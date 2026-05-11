Les champions trouvent toujours une solution ! Les moments clés de la saison d’Arsenal montrent que les Gunners sont destinés à mettre fin à leur disette de titres en Premier League

La fin de match de dimanche a été décisive pour la saison d’Arsenal ; elle pourrait bien devenir leur « Agüero », leur volée à la Robin van Persie, leur tir lointain à la Vincent Kompany. Il était d’ailleurs logique que les deux actions potentiellement titulaires soient si peu esthétiques.

Les hommes de Mikel Arteta, souvent critiqués pour leur capacité à remporter des matches de manière opportuniste, grâce à des coups de pied arrêtés et à une abnégation sans faille, ont donc validé leur supériorité sur le fil. Il était donc logique que ce soient un tir dévié et une décision arbitrale, intervenant au terme d’une mêlée sur corner, qui leur offrent trois points cruciaux face à West Ham.

Leandro Trossard, muet depuis 26 matchs, surgit pour reprendre une passe de Martin Ødegaard, fortement déviée par Tomas Souček, et redonne sept minutes plus tard l’avance de cinq points à Arsenal sur Manchester City. Mais ce suspense palpitant sera encore surpassé par une décision vidéo qui restera dans les annales.

À la cinquième minute du temps additionnel, le ballon revient sur Wilson après un corner et l’attaquant le propulse au fond des filets malgré l’intervention de Declan Rice sur la ligne. Mais West Ham fut privé de son moment d’euphorie tandis que les supporters d’Arsenal en vivaient un autre : le VAR recommanda un contrôle et l’arbitre Chris Kavanagh annula le but après un examen interminable de l’écran situé au bord de la pelouse. L’attaquant Pablo fut sanctionné pour avoir commis une faute sur le gardien David Raya en lui tenant le bras alors qu’il tentait de capter le centre initial.

Quand on se souviendra de la course au titre 2025-2026, ce moment risque d’en être le tournant.