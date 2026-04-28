« Les attentes sont très élevées » - L'ancien gardien d'Arsenal David Ospina vise une dernière participation à la Coupe du monde avec la Colombie

La campagne de la Colombie au Mondial 2014 restera avant tout associée à l’éclat de James Rodríguez. Sous le soleil brésilien, le génie du gaucher s’est révélé au monde entier.
Mais, à l’autre bout du terrain, un autre homme se révélait tout aussi décisif : David Ospina. Le tournoi a propulsé Rodríguez vers un transfert de 100 millions de dollars au Real Madrid, tandis qu’Ospina s’engageait pour 5 millions de dollars avec Arsenal en provenance de Nice.
Douze ans plus tard, le gardien a eu le temps de réfléchir. Il n’est plus le numéro 1 incontesté de la sélection, mais il sera bien présent au Qatar, prêt à soutenir les Cafeteros depuis le banc alors qu’ils viseront un nouveau coup d’éclat. Le football a changé, Ospina est toujours là.
« J’ai eu l’occasion de participer à deux Coupes du monde. Ce serait ma troisième, si Dieu le veut », a déclaré Ospina à GOAL. « L’équipe nationale a considérablement évolué. »
En 2014, la Colombie ne figurait pas vraiment sur les radars hors d’Amérique du Sud. Peu importait qu’elle ait encaissé le moins de buts lors des qualifications de la CONMEBOL, ou qu’elle pointe à seulement deux points de l’Argentine en tête du classement. Cette édition était alors associée au « joga bonito » brésilien, à Neymar et, finalement, à la déception des Auriverdes. La Colombie a atteint les quarts de finale, un exploit alors perçu comme un véritable conte de fées ayant propulsé plusieurs carrières, dont celle d’Ospina.