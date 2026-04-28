« Les attentes sont très élevées » - L'ancien gardien d'Arsenal David Ospina vise une dernière participation à la Coupe du monde avec la Colombie

Arrivé dans le nord de Londres à un moment charnière, David Ospina a retrouvé des Gunners en perte de vitesse sous l’ère Arsène Wenger. Le club, alors en manque d’investissements, peinait à rester dans la course au titre malgré un jeu toujours séduisant. C’était aussi une époque d’évolution pour les gardiens de but.

On a un peu réévalué la façon dont ce poste a évolué au fil des ans. Les gardiens ne se sont pas tous réveillés un beau matin avec pour consigne de devenir des experts du jeu au pied. Mais une évolution du rôle était bel et bien en train de prendre forme quand Ospina est arrivé en Angleterre – une évolution à laquelle il a dû s’adapter.

« J’ai vécu toutes ces transitions au fil des générations. Aujourd’hui, notre rôle a pris une dimension bien plus grande, principalement parce qu’on attend de nous une implication bien plus forte avec nos pieds, ce qui n’était pas du tout nécessaire par le passé », explique-t-il.

Est-ce qu’il apprécie ce nouveau rôle ? « C’est simplement le jeu », tranche-t-il. Les choses évoluent avec le temps et, à l’aube de la quarantaine, Ospina sait que les ajustements tactiques sont inévitables.

« Posséder des compétences techniques est crucial, car cela nous permet de lancer des séquences offensives dès l’arrière. Le gardien de but est véritablement devenu un élément à part entière du onze de départ : il n’est plus seulement le joueur qui empêche les buts, mais aussi celui capable d’orchestrer une transition rapidement et avec précision », explique-t-il.

Malheureusement pour lui, sa carrière à Arsenal ne décolle jamais vraiment : des blessures freinent sa progression, et l’arrivée de Petr Cech en provenance de Chelsea en 2015 lui barre définitivement la route.

Il a toutefois croisé des figures marquantes : Arsène Wenger, mentor avisé et entraîneur de premier plan, ainsi que Mikel Arteta, alors capitaine du club.

« J’ai eu la chance de l’avoir comme coéquipier à mon arrivée à Arsenal. Même à l’époque, il faisait déjà preuve de leadership et montrait ce qu’il pouvait apporter au jeu tout au long de sa carrière », se souvient le Colombien.

Il n’est donc pas surprenant qu’il soit devenu entraîneur principal, ajoute Ospina. Sera-t-il l’homme d’un premier titre en Premier League après quatre deuxièmes places ? Rien n’est moins sûr.

« Ils ont une occasion en or de remporter la Premier League, menés par un excellent entraîneur et avec de jeunes joueurs qui réalisent des performances exceptionnelles. Espérons donc qu’ils parviennent à franchir cette étape. Je serais très heureux de voir Arsenal remporter le titre de Premier League », a-t-il déclaré.