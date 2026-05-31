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Les célébrations effrénées qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des champions ont entraîné « plus de 400 arrestations » dans la capitale française et fait plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre
Des arrestations massives ont eu lieu lorsque les célébrations ont tourné au chaos.
Au lendemain du deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, les rues de France se sont transformées en champ de bataille. Le ministère de l’Intérieur a confirmé, dans un bilan rapporté par la BBC, l’interpellation de 416 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, dont 280 à Paris intra-muros. Si la victoire contre Arsenal est entrée dans la légende sur la pelouse, les images captées hors du stade ont tourné au cauchemar.
Des milliers de policiers avaient été déployés pour encadrer les célébrations, mais ils ont rencontré une résistance déterminée. Des incidents ont éclaté dans plusieurs quartiers, perturbant les services de bus, de train et de métro. Le ministère a signalé l’usage de feux d’artifice et de fusées éclairantes contre les forces de l’ordre, tandis que des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des vélos électriques en flammes et des vitrines de magasins vandalisées.
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La police prise pour cible lors d'affrontements violents
Les incidents ont fait plusieurs blessés parmi les forces de l’ordre. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a fermement condamné ces violences, indiquant que sept agents avaient été touchés au cours de la nuit. Il a qualifié ces troubles d’« absolument inacceptables », contraignant la police à utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser des groupes de supporters réunis dans le centre-ville.
Les violences n’ont pas été confinées à l’après-match : des affrontements avaient déjà éclaté plus tôt au Parc des Princes, où des supporters avaient pris place devant des écrans géants pour suivre la finale. Selon le bilan officiel de la police, les dégâts ont touché six véhicules, deux commerces et un abribus, témoignant de l’intensité des incidents.
Répercussions politiques et comparaisons historiques
La récurrence de ces incidents a déclenché un débat politique en France. Ce succès intervient après celui de 2025, déjà terni par des violences ayant causé des morts. La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen s’est exprimée sur X pour dénoncer cette situation : « Il n’y a qu’en France qu’une victoire d’un club de football déclenche des émeutes. Il n’y a qu’en France que tout le monde se sent obligé de s’enfermer chez soi le soir d’une victoire pour éviter d’être confronté à la violence. »
- (C)Getty Images
Le défilé de la victoire se déroulera sous haute sécurité.
Malgré la nuit agitée, le défilé officiel de la victoire devrait bien avoir lieu dimanche après-midi. Le groupe du PSG est attendu sur le Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel, avant d’être reçu par le président français Emmanuel Macron. Un dispositif de sécurité maximal sera mis en place pour éviter toute répétition des incendies et des tirs de gaz lacrymogène de la nuit précédente.