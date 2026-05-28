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Les cadres Ivan Perišić et Luka Modrić mettent leurs rivalités d’clubs entre parenthèses afin d’aider la Croatie à former une « grande famille » et à briguer un nouveau sacre mondial
La Croatie joue dans la cour des grands sur la scène sportive mondiale
Bien que sa population ne dépasse pas quatre millions d’habitants, la Croatie continue de se distinguer sur la scène sportive internationale. En football, elle n’a manqué que deux grandes compétitions depuis ses débuts en Coupe du monde en 1998.
Elle y a décroché la troisième place, Davor Šuker et ses coéquipiers faisant une entrée remarquée, un exploit qu’elle a réitéré en 2022. Quatre ans avant de remporter la médaille de bronze au Qatar, elle a disputé sa première finale en 2018.
Kylian Mbappé et les Bleus s’étaient alors révélés trop forts, mais Luka Modrić, déjà brillant au Real Madrid, avait récolté le Ballon d’Or, avant d’écrire un nouveau chapitre plus tard dans l’année.
Modric, désormais chez le géant de la Serie A, l’AC Milan, prépare déjà le rendez-vous de 2026 à l’âge de 40 ans. Il fait partie des quatre joueurs de la dernière Coupe du monde à compter plus de 100 sélections.
Perisic, centurion lui aussi après ses débuts en 2011, continue d’ajouter des lignes à son palmarès en club avec le PSV, fraîchement couronné en Eredivisie. Au fil des saisons, il a souvent retrouvé des compatriotes sur les terrains nationaux et européens.
- MACKAGE
La Croatie cultive toujours un esprit « famille » au sein de son groupe.
Même si l’amitié est temporairement mise de côté lors de ces confrontations, aucune division ne persiste lorsque les Croates se rassemblent sous un même drapeau. Cet esprit et ce sentiment d’appartenance leur ont déjà permis de renverser la vapeur et de créer la surprise.
L’objectif est de rééditer cet exploit sur le sol nord-américain cet été. Interrogé sur la fierté que la sélection nationale continue de susciter chez Modric et ses coéquipiers malgré leurs nombreux exploits, Perisic – s’exprimant en collaboration avec MACKAGE – a confié à GOAL : « Nous formons une grande famille et, même si nous défendons des clubs différents le reste de l’année, se retrouver pour un rendez-vous historique aussi majeur est une sensation difficile à décrire, mais absolument unique. »
L'importance du style, sur le terrain comme en dehors
Impossible de passer à côté de la Croatie lors d’un tournoi. Elle arbore l’un des maillots les plus emblématiques du sport mondial, et MACKAGE s’est inspiré de cette tenue de match pour créer sa collection capsule dédiée à la Coupe du monde.
Interrogé sur l’importance du style, tant sur le terrain qu’en matière de mode, Perisic a déclaré : « Pour moi, le style consiste à trouver le juste équilibre entre confort, confiance et élégance, de manière authentique.
« Notre partenariat avec MACKAGE a débuté en 2025, et la marque est devenue le partenaire officiel hors terrain de notre équipe en 2026. C’est incroyable de travailler avec une marque qui comprend vraiment notre culture et nos valeurs, et qui place le savoir-faire et la qualité au cœur de tout ce qu’elle fait, tout comme nous.
La collection marie un savoir-faire de luxe à des pièces polyvalentes et fonctionnelles, atout essentiel pour nous, athlètes. J’apprécie aussi la façon dont ils ont intégré de subtils clins d’œil croates dans les designs et les visuels : du motif dalmate aux détails à carreaux… Je m’y sens tout simplement chez moi. »
- MACKAGE
Calendrier des matchs de la Croatie : adversaires de la phase de groupes de la Coupe du monde+
En tant qu’équipementier officiel hors terrain de l’équipe nationale croate, MACKAGE met en parallèle deux entités modelées par la concentration et la technique : une nation de moins de 4 millions d’habitants qui se classe régulièrement parmi l’élite mondiale du football, et une marque qui a acquis une renommée internationale grâce à son savoir-faire artisanal. L’héritage footballistique du pays repose sur la discipline, la rigueur et une quête inébranlable d’excellence, valeurs que partage MACKAGE dans ses processus de conception et de fabrication. Cette synergie s’incarne dans la devise de la marque : « AESTHETICS THAT PROTECT ».
Conçue pour hommes et femmes, cette collection capsule quatre saisons puise dans l’héritage croate et arbore les couleurs nationales : rouge, blanc et bleu marine. Vêtements d’extérieur techniques, tricots, polos et bas se déclinent en pièces polyvalentes, équipées d’éléments modulables comme des bavettes et des capuches amovibles.
La Croatie entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par un choc contre l’Angleterre au Texas, le 17 juin. Elle enchaînera ensuite face au Panama et au Ghana dans le groupe L, avec l’ambition de se qualifier sereinement pour les phases à élimination directe.