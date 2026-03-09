Goal.com
James Westwood

Traduit par

Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford critiqués par la presse espagnole tandis que Fikayo Tomori brille lors de la victoire de l'AC Milan dans le derby

GOAL passe en revue les joueurs britanniques qui gagnent leur vie loin de leur pays natal, alors que de nombreuses autres stars décident de quitter leur zone de confort à la recherche d'une meilleure vie footballistique ailleurs. La Premier League reste évidemment l'un des championnats les plus divertissants au monde et le Championship peut s'avérer fantastique pour le développement, mais il existe d'autres options.

Le capitaine anglais Harry Kane étant absent cette semaine pour cause de blessure, plusieurs autres Britanniques ont eu l'occasion de se mettre en valeur dans les grands championnats européens. Malheureusement, deux d'entre eux ont raté leur coup en Liga, s'attirant ainsi les foudres de la presse, et un autre a connu un après-midi à oublier aux Pays-Bas. Mais un certain international anglais, qui compte cinq sélections, a pu savourer la victoire dans un derby en Italie.

Chaque lundi de cette saison, GOAL vous présente les dernières nouvelles des stars britanniques à l'étranger, ce qu'elles font, celles qui atteignent les sommets et celles qui doivent rentrer au pays. Plongeons-nous dans le bilan de cette semaine...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent toujours en difficulté

    Le Real Madrid s'est remis de deux défaites consécutives en Liga en battant le Celta Vigo 2-1 à l'extérieur vendredi, relançant ainsi la course au titre. La soirée n'a toutefois pas été facile pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, qui ne se sont imposés que grâce à un but de Federico Valverde à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps, et ont bénéficié d'un coup de chance, le tir de l'Uruguayen ayant été dévié dans les filets.

    Le Celta aurait mérité un point, le Real Madrid ayant une nouvelle fois peiné à trouver une véritable cohésion, en particulier en défense. Le but de Borja Iglesias à la 25e minute, qui a annulé l'ouverture du score précoce d'Aurélien Tchouameni, en est un bon exemple, Trent Alexander-Arnold ayant été contourné beaucoup trop facilement dans la phase de construction. 

    Williot Swedberg a devancé l'international anglais pour récupérer une longue passe sur le flanc gauche, avant de revenir sur son pied droit et d'envoyer un centre à ras de terre qu'Iglesias a calmement converti. La défense d'Alexander-Arnold était beaucoup trop désinvolte, pour rester poli, et pas seulement dans cette séquence ; il n'a réussi qu'un seul tacle dans tout le match.

    L'ancien arrière latéral de Liverpool continue de sembler perdu à Madrid, comme l'a noté la presse espagnole. Marca a publié une évaluation cinglante de sa dernière performance : « Il apporte beaucoup en attaque, mais il enlève aussi beaucoup en défense. Il a été incroyablement faible sur l'égalisation du Celta. »

    Diario Sport est allé encore plus loin : « La situation de Trent est très inquiétante. L'Anglais est un problème en défense pour le Real Madrid, comme l'a démontré le premier but du Celta. Il a été très faible défensivement et complètement dépassé dans tous les aspects du jeu. Pour aggraver les choses, il a perdu le peu qu'il apportait en attaque. Si [Dani] Carvajal se rétablit un peu, il sera de retour dans le onze de départ. »

    Si Alexander-Arnold ne améliore pas considérablement son jeu dans les semaines à venir, il sera certainement écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La prestation « désastreuse » de Rashford

    La première saison de Marcus Rashford en Liga a été plus encourageante que celle d'Alexander-Arnold, le joueur prêté par Manchester United affichant un total combiné de 23 buts et passes décisives sous le maillot de Barcelone. Cependant, il n'a rien marqué lors de ses quatre dernières apparitions en Liga et n'a joué que 62 minutes avant d'être remplacé lors du dernier match domestique des Blaugrana.

    Lamine Yamal a offert un moment magique qui a permis au Barça de s'imposer 1-0 face à l'Athletic Club, en plaçant un tir sensationnel dans la lucarne à la 68e minute, ce qui a finalement permis à l'équipe de conserver son avance de quatre points en tête du classement. La performance collective a toutefois été médiocre, et Rashford a été le principal responsable de cette situation en manquant sans cesse des occasions qui auraient pu donner un élan aux visiteurs.

    Le joueur de 28 ans a perdu le ballon à 13 reprises et n'a délivré que deux centres précis dans le match, se retrouvant souvent dans des impasses au lieu de lever la tête. Il n'est donc pas surprenant que Raphinha l'ait remplacé alors que le score était encore de 0-0, et le Barça s'est amélioré après son retrait.

    Comme Alexander-Arnold, Rashford a ensuite été pointé du doigt par les plus grands journaux espagnols. Le Diario AS a qualifié la performance de l'ailier anglais de « désastreuse », tandis que Sport a écrit : « Le Britannique a été assez terne, ne dépassant jamais son adversaire, perdant fréquemment le ballon et semblant mal à l'aise. Une occasion manquée dans un match où il a été complètement insignifiant. »

    Le Barça n'a pas encore confirmé s'il allait exercer son option d'achat sur Rashford, et la performance de samedi n'aura pas aidé à convaincre la direction. Malgré ses statistiques impressionnantes, il reste le maillon faible de l'attaque de Hansi Flick et n'est toujours pas assuré d'être titulaire.

    Rashford a plus de chances de participer à la Coupe du monde qu'Alexander-Arnold en raison des options limitées de l'Angleterre sur le flanc gauche, mais au vu de sa forme actuelle, Anthony Gordon, de Newcastle, mérite davantage une place dans le onze de Thomas Tuchel.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Tomori remporte le derby

    Le Derby della Madonnina de dimanche entre l'AC Milan et l'Inter n'a pas suscité autant d'engouement que d'habitude avant le match, en grande partie parce que les Nerazzurri avaient 10 points d'avance sur leurs rivaux locaux en tête de la Serie A. L'Inter était également en pleine confiance après huit victoires consécutives en championnat et aurait pu mettre fin à la course au titre avec une nouvelle victoire.

    Cependant, Milan n'était pas disposé à s'incliner devant le champion en titre. L'équipe de Massimiliano Allegri a bouleversé le scénario pour s'imposer 1-0 grâce au premier but de Pervis Estupinan pour les Rossoneri, réalisant ainsi leur premier doublé en championnat contre l'Inter depuis 15 ans.

    L'Inter a tout donné après avoir pris du retard en fin de première mi-temps, mais s'est heurté au mur défensif déterminé du Milan. Les Milanais ont limité le leader à un seul tir cadré, grâce notamment à la performance colossale de Koni De Winter au cœur de la défense.

    Fikayo Tomori a également été au meilleur de sa forme à droite de la défense à trois, réussissant à neutraliser la menace posée par Francesco Pio Esposito et Federico Dimarco. L'ancien joueur de Chelsea, qui en est à sa cinquième saison complète à Milan, a enregistré quatre duels gagnés au sol, quatre dégagements et un taux de réussite de 83 % dans ses passes, une performance assurée qui pourrait faire de lui un outsider pour la sélection anglaise à la Coupe du monde.

    Il a également fait preuve d'une grande résilience, en continuant à jouer pendant les 90 minutes malgré une blessure musculaire apparue tôt dans le match.

    « Nous avons beaucoup travaillé pour rester compacts. Jouer contre l'Inter et ne pas encaisser de but n'est pas facile, donc je pense que cela montre le bon travail que nous avons accompli », a déclaré Tomori après le match. « Le derby est toujours un match spécial et il est toujours difficile. Nous sommes heureux de cette victoire, nous allons maintenant profiter de cette soirée et nous concentrer sur la fin de saison. »

    Il ne reste plus que 10 matchs au Milan pour rattraper son retard de sept points sur l'Inter, mais l'espoir est de retour. Un retour en fin de saison ne peut être totalement exclu, surtout si Tomori continue à contribuer à fournir une base aussi solide.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood remporte une victoire indispensable

    Marseille a été éliminé de la Coupe de France par Toulouse en quarts de finale la semaine dernière, s'inclinant aux tirs au but après un match nul 2-2 à l'Orange Vélodrome. Les Marseillais ont toutefois eu l'occasion de prendre leur revanche dès le week-end dernier, lorsqu'ils se sont rendus au Stadium de Toulouse samedi, où ils ont livré une performance beaucoup plus maîtrisée pour remporter la victoire.

    Sans surprise, c'est Mason Greenwood qui a porté le coup décisif à la 18e minute. Igor Paixao a sprinté vers un ballon en profondeur dans le couloir gauche et l'a renvoyé en retrait vers Greenwood qui arrivait à toute vitesse pour marquer d'une superbe frappe à la volée qui a battu le gardien toulousain Guillaume Restes, impuissant.

    Il s'agissait du 25e but de la saison pour l'ancien attaquant de Manchester United, et de son 15e en Ligue 1, ce qui le place une nouvelle fois en tête du classement des meilleurs buteurs. Cela a également permis à Marseille de remonter à la troisième place devant Lyon, avec une qualification pour la Ligue des champions toujours en vue.

    Cependant, l'après-midi n'a pas été un succès total pour Greenwood. Le nouveau manager de l'OM, Habib Beye, a surpris tout le monde en remplaçant le joueur de 24 ans juste après l'heure de jeu, et a dû expliquer sa décision lors de la conférence de presse d'après-match.

    « Il y a eu une altercation qui lui a valu un carton jaune, et comme Mason est un joueur instinctif, je ne voulais pas que nous nous retrouvions à 10 dans ce match », a déclaré Beye. Il a ajouté : « J'ai placé Mason en attaque, mais je voulais qu'il vienne bloquer le défenseur central gauche et [Dayann] Methalie, afin de donner de l'espace à Quinten Timber et Timothy Weah. Je savais que Mason n'était pas un joueur qui restait dans l'axe. » 

    Greenwood était régulièrement critiqué pour son manque de travail défensif par le prédécesseur de Beye, Roberto De Zerbi, et il semblerait qu'il n'ait toujours pas retenu la leçon. Malgré ses qualités indéniables dans le dernier tiers, l'international anglais, qui n'a disputé qu'un seul match, reste trop individualiste, ce qui pourrait l'empêcher d'avoir une nouvelle chance dans l'un des clubs d'élite européens.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    L'interview maladroite de Sterling

    Raheem Sterling a connu des débuts difficiles au Feyenoord, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné que l'ancienne star de Chelsea est arrivée au club en février sans avoir disputé de match officiel depuis mai dernier. Robin van Persie a donc fait entrer Sterling en deuxième mi-temps lors de la victoire 2-1 contre Telstar et de la défaite 2-0 contre Twente en Eredivisie, mais il n'a eu que très peu d'impact dans ces deux matchs.

    Si cela pouvait s'expliquer par le fait qu'il retrouvait sa forme physique, Van Persie aura sans doute des raisons de s'inquiéter après les débuts complets du joueur de 31 ans contre le NAC dimanche. Sterling n'a atteint que 0,16 pour les buts attendus et un maigre 0,03 pour les passes décisives attendues en 63 minutes sur le terrain, manquant une occasion importante et ne réussissant aucun centre.

    Il n'est pas le seul responsable du match nul 3-3 du Feyenoord, qui risque désormais d'être dépassé à la deuxième place par le PSV, leader incontesté, mais Sterling n'a pas été suffisamment performant sur le côté gauche de l'attaque. Pour aggraver les choses, il a également donné une interview très embarrassante à ESPN après le coup de sifflet final.

    Le journaliste de télévision semblait rire lorsqu'il a demandé à l'ancienne star de Manchester City s'il aurait dû marquer, ce qui l'a poussé à répondre : « Tu ne devrais pas rire, mon gars ! »

    Sterling a ensuite admis : « Mais oui, c'est vrai, j'ai dit que je devais me débarrasser des toiles d'araignée. J'ai eu l'occasion et c'est quelque chose que, selon mes critères, je veux saisir et qui aurait pu changer le cours du match. »

    Si Sterling ne se débarrasse pas rapidement de ces toiles d'araignée, son avenir pourrait à nouveau être remis en question. Le Feyenoord ne l'a engagé que jusqu'à la fin de la saison, et jusqu'à présent, rien ne laisse présager qu'il pourrait être un atout utile à long terme. Cela dit, l'équipe de Van Persie a encore 14 matchs de championnat à disputer, et Sterling a au moins le bon état d'esprit pour renverser la situation, comme il l'a conclu : « Je veux retrouver mon ancien niveau. C'est un autre pas dans la bonne direction. »

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Surridge devance Messi au classement de la MLS

    Aux États-Unis, Lionel Messi a dominé les gros titres de la MLS ce week-end après avoir inscrit le but de la victoire de l'Inter Miami contre le D.C. United. Cela fait trois buts en trois matchs pour le début de la saison 2026 pour le huit fois vainqueur du Ballon d'Or, qui vise son troisième titre consécutif de MVP de la MLS et deux Golden Boots d'affilée.

    Cependant, il pourrait être confronté à une rude concurrence pour ce dernier titre de la part du buteur de Nashville, Sam Surridge. L'ancien international anglais U21 a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 de son équipe contre le Minnesota dimanche, ce qui le place actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs de la MLS, à égalité avec Joao Klauss, du LA Galaxy, avec quatre buts. 

    Surridge a ouvert le score en déviant un tir de Patrick Yazbek dans les filets, puis a inscrit le troisième but décisif de Nashville, faisant preuve d'une grande agilité dans la surface avant de marquer.

    « Écoutez, Sam marque des buts. C'est son travail », a déclaré plus tard l'entraîneur de Nashville, BJ Callaghan, aux journalistes. « Il fait la différence dans le match. »

    La performance de Surridge est d'autant plus remarquable qu'il avait manqué le match précédent de Nashville, un match nul 0-0 contre Dallas, pour cause de maladie. Callaghan a poursuivi : « Il faut lui rendre hommage. Je veux dire, c'est un gars qui a été malade [et] à plat pendant quatre ou cinq jours. Il fait preuve d'un courage et d'une bravoure extraordinaires, ainsi que d'une mentalité implacable. »

    Pour souligner encore davantage son statut parmi les meilleurs joueurs de la MLS, Surridge a désormais marqué 17 buts à domicile depuis le début de l'année 2025, ce qui le place en tête du classement des buteurs. Le joueur formé à l'académie de Bournemouth excelle depuis qu'il a quitté Nottingham Forest pour poursuivre le rêve américain, et rares sont ceux qui parieraient contre lui pour propulser Nashville une nouvelle fois en playoffs de la MLS.

