Au lendemain du deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, les rues de France se sont transformées en champ de bataille. Le ministère de l’Intérieur a confirmé, dans un bilan rapporté par la BBC, l’interpellation de 416 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, dont 280 à Paris intra-muros. Si la victoire contre Arsenal est entrée dans la légende sur la pelouse, les images captées hors du stade ont tourné au cauchemar.

Des milliers de policiers avaient été déployés pour encadrer les célébrations, mais ils ont rencontré une résistance déterminée. Des incidents ont éclaté dans plusieurs quartiers, perturbant les services de bus, de train et de métro. Le ministère a signalé l’usage de feux d’artifice et de fusées éclairantes contre les forces de l’ordre, tandis que des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des vélos électriques en flammes et des vitrines de magasins vandalisées.