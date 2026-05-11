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Les champions trouvent toujours une solution ! Les moments clés de la saison d’Arsenal montrent que les Gunners sont destinés à mettre fin à leur disette de titres en Premier League

Analysis
Arsenal
Premier League
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West Ham vs Arsenal
M. Arteta

L’histoire du football est ponctuée de moments charnières qui semblent sceller un résultat, et la victoire retentissante d’Arsenal sur West Ham vient s’ajouter à cette liste. Les Gunners ont dû attendre un but tardif et bénéficier de la décision VAR la plus controversée de l’histoire de la Premier League pour dominer des Hammers menacés de relégation, dans un dénouement aussi dramatique qu’irrésistible. Cette fois, serait-ce enfin leur année ?

Si un match devait convaincre les fans d’Arsenal et les observateurs neutres que l’attente de 22 ans du club pour un titre de champion touchait à son terme, c’était bien celui-ci : une prestation chaotique et peu reluisante, où blessures et erreurs tactiques ont permis à l’outsider de prendre le dessus, avant que les Gunners ne soient sauvés par un joueur qui n’avait pas marqué depuis 26 matchs, grâce à un tir dévié à seulement sept minutes de la fin.

Comme si ce scénario ne suffisait pas, un rebondissement encore plus incroyable a suivi : le but égalisateur de Callum Wilson, inscrit à la 95e minute, a été annulé après près de quatre minutes d’examen par la VAR, une éternité pour les supporters visiteurs du London Stadium.

Au final, cette victoire, et la manière dont elle a été obtenue, devraient même convaincre les plus sceptiques parmi les supporters d’Arsenal que 2023 pourrait enfin être leur année, alors qu’il ne reste plus que deux matchs à disputer, tous deux contre des équipes actuellement classées dans les six dernières places du classement.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un tournant majeur de la saison

    La fin de match de dimanche a été décisive pour la saison d’Arsenal ; elle pourrait bien devenir leur « Agüero », leur volée à la Robin van Persie, leur tir lointain à la Vincent Kompany. Il était d’ailleurs logique que les deux actions potentiellement titulaires soient si peu esthétiques.

    Les hommes de Mikel Arteta, souvent critiqués pour leur capacité à remporter des matches de manière opportuniste, grâce à des coups de pied arrêtés et à une abnégation sans faille, ont donc validé leur supériorité sur le fil. Il était donc logique que ce soient un tir dévié et une décision arbitrale, intervenant au terme d’une mêlée sur corner, qui leur offrent trois points cruciaux face à West Ham.

    Leandro Trossard, muet depuis 26 matchs, surgit pour reprendre une passe de Martin Ødegaard, fortement déviée par Tomas Souček, et redonne sept minutes plus tard l’avance de cinq points à Arsenal sur Manchester City. Mais ce suspense palpitant sera encore surpassé par une décision vidéo qui restera dans les annales.

    À la cinquième minute du temps additionnel, le ballon revient sur Wilson après un corner et l’attaquant le propulse au fond des filets malgré l’intervention de Declan Rice sur la ligne. Mais West Ham fut privé de son moment d’euphorie tandis que les supporters d’Arsenal en vivaient un autre : le VAR recommanda un contrôle et l’arbitre Chris Kavanagh annula le but après un examen interminable de l’écran situé au bord de la pelouse. L’attaquant Pablo fut sanctionné pour avoir commis une faute sur le gardien David Raya en lui tenant le bras alors qu’il tentait de capter le centre initial.

    Quand on se souviendra de la course au titre 2025-2026, ce moment risque d’en être le tournant.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Quel moment ! »

    On comprend aisément qu'Arteta ait eu du mal à croire ce dont il venait d'être témoin lorsqu'il s'est présenté devant les médias lors de sa conférence de presse d'après-match. « Quel moment, quel après-midi, quelle semaine pour nous, tellement riche en émotions », a-t-il déclaré.

    « Je ne saurais trop louer l’attitude, la volonté, le courage et la qualité dont l’équipe a fait preuve tout au long de cette semaine, car l’enjeu était énorme et nous savions aujourd’hui, face à une équipe qui se bat pour sa survie contre un club à l’histoire incroyable, à quel point cela allait être difficile. »

    Il a poursuivi : « Une décision des arbitres que je trouve très courageuse, mais tout à fait cohérente avec ce dont ils ont parlé toute la saison. Quand j’ai dû les critiquer, je l’ai fait, et aujourd’hui je dois au moins les féliciter d’avoir donné à l’arbitre la possibilité de prendre une décision, loin des projecteurs et du chaos, en lui apportant la clarté nécessaire pour prendre la bonne décision. Quand on analyse l’action sous cet angle, l’erreur est évidente : coup franc et but refusé. Je les félicite donc, car ils ont pris une décision importante dans des circonstances très, très difficiles.

    « C’est sans doute aujourd’hui que j’ai pris conscience de la difficulté et de l’importance du métier d’arbitre. On parle d’un moment qui peut décider de l’histoire, du destin de deux grands clubs qui se battent de toutes leurs forces pour atteindre leurs objectifs, et la pression est énorme. »

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le revers de Manchester City

    Bien avant le coup d’envoi de dimanche, Arsenal semblait enfin avoir pris les commandes de la course au titre. Cette victoire décisive consolide son statut de favori à trois matchs de la fin, et donc d’un premier sacre en Premier League depuis 22 ans.

    Si Manchester City a longtemps grignoté l’écart pour se rapprocher dangereusement des Gunners, son retour pourrait cette fois s’être essoufflé au pire moment. Les Citizens payent en effet un départ laborieux qui les a contraints à une remontee trop ambitieuse.

    Les hommes de Pep Guardiola ont certes fait le nécessaire samedi contre Brentford, s’imposant 3-0 grâce à une demi-heure de feu en seconde période, mais le match nul frénétique de lundi soir face à Everton – une rencontre d’anthologie qui pourrait marquer les esprits chez les Gunners – apparaît de plus en plus préjudiciable alors que les Citizen manquent désormais de matchs pour combler leur retard.

    Ce résultat semblait inévitable pour un City qui, déjà, peinait à convaincre lors de ses récents succès étriqués en championnat contre Burnley et en FA Cup face à Southampton. Le calendrier joue aussi en faveur des Gunners : les Citizens doivent enchaîner quatre matchs en onze jours après leur qualification en finale de Coupe, dont un périlleux déplacement sur la pelouse de Bournemouth, candidat à l’Europe, et la réception d’Aston Villa, toujours en lice pour la Ligue des champions, lors de la dernière journée.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il reste deux matchs à disputer.

    Il ne reste plus que trois matchs à Arsenal pour conclure sa saison : Burnley à l’Emirates, Crystal Palace lors de la dernière journée à l’extérieur, puis la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

    Difficile de prétendre à un calendrier plus favorable en championnat pour franchir la ligne d’arrivée, et la motivation est à son comble : les Clarets sont déjà mathématiquement relégués et on peut comprendre qu’ils pensent déjà à l’avenir, tandis que le traditionnel piège de Selhurst Park s’annonce moins redoutable, les Eagles devant très probablement faire tourner leur effectif à trois jours de leur propre finale européenne en Ligue Europa Conférence.

    Le plus grand défi d’Arsenal sera de gérer son nervosité pour accomplir sereinement ces deux étapes domestiques. Les Gunners pourraient même se permettre un nul, en fonction de leur différence de buts et des résultats de City, même si l’idéal reste bien sûr de prendre les trois points. Il faut aussi souligner l’élan qu’apporte une victoire comme celle contre West Ham ; les Londoniens peuvent surfer sur cette dynamique jusqu’à la ligne d’arrivée.

    Une fois le championnat bouclé, les Gunners aborderont sereinement la finale de Budapest contre le PSG, libérés du poids de la course au titre.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « L’unique chose qui compte »

    Arteta est pleinement conscient que ce regain d'énergie sera d'une importance capitale pour la suite de la saison. Ce n'est sans doute pas ce qu'il avait prévu, mais c'est certainement quelque chose qu'il voudra mettre à profit alors que le club s'apprête à vivre ce qui sera sans doute les semaines les plus décisives de son histoire.

    « Ça a été une semaine phénoménale à tous les égards », a poursuivi le tacticien espagnol. « Ce que l’équipe a accompli, la façon dont nous avons joué, notre approche des matchs. Et puis ce que nos supporters ont fait pour nous cette saison, toute la semaine et aujourd’hui aussi. C’est phénoménal, je pense que ça change l’énergie de l’équipe et nous devons vivre le moment présent et ne penser qu’à Burnley, car c’est la seule chose qui compte. »

    « Il ne reste plus que deux matchs après ça, et nous nous sommes créés de grosses occasions sans marquer, et l’équipe a dû garder son sang-froid. Je savais qu’ils auraient aussi des occasions, car ils n’ont pas besoin de grand-chose pour créer des problèmes dans notre surface avec les joueurs qu’ils ont et leur organisation. Nous avons surmonté ça et je pense que c’était un match réussi. »

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Selon les observateurs, ce résultat était écrit dans les étoiles.

    En remportant dimanche un match palpitant face à West Ham, Mikel Arteta et son groupe se sont définitivement engagés sur la voie de l’immortalité. Jamais le club n’a été aussi proche de mettre fin à sa longue disette de titres et de conjurer le spectre des « spécialistes des occasions manquées » qui le hante depuis des années. Il ne reste que deux journées de championnat, face à des adversaires à leur portée, et les Gunners détiennent désormais la majeure partie des atouts.

    Après avoir passé l’épreuve ultime de leur courage, les Gunners ont sans doute déjà une main sur le célèbre trophée. Il s’agit désormais de garder leur sang-froid et de surfer sur l’élan procuré par ce qui pourrait bien être le match décisif de leur course au titre, et par des moments qui seront rejoués encore et encore pendant des années.

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