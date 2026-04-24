Les chances de Mariona Caldentey de remporter le Ballon d’Or passent inaperçues, mais la finaliste de 2025 pourrait faire valoir ses arguments en menant Arsenal jusqu’à la finale de la Ligue des champions féminine

Arrivée libre en provenance du Barça avant la saison 2024-2025, L’internationale espagnole s’est rapidement imposée comme l’une des recrues phares de la saison grâce à une première campagne exceptionnelle en Angleterre. Elle a terminé deuxième meilleure buteuse de la Women’s Super League et troisième en Ligue des champions, avant d’être couronnée Joueuse de l’année au niveau national et de conclure l’exercice à la deuxième place du Ballon d’Or, derrière la triple lauréate Aitana Bonmati.

Pourtant, les observateurs qui ont suivi ses dix années à Barcelone n’ont pas été surpris. Moins exposée médiatiquement, elle évoluait alors dans l’ombre d’un effectif catalan particulièrement étoilé. Son intelligence de jeu, sa technique affûtée et sa capacité à peser sur les rencontres avaient déjà convaincu les observateurs avertis, des atouts qu’elle a transposés à Arsenal pour récolter enfin la reconnaissance tant méritée.

À l’aube de sa deuxième saison londonienne, elle a moins fait les gros titres. Un recul dû principalement à son nouveau rôle, plus discret, dans le dispositif de Slegers, et non à une baisse de niveau.

Alors que les Gunners abordent la phase décisive de leur défense du titre en Ligue des champions, la scène est prête pour que Caldentey rappelle à tous pourquoi tant d’observateurs estimaient qu’elle méritait le Ballon d’or l’an dernier.