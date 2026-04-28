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« Les attentes sont très élevées » - L'ancien gardien d'Arsenal David Ospina vise une dernière participation à la Coupe du monde avec la Colombie

D. Ospina
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GOAL s'entretient avec l'ancien gardien d'Arsenal David Ospina pour évoquer la nouvelle génération colombienne, sa place au sein de celle-ci et le poids des attentes à l'approche de la Coupe du monde 2026.

La campagne de la Colombie au Mondial 2014 restera avant tout associée à l’éclat de James Rodríguez. Sous le soleil brésilien, le génie du gaucher s’est révélé au monde entier.

Mais, à l’autre bout du terrain, un autre homme se révélait tout aussi décisif : David Ospina. Le tournoi a propulsé Rodríguez vers un transfert de 100 millions de dollars au Real Madrid, tandis qu’Ospina s’engageait pour 5 millions de dollars avec Arsenal en provenance de Nice.

Douze ans plus tard, le gardien a eu le temps de réfléchir. Il n’est plus le numéro 1 incontesté de la sélection, mais il sera bien présent au Qatar, prêt à soutenir les Cafeteros depuis le banc alors qu’ils viseront un nouveau coup d’éclat. Le football a changé, Ospina est toujours là.

« J’ai eu l’occasion de participer à deux Coupes du monde. Ce serait ma troisième, si Dieu le veut », a déclaré Ospina à GOAL. « L’équipe nationale a considérablement évolué. »

En 2014, la Colombie ne figurait pas vraiment sur les radars hors d’Amérique du Sud. Peu importait qu’elle ait encaissé le moins de buts lors des qualifications de la CONMEBOL, ou qu’elle pointe à seulement deux points de l’Argentine en tête du classement. Cette édition était alors associée au « joga bonito » brésilien, à Neymar et, finalement, à la déception des Auriverdes. La Colombie a atteint les quarts de finale, un exploit alors perçu comme un véritable conte de fées ayant propulsé plusieurs carrières, dont celle d’Ospina.

  • David Ospina Colombia World CupGetty

    Analyse de la rencontre

    Cela paraît bien loin. David Ospina aura 38 ans peu après la fin de la Coupe du monde. Peu de gardiens se révèlent lors d’une phase finale, et encore moins prolongent leur carrière de plus d’une décennie après.

    Malgré tout, Ospina se satisfait de son parcours, même s’il a connu des hauts et des bas. À l’issue de la saison 2013-2014, Nice lutte pour éviter la relégation. C’est grâce à ses performances dans les cages que le club français maintient sa place en Ligue 1 : 13 clean sheets au compteur, malgré une attaque anémique (30 buts marqués en 38 matchs).

    Cette forme s’est prolongée lors de la Coupe du monde : en ne concédant que quatre buts en 450 minutes, il a attiré les regards, dont celui d’Arsenal. Les Gunners l’ont approché, et Ospina a signé.

    « Faire partie d'un club comme Arsenal était un rêve devenu réalité. Vivre cette expérience a été quelque chose de magnifique dans ma carrière », a-t-il déclaré.

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  • Mikel Arteta David OspinaGetty

    Une période mitigée pour Arsenal

    Arrivé dans le nord de Londres à un moment charnière, David Ospina a retrouvé des Gunners en perte de vitesse sous l’ère Arsène Wenger. Le club, alors en manque d’investissements, peinait à rester dans la course au titre malgré un jeu toujours séduisant. C’était aussi une époque d’évolution pour les gardiens de but.

    On a un peu réévalué la façon dont ce poste a évolué au fil des ans. Les gardiens ne se sont pas tous réveillés un beau matin avec pour consigne de devenir des experts du jeu au pied. Mais une évolution du rôle était bel et bien en train de prendre forme quand Ospina est arrivé en Angleterre – une évolution à laquelle il a dû s’adapter.

    « J’ai vécu toutes ces transitions au fil des générations. Aujourd’hui, notre rôle a pris une dimension bien plus grande, principalement parce qu’on attend de nous une implication bien plus forte avec nos pieds, ce qui n’était pas du tout nécessaire par le passé », explique-t-il.

    Est-ce qu’il apprécie ce nouveau rôle ? « C’est simplement le jeu », tranche-t-il. Les choses évoluent avec le temps et, à l’aube de la quarantaine, Ospina sait que les ajustements tactiques sont inévitables.

    « Posséder des compétences techniques est crucial, car cela nous permet de lancer des séquences offensives dès l’arrière. Le gardien de but est véritablement devenu un élément à part entière du onze de départ : il n’est plus seulement le joueur qui empêche les buts, mais aussi celui capable d’orchestrer une transition rapidement et avec précision », explique-t-il.

    Malheureusement pour lui, sa carrière à Arsenal ne décolle jamais vraiment : des blessures freinent sa progression, et l’arrivée de Petr Cech en provenance de Chelsea en 2015 lui barre définitivement la route.

    Il a toutefois croisé des figures marquantes : Arsène Wenger, mentor avisé et entraîneur de premier plan, ainsi que Mikel Arteta, alors capitaine du club.

    « J’ai eu la chance de l’avoir comme coéquipier à mon arrivée à Arsenal. Même à l’époque, il faisait déjà preuve de leadership et montrait ce qu’il pouvait apporter au jeu tout au long de sa carrière », se souvient le Colombien.

    Il n’est donc pas surprenant qu’il soit devenu entraîneur principal, ajoute Ospina. Sera-t-il l’homme d’un premier titre en Premier League après quatre deuxièmes places ? Rien n’est moins sûr.

    « Ils ont une occasion en or de remporter la Premier League, menés par un excellent entraîneur et avec de jeunes joueurs qui réalisent des performances exceptionnelles. Espérons donc qu’ils parviennent à franchir cette étape. Je serais très heureux de voir Arsenal remporter le titre de Premier League », a-t-il déclaré.

  • David Ospina James RodriguezGetty

    Zoom sur les Cafeteros

    De son poste d’observation éloigné, David Ospina suit la scène semaine après semaine. Le gardien colombien évolue désormais à l’Atlético Nacional, le club où il a été formé, loin du tumulte de la course au titre dans le nord de Londres. Ce retour aux sources lui offre un peu de réconfort et, surtout, lui laisse le temps de se consacrer à la sélection nationale.

    Cette sélection semble atteindre l’apogée d’une génération au talent sans précédent. James Rodríguez évolue désormais au Minnesota United en Major League Soccer, tandis que Luis Díaz, revigoré par les conseils de Vincent Kompany, brille au Bayern Munich et que Luis Suárez a parfaitement lancé sa saison avec le Sporting CP au Portugal.

    « Nous avons des joueurs dans les grands clubs européens, comme Lucho Suarez et Luis Diaz, qui sont des figures incroyablement importantes. Nous comptons également sur un joueur comme James Rodriguez, avec son expérience et sa qualité, ainsi que sur Davinson Sanchez, qui évolue dans les ligues de haut niveau depuis un certain temps déjà », explique Ospina.

    Sans oublier les jeunes talents : Richard Ríos, Juan Cabal, Daniel Muñoz, ainsi que Jhon Durán – une fois réconcilié avec le groupe – sont prêts à peser. Traduction : la Colombie dispose, à chaque poste, d’une profondeur de banc inédite.

    « Nous disposons de joueurs très expérimentés et de jeunes déterminés à bien faire. D’autres éléments, un peu plus chevronnés, peuvent également apporter une contribution très positive à l’équipe nationale », conclut Ospina.

  • David Ospina Colombia Getty

    Gérer la pression de la Coupe du monde

    La Colombie n’est pas parmi les grands favoris de la Coupe du monde, mais elle s’en approche. Elle est censée lutter pour la première place de son groupe. Un tirage favorable et un bon état de forme pourraient même lui ouvrir les portes des demi-finales. Tout est question d’énergie, de dynamique et d’ambiance. Ospina en est conscient.

    Alors qu’il brigue le poste de numéro 1 dans une sélection aux ambitions affirmées, Modelo l’a choisi comme l’un des visages de sa campagne pour la Coupe du monde.

    « Modelo rassemble les gens, leur permettant de vivre des moments uniques partout dans le monde – même depuis chez eux – et de partager ces moments avec leurs amis et leur famille », a-t-il déclaré.

    2026 représente donc sa meilleure chance de briller avec la sélection. Une absence notable dans son palmarès : plusieurs parcours solides et des demi-finales atteintes, mais toujours pas de titre. L’occasion, pour ce vétéran, de viser encore plus haut, qu’il soit sur le terrain ou non.

    « Les attentes sont très élevées, tant à titre personnel que pour tout ce que nous espérons accomplir pour notre pays », conclut-il.

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