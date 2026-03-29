Cette saison encore, Ter Stegen est régulièrement freiné par des blessures. Actuellement, le gardien du FC Gérone est absent en raison d'une blessure à la cuisse contractée dès la fin janvier. Depuis, il a manqué sept matchs avec Gérone.

En équipe nationale également, l'ancien joueur de Gladbach a dû déclarer forfait à plusieurs reprises ces derniers temps pour cause de blessure. Il a disputé son dernier match international sur les 44 qu'il compte à son actif en juin 2025, lors du duel de la Ligue des Nations contre la France. « Il doit mettre les bouchées doubles en rééducation. Il va plutôt bien et ne souffre plus beaucoup, juste un peu, mais ça prendra du temps », a expliqué Nagelsmann. « Il n’a plus 21 ans et a pas mal de matchs dans les jambes, il faut simplement voir comment il va. »

Le joueur de 33 ans avait été prêté à Gérone cet hiver, après avoir été écarté du FC Barcelone et remplacé par Joan Garcia. Il est sous contrat avec son club d'origine, Barcelone, jusqu'en 2028.