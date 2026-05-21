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Les atouts de Dan Ndoye pourraient faire de l’ailier suisse une star de la Premier League à Nottingham Forest et lui éviter d’être étiqueté comme un « transfert raté » de 34 millions de livres sterling
La confiance s’est érodée malgré un départ prometteur sur la pelouse de Forest.
Dès que l’avenir de l’attaquant de 25 ans à Bologne, club de Serie A, a semblé incertain, la concurrence pour s’attacher ses services a été vive. Ndoye avait joué un rôle clé dans la victoire des Rossoblu en Coppa Italia, marquant le but décisif en finale contre l’AC Milan et offrant au club son premier titre majeur depuis 51 ans.
Forest a finalement repoussé la concurrence pour s’attacher les services de l’attaquant, lui offrant un contrat de cinq ans. Mais l’accord pourrait déjà être rompu au bout de douze mois : Ndoye a en effet perdu sa forme et sa confiance à City Ground.
Il avait pourtant bien commencé, ouvrant son compteur dès la 1^(re) journée de la saison 2025-2026 contre Brentford puis marquant lors d’un match européen historique à domicile face à Midtjylland le 2 octobre.
Depuis, sa production offensive s’est tarie en championnat, et les titularisations se font rares, l’attaquant ayant dégringolé dans la hiérarchie au fil d’une saison marquée par le passage de quatre entraîneurs sur le banc des Reds.
Il a inscrit trois buts en sept sélections cette saison et a été retenu dans l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, mais de sérieuses questions se posent sur sa capacité à reproduire ces exploits au niveau du club.
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Quelles sont les principales qualités de Ndoye ?
Interrogé sur les atouts de Ndoye, qui pourraient encore lui éviter d’être considéré comme un échec coûteux à Forest, son compatriote suisse Senderos – s’exprimant en collaboration avec Spreadex Sports – a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il peut très bien s’en sortir en Premier League.
« Il excelle dans les transitions, il a de la vitesse, c’est un ailier pur et dur, avec la puissance nécessaire pour éliminer ses adversaires. Je suis convaincu qu’il peut réussir en Premier League. À Forest cette saison, le problème est plus global : la succession d’entraîneurs depuis le début n’a pas favorisé la stabilité.
« Ce n’a pas été très stable, mais si le club parvient à trouver un équilibre, il pourra l’utiliser à bon escient. Il possède un excellent mental, il est prêt à apprendre et à s’adapter, et je suis convaincu qu’il pourra aussi avoir un impact lors de la Coupe du monde. »
Dilemme de transfert : prolonger l’aventure en Premier League ou retrouver les terrains de Serie A ?
Ndoye songerait à participer à un grand tournoi en Amérique du Nord pour se mettre en valeur, au cas où il devrait quitter Nottingham. Plusieurs clubs italiens suivraient déjà de près l’international suisse.
Interrogé sur la possibilité de le voir rester à Nottingham pour s’imposer, malgré la difficulté bien connue d’une adaptation rapide en Premier League, Senderos a ajouté : « Oui, ça prend du temps.
La Premier League est impitoyable et extrêmement compétitive. J’aimerais le voir s’imposer en Angleterre, mais il est clair que, grâce à sa puissance et à sa vitesse, il peut aussi faire des ravages en Italie, comme il l’a démontré à Bologne. »
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Forest pourrait profiter du mercato estival pour tirer son épingle du jeu.
Dans l’immédiat, Nottingham Forest ayant assuré son maintien en Premier League, Ndoye risque de ne pas obtenir les opportunités qu’il espère.
Vitor Pereira vise un rajeunissement de l’effectif lors du prochain mercato, avec des ailiers plus rapides et techniques sur sa liste, ce qui pourrait sonner le départ de Ndoye : les fonds dégagés seraient réinvestis ailleurs par un club aux ambitions intactes sous l’égide de son énigmatique propriétaire, Evangelos Marinakis.