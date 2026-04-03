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« Les célébrités doivent sortir des vestiaires » - Dominic Hyam, capitaine de Wrexham, évoque la distraction potentielle causée par les caméras du documentaire dans la course à la montée en Premier League
La série « Welcome to Wrexham » a retracé son ascension fulgurante
Hyam a rejoint l'ambitieux projet des Red Dragons durant l'été 2025, lorsqu'il a quitté Blackburn pour s'installer dans le nord du Pays de Galles. Le défenseur de 30 ans s'est vu confier le brassard de capitaine et chargé d'assurer le leadership sur le terrain.
Il fait partie de ceux qui ont dû s’adapter rapidement aux exigences particulières liées au fait de représenter un club détenu par des stars hollywoodiennes, tandis que la série « Welcome to Wrexham » continue de documenter une ascension fulgurante vers l’élite du football anglais.
Hyam admet que jouer pour Wrexham présente des défis différents de ceux de n'importe quel autre club, mais il s'est épanoui sous les feux des projecteurs – et une reconnaissance internationale encore plus grande l'attend avec l'Écosse à l'approche de la Coupe du monde 2026.
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Comment Wrexham parvient à éviter toute distraction liée aux stars
Hyam a de beaux défis à relever au cours des prochaines semaines, tant avec son club qu’en sélection nationale, et il a expliqué au Daily Record comment lui et Wrexham s’y sont pris pour poursuivre leurs rêves collectifs : « Peut-être inconsciemment. J’ai en grande partie réussi à faire abstraction de tout ça.
En tant que capitaine, il y a beaucoup de bruit, il se passe toujours quelque chose à Wrexham. C’est Hollywood, mais nous avons un travail à faire, nous sommes des footballeurs professionnels.
Et vient un moment où les caméras doivent s’en aller et où les célébrités doivent quitter le vestiaire. Il y a donc beaucoup de choses qui vont de pair avec Wrexham, mais nous sommes des professionnels et nous avons un travail à faire. Les propriétaires n’ont pas parlé de la Coupe du monde, pas du tout. Nous sommes concentrés sur une seule chose. Ce serait formidable pour moi et pour le club, mais un match à la fois. »
Hyam a ajouté, alors que Wrexham cherche à décrocher une quatrième promotion consécutive qui battrait tous les records : « Nous avons quelque chose pour quoi nous battre – il reste sept matchs cruciaux et j’espère que nous pourrons nous qualifier pour les barrages. Atteindre la Coupe du monde et la Premier League, ce serait probablement le summum.
« Il y a encore beaucoup de travail et des hauts et des bas à venir, c’est certain. Je ne vais donc pas m’emballer, mais il va sans dire que c’est le rêve. J’aime à penser que rien ne me déstabiliserait. Je ne le saurai qu’une fois sur place, mais ce sont les matchs auxquels on rêve de participer. J’essaie d’imaginer ce qu’aurait pensé le garçon de 10 ou 11 ans que j’étais s’il avait joué sur la scène nationale, après avoir tout juste fait ses débuts en équipe première. Je vais simplement laisser cette idée faire son chemin. »
Les Red Dragons relèvent le défi de la course au titre en Premier League
George Dobson, qui a aidé Wrexham à quitter la League One la saison dernière, est un autre joueur désireux de relever le défi que représente la pression sous laquelle évolue actuellement l'équipe de Parkinson. À propos de cette ascension fulgurante de la National League à la Premier League, il a déclaré : « Ce sont les matchs que l'on rêve de disputer, et nous nous battons pour intégrer la meilleure ligue du monde. Nous nous sommes placés dans une très bonne position, nous savons que nous pouvons tout donner pendant sept matchs et faire de notre mieux.
Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire et une réelle effervescence à l’approche du dernier mois de la saison, car il y a encore tellement à jouer. »
Le milieu de terrain, qui ne ménage pas ses efforts, a ajouté : « Nous avons bien joué dans toutes sortes de matchs cette année. Je pense que c’est l’une de nos grandes forces : être capables de nous adapter et de jouer contre des équipes aux styles très variés.
« Il y a clairement beaucoup à gagner, mais rien à craindre. C'est tellement excitant de se battre pour un prix incroyable. C'est une position formidable, et nous savons simplement que nous ne pouvons avoir aucun regret, et que nous devons tout donner d'ici la fin de la saison. J'ai le sentiment qu'en tant que groupe, nous avons vraiment gagné en confiance, et que nos performances et nos résultats ont été à la hauteur ; nous devons simplement nous assurer de retrouver ce niveau dès maintenant. »
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Wrexham terminera-t-il dans les places de barrages ?
Après la dernière trêve internationale de la saison 2025-2026, Wrexham reprendra la compétition vendredi en se rendant chez West Brom, qui lutte pour éviter la relégation. Le club occupe actuellement la septième place du classement du Championship, et seule la différence de buts l'empêche d'accéder aux places de barrages.