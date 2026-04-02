Les aveux poignants d'une star sénégalaise : « J'ai été trahie, cela m'a complètement détruite »

Babi Cheikh Diop a été sacré champion d'Europe des moins de 19 ans avec l'équipe d'Espagne en 2015 et a disputé trois matches internationaux avec la sélection sénégalaise, mais sa carrière footballistique a connu un déclin au fil des ans, coïncidant avec un terrible drame familial qui l'a profondément marqué.

Diop a déclaré lors de l'interview : « Il y a environ trois ans, lorsque je suis arrivé au club d'Aris Thessalonique, un de mes proches en qui j'avais confiance m'a volé. »

Il a ajouté : « Il a pris tout ce qui se trouvait sur mon compte bancaire, ainsi que mes biens, et m’a laissé sans le sou. Tout s’est passé très vite, et avant même que je ne réalise ce qui se passait, je n’avais plus rien. »

Il a poursuivi : « Ma mère m’a demandé de ne pas révéler son nom, mais il était comme un père pour moi. J’ai grandi avec lui car mon père biologique nous a abandonnés quand j’avais un an. Je lui faisais aveuglément confiance et j’obéissais à ses ordres. »

Il a déclaré : « Ce fut un choc terrible et une très mauvaise surprise. Je lui avais donné une procuration générale en raison de la confiance que j’avais en lui ; il avait le pouvoir d’agir et de signer en mon nom. Ce fut une grave erreur de ma part, mais je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. »

Le joueur a poursuivi : « Il s’est emparé de mes maisons, de mes voitures et de mon argent. Je ne souhaiterais ce que j’ai vécu même à mes pires ennemis. À présent, il me sera extrêmement difficile de faire à nouveau confiance à qui que ce soit. »

Il a ajouté : « Il a disparu, et il est très difficile de le retrouver. J’ai passé ce temps au Sénégal à essayer de mettre de l’ordre dans mes affaires et de régler ma situation, mais j’ai tout perdu. »