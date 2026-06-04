En règle générale, un entraîneur préfère garder ses cadres à l’abri plutôt que de les voir partir pour un grand tournoi international. Pourtant, peu avant son limogeage, Slot a estimé que la participation d’Alexander Isak à la Coupe du monde pourrait finalement profiter à Liverpool.

Après tout, l’international suédois n’est pas exposé au surmenage : il n’a été titularisé que treize fois lors de sa première saison sur les bords de la Mersey, une campagne perturbée par les blessures. On comprend donc aisément pourquoi Slot estimait qu’il serait « très utile » pour Isak de disputer « beaucoup de matchs » lors de la Coupe du monde.

Bien sûr, le risque de nouvelle blessure existe, mais Isak a avant tout besoin de minutes en match, plus que tout autre élément du groupe.

Pour Iraola, voir le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique ressortir indemne de la compétition, avec quelques titularisations et peut-être un ou deux buts à son actif, serait un énorme coup de pouce. Les premiers signes sont encourageants : entré en jeu contre la Norvège lundi, Isak a immédiatement inscrit un but somptueux.

Ayant côtoyé l’attaquant à Bournemouth il y a trois ans, Iraola connaît bien la version « Newcastle » d’Isak, celle dont Liverpool a besoin la saison prochaine. Une nouvelle saison à quatre buts est impensable pour un joueur de 125 millions de livres. Certes, le nouvel entraîneur voudra que l’attaquant soit présent le plus longtemps possible lors de la préparation estivale pour lui inculquer l’importance du pressing, mais la Coupe du monde pourrait s’avérer cruciale pour qu’il tire le meilleur de son nouveau numéro 9.

Iraola a déjà fait des merveilles avec Eli Junior Kroupi à Bournemouth ; on imagine ce qu’il pourrait accomplir avec un Isak en pleine forme à Anfield.