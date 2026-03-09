Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford critiqués par la presse espagnole tandis que Fikayo Tomori brille lors de la victoire de l'AC Milan dans le derby

Le Real Madrid s'est remis de deux défaites consécutives en Liga en battant le Celta Vigo 2-1 à l'extérieur vendredi, relançant ainsi la course au titre. La soirée n'a toutefois pas été facile pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, qui ne se sont imposés que grâce à un but de Federico Valverde à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps, et ont bénéficié d'un coup de chance, le tir de l'Uruguayen ayant été dévié dans les filets.

Le Celta aurait mérité un point, le Real Madrid ayant une nouvelle fois peiné à trouver une véritable cohésion, en particulier en défense. Le but de Borja Iglesias à la 25e minute, qui a annulé l'ouverture du score précoce d'Aurélien Tchouameni, en est un bon exemple, Trent Alexander-Arnold ayant été contourné beaucoup trop facilement dans la phase de construction.

Williot Swedberg a devancé l'international anglais pour récupérer une longue passe sur le flanc gauche, avant de revenir sur son pied droit et d'envoyer un centre à ras de terre qu'Iglesias a calmement converti. La défense d'Alexander-Arnold était beaucoup trop désinvolte, pour rester poli, et pas seulement dans cette séquence ; il n'a réussi qu'un seul tacle dans tout le match.

L'ancien arrière latéral de Liverpool continue de sembler perdu à Madrid, comme l'a noté la presse espagnole. Marca a publié une évaluation cinglante de sa dernière performance : « Il apporte beaucoup en attaque, mais il enlève aussi beaucoup en défense. Il a été incroyablement faible sur l'égalisation du Celta. »

Diario Sport est allé encore plus loin : « La situation de Trent est très inquiétante. L'Anglais est un problème en défense pour le Real Madrid, comme l'a démontré le premier but du Celta. Il a été très faible défensivement et complètement dépassé dans tous les aspects du jeu. Pour aggraver les choses, il a perdu le peu qu'il apportait en attaque. Si [Dani] Carvajal se rétablit un peu, il sera de retour dans le onze de départ. »

Si Alexander-Arnold ne améliore pas considérablement son jeu dans les semaines à venir, il sera certainement écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.