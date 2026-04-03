« Les célébrités doivent sortir des vestiaires » - Dominic Hyam, capitaine de Wrexham, évoque la distraction potentielle causée par les caméras du documentaire dans la course à la montée en Premier League

Hyam a de beaux défis à relever au cours des prochaines semaines, tant avec son club qu’en sélection nationale, et il a expliqué au Daily Record comment lui et Wrexham s’y sont pris pour poursuivre leurs rêves collectifs : « Peut-être inconsciemment. J’ai en grande partie réussi à faire abstraction de tout ça.

En tant que capitaine, il y a beaucoup de bruit, il se passe toujours quelque chose à Wrexham. C’est Hollywood, mais nous avons un travail à faire, nous sommes des footballeurs professionnels.

Et vient un moment où les caméras doivent s’en aller et où les célébrités doivent quitter le vestiaire. Il y a donc beaucoup de choses qui vont de pair avec Wrexham, mais nous sommes des professionnels et nous avons un travail à faire. Les propriétaires n’ont pas parlé de la Coupe du monde, pas du tout. Nous sommes concentrés sur une seule chose. Ce serait formidable pour moi et pour le club, mais un match à la fois. »

Hyam a ajouté, alors que Wrexham cherche à décrocher une quatrième promotion consécutive qui battrait tous les records : « Nous avons quelque chose pour quoi nous battre – il reste sept matchs cruciaux et j’espère que nous pourrons nous qualifier pour les barrages. Atteindre la Coupe du monde et la Premier League, ce serait probablement le summum.

« Il y a encore beaucoup de travail et des hauts et des bas à venir, c’est certain. Je ne vais donc pas m’emballer, mais il va sans dire que c’est le rêve. J’aime à penser que rien ne me déstabiliserait. Je ne le saurai qu’une fois sur place, mais ce sont les matchs auxquels on rêve de participer. J’essaie d’imaginer ce qu’aurait pensé le garçon de 10 ou 11 ans que j’étais s’il avait joué sur la scène nationale, après avoir tout juste fait ses débuts en équipe première. Je vais simplement laisser cette idée faire son chemin. »