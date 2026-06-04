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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Les chantiers prioritaires d’Andoni Iraola à Liverpool : relancer Alexander Isak, convaincre Alisson de rester et statuer sur l’avenir de Florian Wirtz

Analysis
Liverpool
A. Iraola
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
FEATURES

Liverpool a un nouvel entraîneur. Un peu plus d’un an après qu’Arne Slot eut mené les Reds à un 20e titre de champion d’Angleterre, égalant ainsi le record, le Néerlandais devrait être remplacé sur le banc par Andoni Iraola. Ce changement d’entraîneur a déjà redonné le moral à Anfield après une défense de titre désastreuse en Premier League, marquée par 12 défaites. Les Reds ont également été éliminés à domicile par Crystal Palace au quatrième tour de la Carabao Cup, dominés par Manchester City en quarts de finale de la FA Cup et surclassés par le Paris Saint-Germain au même stade de la Ligue des champions.

Slot n’était certes pas le seul responsable de la remarquable régression des Reds, et on lui aurait sans doute pardonné une saison sans titre si son équipe avait affiché un peu plus d’intensité. Or Liverpool a souvent semblé fragile, tant sur le plan mental que physique, au cours de la majeure partie de la saison ; il n’était donc guère surprenant que les supporters se lassent de voir leur équipe peiner chaque semaine à marquer des buts et à garder ses cages inviolées.

Le directeur sportif Richard Hughes a donc confié à Iraola la mission de redresser un groupe en difficulté, après l’avoir déjà recruté à Bournemouth en 2023. Le technicien basque a réalisé un travail remarquable avec très peu de moyens financiers au Vitality Stadium et, après avoir perdu la quasi-totalité de sa défense l’été dernier, a réussi à mener les Cherries à une sixième place historique en Premier League la saison dernière. Le fait qu’il ait réalisé cet exploit remarquable en pratiquant un « football offensif » est la principale raison pour laquelle Hughes et ses collaborateurs estiment qu’Iraola est l’homme idéal pour redresser la situation à Anfield.

Néanmoins, l’exercice s’annonce ardu. À quelques semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison, en août, l’Espagnol doit régler plusieurs dossiers brûlants. Voici les chantiers prioritaires qui attendent Iraola :

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il est essentiel de mettre Isak en position de marquer.

    En règle générale, un entraîneur préfère garder ses cadres à l’abri plutôt que de les voir partir pour un grand tournoi international. Pourtant, peu avant son limogeage, Slot a estimé que la participation d’Alexander Isak à la Coupe du monde pourrait finalement profiter à Liverpool.

    Après tout, l’international suédois n’est pas exposé au surmenage : il n’a été titularisé que treize fois lors de sa première saison sur les bords de la Mersey, une campagne perturbée par les blessures. On comprend donc aisément pourquoi Slot estimait qu’il serait « très utile » pour Isak de disputer « beaucoup de matchs » lors de la Coupe du monde.

    Bien sûr, le risque de nouvelle blessure existe, mais Isak a avant tout besoin de minutes en match, plus que tout autre élément du groupe.

    Pour Iraola, voir le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique ressortir indemne de la compétition, avec quelques titularisations et peut-être un ou deux buts à son actif, serait un énorme coup de pouce. Les premiers signes sont encourageants : entré en jeu contre la Norvège lundi, Isak a immédiatement inscrit un but somptueux.

    Ayant côtoyé l’attaquant à Bournemouth il y a trois ans, Iraola connaît bien la version « Newcastle » d’Isak, celle dont Liverpool a besoin la saison prochaine. Une nouvelle saison à quatre buts est impensable pour un joueur de 125 millions de livres. Certes, le nouvel entraîneur voudra que l’attaquant soit présent le plus longtemps possible lors de la préparation estivale pour lui inculquer l’importance du pressing, mais la Coupe du monde pourrait s’avérer cruciale pour qu’il tire le meilleur de son nouveau numéro 9.

    Iraola a déjà fait des merveilles avec Eli Junior Kroupi à Bournemouth ; on imagine ce qu’il pourrait accomplir avec un Isak en pleine forme à Anfield.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Que faire avec Wirtz ?

    Iraola aura davantage de facilités à relancer Isak si parvient à libérer l’immense potentiel de Florian Wirtz.

    Un bref instant, en pleine saison 2025-2026, Liverpool a semblé trouver son équilibre. En transformant avec sang-froid une merveilleuse passe en profondeur de Wirtz lors de la victoire 2-1 sur la pelouse de Tottenham le 20 décembre, Isak a offert aux supporters, alors patients, un aperçu prometteur de l’avenir.

    L’euphorie fut de courte durée : l’attaquant suédois se cassa la jambe après avoir été fauché par Micky van de Ven immédiatement après son but, et il ne revint pas en Premier League avant quatre mois.

    Wirtz a certes continué à étinceler par intermittence, notamment en association avec Hugo Ekitike avant la blessure grave de ce dernier, mais il a trop souvent disparu des radars, surtout dans les rencontres de haut niveau.

    L’arrivée du nouveau système d’Iraola, qui devrait l’installer en numéro 10 dans un 4-2-3-1, pourrait toutefois libérer le potentiel de la recrue de 100 millions de livres en provenance du Bayer Leverkusen.

    Wirtz est toutefois sous pression : il doit prouver qu’il peut s’adapter à l’intensité et au jeu physique de la Premier League, afin de faire taire les voix qui réclament le dynamisme de Dominik Szoboszlai devant Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister.

    Trouver la bonne composition du milieu de terrain est donc crucial pour Iraola, car les Reds ont souvent été submergés la saison dernière : Gravenberch apportait plus de menace offensive mais moins de couverture défensive, tandis que Mac Allister semblait complètement épuisé.

    Ne vous étonnez donc pas si Iraola réclame enfin ce « numéro 6 » pur sang que Liverpool cherche depuis si longtemps, afin d’alléger le travail de Gravenberch, de rétablir l’équilibre indispensable et de libérer Wirtz pour qu’il fasse ce qu’il sait faire de mieux : créer.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trouver un successeur à Salah

    Wirtz a manifestement besoin de plus d’options de qualité devant lui, d’autant plus qu’il y a désormais un vide flagrant sur l’aile droite de Liverpool.

    Malgré les rumeurs insistantes d’un retour express de Mohamed Salah après le départ de Slot, le « Roi égyptien » ne foulra pas de sitôt la pelouse d’Anfield, et la quête d’un successeur à la hauteur a déjà commencé.

    Tâche ingrate, car l’Égyptien reste, avec ses 156 buts et ses 73 passes décisives en Premier League, le meilleur artilleur de l’histoire du club dans le championnat anglais.

    Le club aurait pu, voire dû, anticiper ce départ en recrutant Antoine Semenyo l’été dernier ; or l’attaquant a préféré rejoindre Manchester City pour 64 millions de livres sterling lors du mercato d’hiver. Liverpool devra désormais payer bien plus cher pour sa cible numéro un, Yan Diomande.

    Néanmoins, le travail réalisé par Iraola à Bournemouth, tant avec Semenyo qu’avec Rayan, laisse penser que quel que soit l’ailier recruté pour remplacer Salah, il pourra élever le niveau de jeu des Reds.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Aidez Jacquet à s’installer au plus vite

    Il est encore difficile de dire si Liverpool finira par regretter d'avoir refusé de satisfaire les exigences salariales d'Ibrahima Konaté. En revanche, il est déjà clair que les Reds manquent désormais d'expérience au cœur de leur défense.

    Si le capitaine chevronné Virgil van Dijk semble avoir encore au moins une grande saison devant lui, la fiabilité de Joe Gomez, malgré une probable année supplémentaire sur les bords de la Mersey, reste incertaine en raison de pépins physiques récurrents.

    Nul ne sait combien de temps il faudra au jeune Giovanni Leoni pour retrouver son meilleur niveau après sa rupture des ligaments croisés, donc c’est au nouveau venu Jeremy Jacquet de répondre présent dès son arrivée.

    Problème : le jeune homme de 20 ans a lui-même passé une grande partie de la saison dernière à l’infirmerie. Il a subi une grave blessure à l’épaule lors de la rencontre de Ligue 1 entre Rennes et Lens, le 7 février, moins d’une semaine après la confirmation de son transfert à Liverpool pour 60 millions de livres sterling.

    Selon les dernières informations, le joueur serait toutefois parfaitement rétabli et prêt à aborder la préparation estivale à 100 % de ses capacités. Une bonne nouvelle pour Iraola, qui compte sur le Français pour justifier rapidement l’important investissement des Reds, malgré ses 37 matchs seulement en première division.

    Un bémol toutefois : l’ancien coach de Bournemouth a rapidement transformé Dean Huijsen en défenseur si prometteur que Liverpool s’y est intéressé avant que l’Espagnol ne parte au Real Madrid pour 59,5 millions d’euros (50 millions de livres) l’été dernier.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il est essentiel de convaincre Allison de rester.

    Conscient que le gardien Alisson Becker, de plus en plus souvent blessé, touchait à la fin de son aventure à Anfield, Liverpool a activé son plan de succession dès l’été 2024 en concluant un accord avec Valence pour le transfert de Giorgi Mamardashvili, prévu un an plus tard. En conséquence, les Reds ont autorisé leur numéro 2, Caoimhin Kelleher, visiblement mécontent, à rejoindre Brentford contre un chèque initial de 12,5 millions de livres sterling.

    Malheureusement pour Liverpool, qui avait pourtant fait preuve de clairvoyance, ces deux opérations semblent aujourd’hui discutables. Alors que Kelleher, comme prévu, a joué un rôle central dans la surprenante neuvième place de Brentford, sous la houlette de Keith Andrews, en Premier League la saison dernière, Mamardashvili n’a pas semblé à l’aise pendant la majeure partie de ses 20 premières apparitions avec les Reds.

    Âgé de 25 ans, il n’a certes pas été aidé par une défense souvent friable, mais il a affiché une nervosité chronique, surtout lorsqu’il avait le ballon à ses pieds.

    Dans ce contexte, Liverpool semble désormais réticent à laisser Alisson rejoindre la Juventus. Le Brésilien reste déterminé à s’installer à Turin, mais l’entraîneur Liverpool, Iraola, doit faire le maximum pour le convaincre de rester une saison supplémentaire à Anfield. Même s’il n’est plus en mesure de disputer 50 matchs par an, Liverpool a besoin de temps pour identifier un successeur plus fiable que Mamardashvili.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Identifiez la source du problème

    L’exclusion de Jérémie Frimpong de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde cet été a surpris. Il y a un an, ce latéral polyvalent semblait un choix incontournable. Mais la première saison du joueur à Liverpool s’est révélée si difficile que l’on comprend pourquoi Ronald Koeman s’en passe.

    En raison de problèmes de forme et de condition physique, il n’a disputé que 23 matchs toutes compétitions confondues, récoltant seulement deux passes décisives et deux buts – un bilan bien loin de ses performances au Bayer Leverkusen.

    À 25 ans, le principal point d’interrogation concerne sa solidité défensive au poste d’arrière droit. Si sa vitesse est un atout majeur, son placement et ses choix sur le terrain demeurent perfectibles.

    Les difficultés de Frimpong poseraient moins de problèmes à Liverpool si Conor Bradley pouvait enchaîner les matchs, mais l’Irlandais revient de plusieurs saisons écourtées par les blessures.

    Dans ce contexte, Iraola doit trancher : s’il ne peut compter ni sur Frimpong ni sur Bradley pour enchaîner les matchs, un recrutement estival s’impose, car Liverpool n’est toujours pas près de combler le vide laissé par Trent Alexander-Arnold.