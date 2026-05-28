Bien que sa population ne dépasse pas quatre millions d’habitants, la Croatie continue de se distinguer sur la scène sportive internationale. En football, elle n’a manqué que deux grandes compétitions depuis ses débuts en Coupe du monde en 1998.

Elle y a décroché la troisième place, Davor Šuker et ses coéquipiers faisant une entrée remarquée, un exploit qu’elle a réitéré en 2022. Quatre ans avant de remporter la médaille de bronze au Qatar, elle a disputé sa première finale en 2018.

Kylian Mbappé et les Bleus s’étaient alors révélés trop forts, mais Luka Modrić, déjà brillant au Real Madrid, avait récolté le Ballon d’Or, avant d’écrire un nouveau chapitre plus tard dans l’année.

Modric, désormais chez le géant de la Serie A, l’AC Milan, prépare déjà le rendez-vous de 2026 à l’âge de 40 ans. Il fait partie des quatre joueurs de la dernière Coupe du monde à compter plus de 100 sélections.

Perisic, centurion lui aussi après ses débuts en 2011, continue d’ajouter des lignes à son palmarès en club avec le PSV, fraîchement couronné en Eredivisie. Au fil des saisons, il a souvent retrouvé des compatriotes sur les terrains nationaux et européens.