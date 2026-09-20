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Khaled Mahmoud
Traduit par

« Les bras près du corps » : la Premier League publie l'audio officiel du VAR après le penalty refusé à Manchester United lors du match nul contre Fulham

Manchester United
C. Bassey
L. Martinez
Fulham
Fulham vs Manchester United
Premier League

Manchester United est resté frustré après s’être vu refuser un penalty en fin de match lors de son nul 1-1 contre Fulham dimanche, malgré un ballon ayant clairement touché la main du défenseur Calvin Bassey. La Premier League a désormais pris la parole pour clarifier cette décision controversée en publiant la communication officielle entre les arbitres.

  • L’audio du VAR confirme la décision de ne pas accorder de penalty

    La Premier League a opté pour une transparence totale après le frustrant match nul 1-1 de Manchester United à Fulham, en publiant un communiqué ainsi que l’audio VAR correspondant via son Match Centre sur X. L’incident en question s’est produit à la 86e minute, lorsque Lisandro Martinez a dévié le ballon vers le défenseur des Cottagers, Bassey, les ralentis montrant un contact clair entre le ballon et la main du joueur.

    Malgré les protestations des joueurs de United, l’arbitre Peter Bankes a immédiatement laissé jouer, une décision ensuite soutenue par ses collègues dans la salle de la VAR. Pour clarifier le processus, la Premier League a publié un communiqué confirmant la vérification : « La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à Manchester United pour une potentielle main de Bassey a été vérifiée et confirmée par la VAR. »

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les arbitres expliquent la position « naturelle » du bras

    La transcription publiée offre un aperçu détaillé de la conversation entre Bankes, l’arbitre assistant Dan Cook et l’officiel VAR Nick Hopton. Lorsque le ballon a heurté Bassey, Cook a rapidement donné son point de vue depuis la ligne de touche, en évoquant la silhouette du défenseur : « C’est près de son corps, il y a eu contact mais son bras est près de son corps. »

    Bankes est resté ferme dans son évaluation sur le terrain, répondant simplement : « La décision sur le terrain est de laisser jouer. » L’équipe de la VAR a ensuite effectué une vérification rapide des images pour s’assurer qu’aucune erreur claire et manifeste n’avait été commise. Hopton a ajouté : « Les bras sont près de son corps. Comme vu, confirmation de la décision prise sur le terrain de laisser jouer, exactement comme décrit sur le terrain. »



  • Frustration pour Carrick en pleine mauvaise passe

    Le match était déjà une épreuve difficile pour Manchester United, qui s’est retrouvé mené après un but contre son camp calamiteux de Martinez qui a trompé le gardien Senne Lammens. Si United a finalement égalisé grâce à une frappe déviée de Matheus Cunha à la 89e minute, la performance n’a guère fait taire les critiques.

    Carrick, toutefois, a défendu l’implication de son équipe malgré la pression grandissante des supporters comme des consultants. L’entraîneur a estimé que le cours du match n’avait pas été aussi à sens unique que certains l’affirmaient, déclarant : « Je n’ai pas trouvé que nous avions été passifs. Le football est un sport difficile. Nous avons contrôlé une bonne partie de la première période et avons produit de très bonnes choses aujourd’hui. Il y aura forcément des moments où cela ne tournera pas en votre faveur. »

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    La pression monte sur Carrick à l'approche de la trêve

    Le match nul 1-1 n’offre que peu de réconfort à Manchester United au classement de Premier League. Si les hommes de Carrick sont parvenus à éviter une troisième défaite consécutive au terme d’une semaine exigeante, ils abordent la trêve internationale englués à la 12e place, avec seulement cinq points pris lors de leurs cinq premières rencontres, égalant ainsi leur plus mauvais début de saison en Premier League, jusque-là établi en 2014-2015. United va désormais chercher à se relancer pendant la trêve internationale avant de retrouver la compétition le 10 octobre, avec la réception de Tottenham à Old Trafford.

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