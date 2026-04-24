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Mariona Caldentey Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Les chances de Mariona Caldentey de remporter le Ballon d’Or passent inaperçues, mais la finaliste de 2025 pourrait faire valoir ses arguments en menant Arsenal jusqu’à la finale de la Ligue des champions féminine

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Arsenal Women vs OL Lyonnes
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Lorsque Arsenal a créé la surprise en battant Barcelone pour remporter la Ligue des champions féminine l'année dernière, de nombreuses joueuses méritaient d'être mises en avant. Que ce soit le redressement spectaculaire orchestré par l'entraîneuse Renee Slegers, passée du statut d'intérimaire à celui de titulaire, les exploits offensifs d'Alessia Russo ou la classe intemporelle de Kim Little au milieu de terrain, les raisons de ce succès étaient nombreuses. Néanmoins, l’impact de Mariona Caldentey impressionnait tout particulièrement.

Arrivée libre en provenance du Barça avant la saison 2024-2025, L’internationale espagnole s’est rapidement imposée comme l’une des recrues phares de la saison grâce à une première campagne exceptionnelle en Angleterre. Elle a terminé deuxième meilleure buteuse de la Women’s Super League et troisième en Ligue des champions, avant d’être couronnée Joueuse de l’année au niveau national et de conclure l’exercice à la deuxième place du Ballon d’Or, derrière la triple lauréate Aitana Bonmati.

Pourtant, les observateurs qui ont suivi ses dix années à Barcelone n’ont pas été surpris. Moins exposée médiatiquement, elle évoluait alors dans l’ombre d’un effectif catalan particulièrement étoilé. Son intelligence de jeu, sa technique affûtée et sa capacité à peser sur les rencontres avaient déjà convaincu les observateurs avertis, des atouts qu’elle a transposés à Arsenal pour récolter enfin la reconnaissance tant méritée.

À l’aube de sa deuxième saison londonienne, elle a moins fait les gros titres. Un recul dû principalement à son nouveau rôle, plus discret, dans le dispositif de Slegers, et non à une baisse de niveau.

Alors que les Gunners abordent la phase décisive de leur défense du titre en Ligue des champions, la scène est prête pour que Caldentey rappelle à tous pourquoi tant d’observateurs estimaient qu’elle méritait le Ballon d’or l’an dernier.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meneur de jeu offensif

    Au début de sa première saison à Arsenal, Caldentey s’est distinguée dans un registre plus offensif. Au Barça, elle évoluait souvent sur l’aile gauche, avec la liberté de se replier vers l’intérieur plutôt que de rester collée à la ligne de touche. À Arsenal, on a vu cette même tendance en début de parcours, mais elle a rapidement endossé le rôle de numéro 10, juste devant le double pivot défensif composé de Lia Walti et de Little.

    Des blessures l’ont parfois contrainte à reculer d’un cran, mais c’est bien en tant que meneuse de jeu avancée que Jonas Eidevall, puis Slegers après son départ, ont le plus souvent aligné la créative Espagnole.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Positionné plus bas sur le terrain

    Avec l’arrivée du printemps, un subtil mais judicieux ajustement tactique a transformé Arsenal. Bien que Little, Walti et Kyra Cooney-Cross, les trois options habituelles pour le poste de milieu défensif, soient toutes disponibles, l’entraîneuse Slegers a décidé d’associer Caldentey à Little dans un double pivot. Le résultat a été immédiat : les Gunners ont d’abord dominé Liverpool 4-0, puis battu le Real Madrid 3-0 quelques jours plus tard.

    À l’image du passage de Steph Catley de l’arrière gauche à la charnière centrale gauche, cet ajustement subtil mais judicieux a permis à Slegers de redresser la saison d’Arsenal après un départ laborieux qui avait entraîné le départ d’Eidevall. Caldentey a alors apporté plus de fluidité et de créativité dans les zones reculées du milieu de terrain, tout en élevant le niveau défensif. Une performance qui mérite davantage de reconnaissance.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Éclairage réduit

    Mais ce changement de poste l’a rendue un peu plus discrète. Les éloges extérieurs n’ont jamais été sa priorité, ni celle de Slegers ; toutes deux se concentrent sur la réussite collective. Pourtant, l’engouement autour des performances de Caldentey est moins vif cette saison que l’an dernier, bien que la joueuse de 30 ans continue d’évoluer à un niveau d’influence exceptionnel.

    Pourtant, la meneuse espagnole reste l’un des principaux moteurs du succès d’Arsenal, qualifié pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon dimanche et bien parti pour conserver sa deuxième place en WSL, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la C1 la saison prochaine.

    Aucune joueuse de WSL n’a réussi plus de passes décisives dans le dernier tiers : Caldentey en compte 427, soit environ 120 de plus que sa plus proche poursuivante, alors qu’Arsenal a disputé au moins une rencontre de moins que ses concurrentes et deux de moins que le reste du top 5. En Ligue des champions, seule Alexia Putellas fait mieux dans cette catégorie.

  • Mariona Caldentey Jess Park Arsenal Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Atout défensif

    Son impact défensif a été remarquable, contribuant à la meilleure défense de la WSL pour Arsenal. En 17 matchs, les Gunners n’ont concédé que 12 buts, soit une moyenne de 0,59 but par 90 minutes, un ratio nettement inférieur à celui du reste du championnat. En Ligue des champions, elles figurent aussi parmi les quatre formations ayant encaissé moins d’un but par rencontre, aux côtés de Chelsea, Lyon et Barcelone.

    Malgré ses qualités offensives, le rôle de Caldentey dans cette solidité défensive est capital. Son volume de travail et ses capacités sans ballon sont de classe mondiale. En WSL, elle est en tête du club pour les interceptions, les ballons récupérés et les duels au sol remportés, et elle occupe également la première place chez les Gunners pour les interceptions et les tacles en Ligue des champions.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Sortie d’attaque

    La grande différence par rapport à la saison dernière, en ce qui concerne les éloges que Caldentey a reçus ou non, réside dans ses buts et ses passes décisives. La saison dernière, elle avait inscrit 23 buts et délivré 18 passes décisives pour son club et en sélection, toutes compétitions confondues. Cette fois-ci, évoluant à un poste plus en retrait, elle n’affiche à son actif que six buts et quatre passes décisives.

    Dans le football moderne, les statistiques individuelles font souvent office de critère principal, et quand elles ne ressortent pas, certaines joueuses risquent d’être écartées des récompenses. L’ailière du FC Barcelone Caroline Graham Hansen, par exemple, n’a été nommée pour la première fois au Ballon d’Or qu’en 2024, bien qu’elle remplisse les critères depuis plus longtemps. Interrogée sur les raisons de cet intérêt soudain, la joueuse a estimé que son niveau n’avait rien de nouveau.

    « Rien n’a changé », a-t-elle confié à La Vanguardia. « Je pense que je jouais très bien les autres années aussi, mais comme les gens ne regardent que les chiffres, ils n’y prêtaient pas autant attention. J’ai marqué plus de buts et les gens le remarquent. »

  • Beth Mead Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    L'occasion se présente

    Pour qu’une joueuse occupant un poste aussi discret que celui de Caldentey se démarque, il faut généralement qu’elle brille lors des grandes compétitions. Rappelons les exploits de Jessie Fleming, médaillée d’or olympique avec le Canada en 2021, qui lui ont valu la 9e place du Ballon d’Or ; la performance majeure de Lena Oberdorf à l’Euro 2022, synonyme de top 5 ; ou encore le doublé de Patri Guijarro en finale de la Ligue des champions, qui lui a ouvert les portes de sa première nomination en 2023.

    À l’approche de la fin de saison, la gloire du Ballon d’Or n’est toutefois pas la priorité de Caldentey. Son attention se porte sur les confrontations avec Lyon et sur une fin de parcours solide en WSL afin d’offrir à Arsenal le meilleur classement possible.

    Finaliste malheureuse l’an passé, elle mérite pourtant davantage de reconnaissance que celle dont elle bénéficie cette saison ; et il ne serait pas surprenant qu’elle sorte, lors des dernières étapes de la campagne européenne, les performances décisives capables de faire basculer les débats tout en maintenant le titre des Gunners sur la bonne voie. Car, malgré un positionnement moins sous les projecteurs, elle continue de briller.

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