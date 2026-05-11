Si un match devait convaincre les fans d’Arsenal et les observateurs neutres que l’attente de 22 ans du club pour un titre de champion touchait à sa fin, c’était bien celui-ci : une prestation chaotique et peu reluisante, où blessures et erreurs tactiques ont permis à l’outsider de prendre le dessus, avant que les Gunners ne soient sauvés par un joueur qui n’avait pas marqué depuis 26 matchs, grâce à un tir dévié à seulement sept minutes de la fin.
Comme si ce scénario ne suffisait pas, un rebondissement encore plus incroyable a suivi : le but égalisateur de Callum Wilson, inscrit à la 95e minute, a été annulé après près de quatre minutes d’examen par la VAR, une éternité pour les supporters visiteurs du London Stadium.
Au final, cette victoire, et la manière dont elle a été obtenue, devraient même convaincre les plus sceptiques parmi les supporters d’Arsenal que 2023 est enfin leur année, alors qu’il ne reste plus que deux matchs à disputer, tous deux contre des équipes actuellement classées dans les six derniers.