire, le même type de discussions s’ensuivait.

Depuis trois ans et demi, sa réputation est disséquée sans relâche : est-il vraiment tel que le dépeignent les réseaux ? Les faits correspondent-ils aux récits diffusés ? Est-il en forme ? A-t-il confiance en lui ? Est-il apprécié ? Se soucie-t-il de l’opinion publique ? Doit-il encore prouver sa valeur ?

Certains points sont exacts, il le reconnaît. Mais, comme toute narration sportive, son histoire a pris une trajectoire incontrôlable, prenant des tournures inattendues. Il existe pourtant un point de départ, et ce départ mérite d’être rappelé. Pour le reste ? Mieux vaut en rire.

« J’ai l’impression que beaucoup de rumeurs autour de moi tendent à dire que je suis un peu impulsif et, peut-être, que j’ai des problèmes d’attitude », pose Reyna, comme s’il préparait le terrain pour un démenti rapide.

Pas tout à fait. Il esquisse un sourire et enchaîne : « Si vous demandez à la plupart des joueurs de l’équipe, ils diront qu’il m’arrive parfois d’être impulsif sur le terrain, c’est vrai. »

Pas une tête brûlée au sens traditionnel du terme, remarquez. Ce qualificatif, souvent négatif, lui a été collé à maintes reprises. Reyna reconnaît d’ailleurs avoir franchi la ligne lors d’une semaine agitée au Qatar. Aujourd’hui, il prend le temps de se réhabiliter. Fini le « tête brûlée », place au « passionné ». Un glissement sémantique subtil, mais significatif.

« Je pense qu’il faut une part d’ego et de passion pour réussir dans ce sport, explique-t-il. Il faut avoir cette motivation personnelle, cette soif de victoire et cette fougue. Sur le terrain, oui, je peux être impulsif. En dehors ? Je suis équilibré et rationnel. »

Être rationnel, c’est aussi accepter la réalité. Reyna connaît la sienne : il sait que beaucoup attendent encore de lui reprocher la Coupe du monde 2022. Certains jugeront chacun de ses gestes à l’aune de la façon dont il a géré les pires jours de sa carrière professionnelle. Même si sa vie a évolué, ce moment restera un chapitre, un chapitre qu’on ne peut effacer.

Il est toutefois convaincu qu’on peut le surmonter, voire le reléguer au second plan si les performances suivent. Car une réputation, bonne ou mauvaise, met du temps à s’effacer.

« J’ai l’impression d’être bien moins un problème pour l’équipe que ce que les gens ont pu penser par le passé », assure-t-il en souriant. « Cette réputation vient surtout de cette histoire, mais je me considère comme un vrai joueur d’équipe. J’aime être avec ce groupe. Je suis probablement moins un problème pour les entraîneurs que ce que les gens pensent.

Les gens imaginent que j’arrive chaque jour en pensant que tout le monde me scrute, mais ce n’est pas le cas : je suis quelqu’un de normal. Je veux simplement donner le maximum et soutenir mon équipe. »

Il martèle sans relâche que l’USMNT représente tout pour lui : un amour de toujours, bien plus qu’un simple programme ou un statut.