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Les champions trouvent toujours une solution ! Les moments clés de la saison d'Arsenal montrent que les Gunners ont le potentiel nécessaire pour mettre fin à leur disette de titres en Premier League

Analysis
Arsenal
Premier League
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West Ham vs Arsenal
M. Arteta

L’histoire du football est ponctuée de moments charnières qui semblent sceller un résultat, et la victoire retentissante d’Arsenal sur West Ham vient s’ajouter à cette liste. Les Gunners ont dû attendre un but tardif et bénéficier de la décision VAR la plus controversée de l’histoire de la Premier League pour dominer des Hammers menacés de relégation, dans un dénouement incroyablement dramatique de ce derby londonien. Cette fois, serait-ce enfin leur année ?

Si un match devait convaincre les fans d’Arsenal et les observateurs neutres que l’attente de 22 ans du club pour un titre de champion touchait à sa fin, c’était bien celui-ci : une prestation chaotique et peu reluisante, où blessures et erreurs tactiques ont permis à l’outsider de prendre le dessus, avant que les Gunners ne soient sauvés par un joueur qui n’avait pas marqué depuis 26 matchs, grâce à un tir dévié à seulement sept minutes de la fin.

Comme si ce scénario ne suffisait pas, un rebondissement encore plus incroyable a suivi : le but égalisateur de Callum Wilson, inscrit à la 95e minute, a été annulé après près de quatre minutes d’examen par la VAR, une éternité pour les supporters visiteurs du London Stadium.

Au final, cette victoire, et la manière dont elle a été obtenue, devraient même convaincre les plus sceptiques parmi les supporters d’Arsenal que 2023 est enfin leur année, alors qu’il ne reste plus que deux matchs à disputer, tous deux contre des équipes actuellement classées dans les six derniers.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un tournant majeur de la saison

    La fin de match de dimanche a été décisive pour la saison d’Arsenal ; elle pourrait bien être leur « Agüero », leur volée à la Robin van Persie, leur tir lointain à la Vincent Kompany. Il était donc tout à fait logique que les deux actions susceptibles de leur offrir le titre soient aussi peu esthétiques.

    Les hommes de Mikel Arteta, souvent critiqués pour leur capacité à décrocher des succès à l’arrachée grâce à leur efficacité sur coups de pied arrêtés, ont cette fois pu compter sur un tir dévié et sur une décision arbitrale, intervenant au cœur d’une mêlée générale suite à un corner, pour empocher trois points cruciaux face à West Ham.

    Leandro Trossard, muet depuis 26 matchs, surgit pour reprendre une passe de Martin Ødegaard, fortement déviée par Tomas Souček, et redonne sept minutes plus tard l’avance de cinq points à Arsenal sur Manchester City. Mais le suspense va être surpassé par une décision VAR historique.

    À la cinquième minute du temps additionnel, le ballon revient sur Wilson après un corner et l’attaquant le propulse au fond des filets malgré l’intervention de Declan Rice sur la ligne. Mais West Ham fut privé de son moment de joie, et les Gunners en gagnèrent un nouveau : le VAR recommanda un contrôle, et l’arbitre Chris Kavanagh annula le but après une vérification interminable sur l’écran situé au bord de la pelouse. L’attaquant Pablo avait retenu le bras du gardien David Raya alors qu’il tentait d’attraper le centre initial, une faute sanctionnée par l’arbitre.

    Quand on se souviendra de la course au titre 2025-2026, ce moment risque bien d’en être le tournant.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Quel moment ! »

    On comprend aisément qu'Arteta ait eu du mal à croire ce dont il venait d'être témoin lorsqu'il s'est présenté devant les médias lors de sa conférence de presse d'après-match. « Quel moment, quel après-midi, quelle semaine pour nous, tellement riche en émotions », a-t-il déclaré.

    « Je ne saurais trop louer l’attitude, la volonté, le courage et la qualité dont l’équipe a fait preuve tout au long de cette semaine, car l’enjeu était énorme et nous savions aujourd’hui, face à une équipe qui se bat pour sa survie contre un club à l’histoire incroyable, à quel point cela allait être difficile. »

    Il a poursuivi : « La décision de l’arbitre est très courageuse et tout à fait cohérente avec ce que nous avons vu toute la saison. Quand j’ai dû les critiquer, je l’ai fait, et aujourd’hui je dois au moins les féliciter d’avoir permis à l’arbitre, à l’abri des projecteurs et du chaos, de prendre la bonne décision. Vue sous cet angle, l’erreur est flagrante : coup franc et but logiquement refusé. Je les félicite, car ils ont pris une décision majeure dans des circonstances extrêmement délicates.

    « C’est sans doute aujourd’hui que j’ai pris conscience de la difficulté et de l’importance du métier d’arbitre. On parle d’un moment qui peut décider de l’histoire, du destin de deux grands clubs qui se battent de toutes leurs forces pour atteindre leurs objectifs, et la pression est énorme. »

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le revers de Manchester City

    Bien avant le coup d’envoi de dimanche, Arsenal semblait enfin avoir pris les commandes de la course au titre. Cette victoire cruciale, acquise au terme d’un match maîtrisé, consolide son statut de favori à deux journées de la fin, et le club londonien n’a plus que 180 minutes à parcourir pour conquérir son premier sacre en Premier League depuis 22 ans.

    Si Manchester City a longtemps tenu le rôle du chasseur, réduisant peu à peu l’écart qui le séparait d’un Arsenal alors vacillant, la dynamique semble cette fois s’être inversée au pire moment. Les Citizens payent aujourd’hui un départ laborieux qui les a contraints à un rattrapage trop ambitieux.

    Les hommes de Pep Guardiola ont certes fait le nécessaire samedi contre Brentford, s’imposant 3-0 grâce à une demi-heure de feu en seconde période, mais le match nul frénétique de lundi soir face à Everton – une rencontre d’anthologie qui pourrait marquer les esprits chez les Gunners – apparaît de plus en plus préjudiciable alors que les Citizens manquent désormais de matchs pour combler leur retard.

    Ce résultat était prévisible : les Sky Blues, déjà en difficulté lors de leurs récents succès étriqués contre Burnley et Southampton en championnat et en FA Cup, semblaient déjà émoussés. Le calendrier des Citizens, qui doivent enchaîner quatre matchs en onze jours après leur qualification en finale de Coupe, n’arrange rien : un périlleux déplacement à Bournemouth, candidat à l’Europe, puis la réception d’Aston Villa, toujours en lice pour la Ligue des champions, lors de la dernière journée.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il reste deux matchs à disputer.

    Il ne reste plus que trois matchs à Arsenal pour conclure sa saison : Burnley à l’Emirates, puis Crystal Palace lors de la dernière journée à l’extérieur, avant la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

    Difficile de prétendre à un calendrier plus favorable en championnat pour franchir la ligne d’arrivée, et la motivation est énorme : les Clarets sont déjà condamnés à la relégation et on peut comprendre qu’ils pensent déjà à l’avenir, tandis que le traditionnel piège de Selhurst Park s’annonce moins redoutable, les Eagles devant sans doute faire tourner leur effectif en vue de leur propre finale européenne trois jours plus tard en Ligue Europa Conférence.

    Le plus grand défi d’Arsenal sera de gérer la nervosité pour valider ces deux rencontres a priori à sa portée. Les Gunners pourraient même se contenter d’un match nul, en fonction de leur différence de buts et des résultats de City, même si l’idéal reste de prendre les trois points. Il faut aussi souligner l’élan qu’apporte une victoire comme celle contre West Ham ; les Londoniens peuvent s’appuyer sur cette dynamique jusqu’à la ligne d’arrivée.

    Une fois le championnat bouclé, les Gunners aborderont sereinement la finale de Budapest contre le PSG, libérés du poids d’une course au titre.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    « L’unique chose qui compte »

    Arteta mesure pleinement l’importance capitale de ce regain d’énergie pour la suite de la saison. Ce n’était sans doute pas prévu, mais il entend bien en tirer parti alors que le club s’apprête à vivre peut-être les semaines les plus décisives de son histoire.

    « Ça a été une semaine phénoménale à tous les égards », a poursuivi le tacticien espagnol. « Ce que l’équipe a accompli, la façon dont nous avons joué, notre approche des matchs. Et puis ce que nos supporters ont fait pour nous cette saison, toute la semaine et aujourd’hui aussi. C’est phénoménal, je pense que ça change l’énergie de l’équipe et nous devons vivre le moment présent et ne penser qu’à Burnley, car c’est la seule chose qui compte. »

    « Il ne reste plus que deux matchs après ça, et nous nous sommes créés de grosses occasions sans marquer, et l’équipe a dû garder son sang-froid. Je savais qu’ils auraient aussi des occasions, car ils n’ont pas besoin de grand-chose pour créer des problèmes dans notre surface avec les joueurs qu’ils ont et leur organisation. Nous avons surmonté ça et je pense que c’était un match réussi. »

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Selon les observateurs, ce résultat était écrit dans les étoiles.

    En remportant dimanche un match riche en rebondissements face à West Ham, Arsenal a fait un pas de plus vers l’immortalité. Les Gunners sont désormais plus proches que jamais de mettre fin à leur longue disette de titres et de conjurer le sort des « spécialistes des occasions manquées » qui les poursuit depuis plusieurs années. Avec seulement deux journées de championnat à disputer contre des adversaires à leur portée, les cartes sont en leur faveur.

    Après avoir passé l’épreuve ultime de leur courage, les Gunners ont sans doute déjà une main sur le célèbre trophée. Il s’agit désormais de garder leur sang-froid et de surfer sur l’élan procuré par ce qui pourrait bien être le match décisif de leur course au titre, et par des moments qui seront rejoués encore et encore pendant des années.

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