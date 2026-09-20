La Premier League a opté pour une transparence totale après le frustrant match nul 1-1 de Manchester United à Fulham, en publiant un communiqué ainsi que l’audio VAR correspondant via son Match Centre sur X. L’incident en question s’est produit à la 86e minute, lorsque Lisandro Martinez a dévié le ballon vers le défenseur des Cottagers, Bassey, les ralentis montrant un contact clair entre le ballon et la main du joueur.

Malgré les protestations des joueurs de United, l’arbitre Peter Bankes a immédiatement laissé jouer, une décision ensuite soutenue par ses collègues dans la salle de la VAR. Pour clarifier le processus, la Premier League a publié un communiqué confirmant la vérification : « La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à Manchester United pour une potentielle main de Bassey a été vérifiée et confirmée par la VAR. »