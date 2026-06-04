Slot n’était certes pas le seul responsable de la remarquable régression des Reds, et on lui aurait sans doute pardonné une saison sans titre si son équipe avait affiché un peu plus d’intensité. Or Liverpool a souvent semblé fragile, tant sur le plan mental que physique, au cours de la majeure partie de la saison ; il n’était donc guère surprenant que les supporters se lassent de voir leur équipe peiner chaque semaine à marquer des buts et à garder ses cages inviolées.
Le directeur sportif Richard Hughes a donc confié à Iraola la mission de redresser un groupe en difficulté, après l’avoir déjà recruté à Bournemouth en 2023. Le technicien basque a réalisé un travail remarquable avec très peu de moyens financiers au Vitality Stadium et, après avoir perdu la quasi-totalité de sa défense l’été dernier, a réussi à mener les Cherries à une sixième place historique en Premier League la saison dernière. Le fait qu’il ait réalisé cet exploit remarquable en pratiquant un « football offensif » est la principale raison pour laquelle Hughes et ses collaborateurs estiment qu’Iraola est l’homme idéal pour redresser la situation à Anfield.
Néanmoins, l’exercice s’annonce ardu. À quelques semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison, en août, l’Espagnol doit régler plusieurs dossiers brûlants. Voici les chantiers prioritaires qui attendent Iraola :