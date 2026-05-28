Bien que sa population ne dépasse pas quatre millions d’habitants, la Croatie continue de se distinguer sur la scène sportive internationale. En football, elle n’a manqué que deux grandes compétitions depuis ses débuts en Coupe du monde en 1998.

Elle y a décroché la troisième place, Davor Šuker et ses coéquipiers faisant une entrée remarquée, un exploit qu’elle a réitéré en 2022. Quatre ans avant de remporter la médaille de bronze au Qatar, elle a disputé sa première finale en 2018.

Kylian Mbappé et la France se sont révélés trop forts, mais Luka Modrić, déjà brillant au Real Madrid, a livré une performance suffisante pour décrocher le Ballon d’Or, avant que l’histoire ne s’écrive à nouveau plus tard cette année-là.

Modric, désormais chez le géant de la Serie A, l’AC Milan, sera de retour en 2026 à 40 ans. Il fait partie des quatre joueurs de la dernière Coupe du monde à compter plus de 100 sélections.

Perisic, centurion lui aussi après ses débuts en 2011, continue d’accumuler les titres en club avec le PSV, fraîchement couronné en Eredivisie. Au fil des saisons, il a souvent croisé le chemin de ses compatriotes sur les terrains nationaux et européens.