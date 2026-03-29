Il ne faut sans doute plus espérer que Marc-André ter Stegen soit sélectionné pour la Coupe du monde cet été – c'est ce qu'a laissé entendre indirectement le sélectionneur national Julian Nagelsmann.
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« Les chances sont très minces » : Julian Nagelsmann s'exprime sans détours sur les chances de Marc-André ter Stegen de participer à la Coupe du monde
« Par respect pour lui, je ne ferme pas complètement la porte, mais les chances sont tout de même très, très, très faibles, car il faut considérer sa situation dans son ensemble. Cela fait déjà un an qu’il est absent et il a très peu joué », a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse précédant le match international contre le Ghana (lundi, 20 h 45).
Nagelsmann a ajouté : « Nous avons brièvement discuté avant-hier. J'apprécie qu'il soit toujours là quand il peut apporter sa contribution, il se propose toujours. Il ne se soucie pas seulement de lui-même, mais aussi de l'équipe. »
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Nagelsmann à propos de ter Stegen : « Il n'a plus 21 ans non plus »
Cette saison encore, Ter Stegen est régulièrement freiné par des blessures. Actuellement, le gardien du FC Gérone est absent en raison d'une blessure à la cuisse contractée dès la fin janvier. Depuis, il a manqué sept matchs avec Gérone.
En équipe nationale également, l'ancien joueur de Gladbach a dû déclarer forfait à plusieurs reprises ces derniers temps pour cause de blessure. Il a disputé son dernier match international sur les 44 qu'il compte à son actif en juin 2025, lors du duel de la Ligue des Nations contre la France. « Il doit mettre les bouchées doubles en rééducation. Il va plutôt bien et ne souffre plus beaucoup, juste un peu, mais ça prendra du temps », a expliqué Nagelsmann. « Il n’a plus 21 ans et a pas mal de matchs dans les jambes, il faut simplement voir comment il va. »
Le joueur de 33 ans avait été prêté à Gérone cet hiver, après avoir été écarté du FC Barcelone et remplacé par Joan Garcia. Il est sous contrat avec son club d'origine, Barcelone, jusqu'en 2028.
Marc-André ter Stegen : historique des blessures et matchs manqués
Blessure
Indisponibilité
Matchs manqués
Blessure à la cuisse
75 jours
7
Opération du dos
139 jours
22
Rupture du tendon rotulien
214 jours
51
Blessure au dos
86 jours
19
Opération du genou
104 jours
9
Blessure au genou
79 jours
13
Problèmes au genou
32 jours
4