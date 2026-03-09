Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford critiqués par la presse espagnole tandis que Fikayo Tomori brille lors de la victoire de l'AC Milan dans le derby

Marseille a été éliminé de la Coupe de France par Toulouse en quarts de finale la semaine dernière, s'inclinant aux tirs au but après un match nul 2-2 à l'Orange Vélodrome. Les Marseillais ont toutefois eu l'occasion de prendre leur revanche dès le week-end dernier, lorsqu'ils se sont rendus au Stadium de Toulouse samedi, où ils ont livré une performance beaucoup plus maîtrisée pour remporter la victoire.
Sans surprise, c'est Mason Greenwood qui a porté le coup décisif à la 18e minute. Igor Paixao a sprinté vers un ballon en profondeur dans le couloir gauche et l'a renvoyé en retrait vers Greenwood qui arrivait à toute vitesse pour marquer d'une superbe frappe à la volée qui a battu le gardien toulousain Guillaume Restes, impuissant.
Il s'agissait du 25e but de la saison pour l'ancien attaquant de Manchester United, et de son 15e en Ligue 1, ce qui le place une nouvelle fois en tête du classement des meilleurs buteurs. Cela a également permis à Marseille de remonter à la troisième place devant Lyon, avec une qualification pour la Ligue des champions toujours en vue.
Cependant, l'après-midi n'a pas été un succès total pour Greenwood. Le nouveau manager de l'OM, Habib Beye, a surpris tout le monde en remplaçant le joueur de 24 ans juste après l'heure de jeu, et a dû expliquer sa décision lors de la conférence de presse d'après-match.
« Il y a eu une altercation qui lui a valu un carton jaune, et comme Mason est un joueur instinctif, je ne voulais pas que nous nous retrouvions à 10 dans ce match », a déclaré Beye. Il a ajouté : « J'ai placé Mason en attaque, mais je voulais qu'il vienne bloquer le défenseur central gauche et [Dayann] Methalie, afin de donner de l'espace à Quinten Timber et Timothy Weah. Je savais que Mason n'était pas un joueur qui restait dans l'axe. »
Greenwood était régulièrement critiqué pour son manque de travail défensif par le prédécesseur de Beye, Roberto De Zerbi, et il semblerait qu'il n'ait toujours pas retenu la leçon. Malgré ses qualités indéniables dans le dernier tiers, l'international anglais, qui n'a disputé qu'un seul match, reste trop individualiste, ce qui pourrait l'empêcher d'avoir une nouvelle chance dans l'un des clubs d'élite européens.