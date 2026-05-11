La fin de match de dimanche a été décisive pour la saison d’Arsenal ; elle pourrait bien être leur « Agüero », leur volée à la Robin van Persie, leur tir lointain à la Vincent Kompany. Il était donc tout à fait logique que les deux actions susceptibles de leur offrir le titre soient aussi peu esthétiques.

Les hommes de Mikel Arteta, souvent critiqués pour leur capacité à décrocher des succès à l’arrachée grâce à leur efficacité sur coups de pied arrêtés, ont cette fois pu compter sur un tir dévié et sur une décision arbitrale, intervenant au cœur d’une mêlée générale suite à un corner, pour empocher trois points cruciaux face à West Ham.

Leandro Trossard, muet depuis 26 matchs, surgit pour reprendre une passe de Martin Ødegaard, fortement déviée par Tomas Souček, et redonne sept minutes plus tard l’avance de cinq points à Arsenal sur Manchester City. Mais le suspense va être surpassé par une décision VAR historique.

À la cinquième minute du temps additionnel, le ballon revient sur Wilson après un corner et l’attaquant le propulse au fond des filets malgré l’intervention de Declan Rice sur la ligne. Mais West Ham fut privé de son moment de joie, et les Gunners en gagnèrent un nouveau : le VAR recommanda un contrôle, et l’arbitre Chris Kavanagh annula le but après une vérification interminable sur l’écran situé au bord de la pelouse. L’attaquant Pablo avait retenu le bras du gardien David Raya alors qu’il tentait d’attraper le centre initial, une faute sanctionnée par l’arbitre.

Quand on se souviendra de la course au titre 2025-2026, ce moment risque bien d’en être le tournant.