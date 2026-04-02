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Les aveux poignants d'une star sénégalaise : « J'ai été trahie, cela m'a complètement détruite »

Burgos Promesas
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Une confiance excessive accordée à la mauvaise personne mène au désastre

Dans des confessions poignantes et rares, l'ancien international sénégalais Babi Cheikh Diop a raconté en détail l'effondrement financier et psychologique qu'il a subi après avoir été victime d'une escroquerie de grande ampleur de la part d'une personne en qui il avait une confiance aveugle, qualifiant ce qu'il a vécu de « cauchemar qu'il ne souhaiterait même pas à ses pires ennemis ». 

Cheikh Diop (28 ans), qui était considéré comme un espoir prometteur, tente aujourd’hui de reconstruire sa carrière footballistique après des années difficiles.

  • Retour sur les terrains après une longue absence

    Dans une interview accordée au journal espagnol « AS », Diop a fait part de sa joie d'avoir rejoint le club espagnol Promisas E.D.F., qui évolue en troisième division, avec lequel il a récemment signé un contrat.

    Originaire de la banlieue sénégalaise de Gediway, il a déclaré : « Je suis heureux maintenant, et je peux enfin sourire après un cauchemar terrifiant... Je me suis éloigné du monde du football pendant un certain temps, et le sentiment de toucher à nouveau le ballon est incroyable ; je n'ai participé qu'à une seule séance d'entraînement jusqu'à présent. »

    Le joueur, qui a déjà évolué au Celta Vigo, à l'Olympique lyonnais, à Aris Thessalonique et à Elche, a ajouté : « Je dois repartir de zéro. »

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  • La trahison d'une personne de confiance et la perte de tout

    Babi Cheikh Diop a été sacré champion d'Europe des moins de 19 ans avec l'équipe d'Espagne en 2015 et a disputé trois matches internationaux avec la sélection sénégalaise, mais sa carrière footballistique a connu un déclin au fil des ans, coïncidant avec un terrible drame familial qui l'a profondément marqué.

    Diop a déclaré lors de l'interview : « Il y a environ trois ans, lorsque je suis arrivé au club d'Aris Thessalonique, un de mes proches en qui j'avais confiance m'a volé. »

    Il a ajouté : « Il a pris tout ce qui se trouvait sur mon compte bancaire, ainsi que mes biens, et m’a laissé sans le sou. Tout s’est passé très vite, et avant même que je ne réalise ce qui se passait, je n’avais plus rien. »

    Il a poursuivi : « Ma mère m’a demandé de ne pas révéler son nom, mais il était comme un père pour moi. J’ai grandi avec lui car mon père biologique nous a abandonnés quand j’avais un an. Je lui faisais aveuglément confiance et j’obéissais à ses ordres. »

    Il a déclaré : « Ce fut un choc terrible et une très mauvaise surprise. Je lui avais donné une procuration générale en raison de la confiance que j’avais en lui ; il avait le pouvoir d’agir et de signer en mon nom. Ce fut une grave erreur de ma part, mais je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. »

    Le joueur a poursuivi : « Il s’est emparé de mes maisons, de mes voitures et de mon argent. Je ne souhaiterais ce que j’ai vécu même à mes pires ennemis. À présent, il me sera extrêmement difficile de faire à nouveau confiance à qui que ce soit. »

    Il a ajouté : « Il a disparu, et il est très difficile de le retrouver. J’ai passé ce temps au Sénégal à essayer de mettre de l’ordre dans mes affaires et de régler ma situation, mais j’ai tout perdu. »

  • Je me donne deux ans pour revenir au sommet

    Diop a décrit l'ampleur de la perte en déclarant : « Cela m'a complètement anéanti, je n'avais plus un sou en banque. J'avais gagné de l'argent et économisé des millions, mais il m'a tout pris. »

    Il a ajouté : « J’ai réussi à surmonter cette épreuve grâce au soutien de certains de ses amis dans le monde du football, notamment son agent Éric Alonso, qui m’a donné une seconde chance. »

    Il a ajouté : « Il m’a offert un toit, de quoi manger et un emploi de footballeur, et m’a aidé à retrouver le bonheur et l’envie d’aller de l’avant. »

    Malgré tout ce qui s’est passé, le joueur s’est montré très confiant quant à sa capacité à revenir : « J'en suis absolument certain, je retrouverai mon meilleur niveau et vous me verrez à nouveau au sommet. Je suis jeune, je connais mes points forts, j'ai de l'expérience, je suis plus fort mentalement que jamais et j'ai une volonté de fer. Je me donne deux ans pour revenir au sommet. »

    Il convient de noter que Pape Cheikh Diop évolue actuellement en ligue régionale espagnole et espère relancer sa carrière et remonter en première division.

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