Les atouts de Dan Ndoye pourraient faire de l’ailier suisse une star de la Premier League à Nottingham Forest et lui éviter d’être étiqueté comme un « transfert raté » de 34 millions de livres sterling

Dès que l’avenir de l’attaquant de 25 ans à Bologne, club de Serie A, a semblé incertain, la concurrence pour s’attacher ses services a été vive. Ndoye avait joué un rôle clé dans la victoire des Rossoblu en Coppa Italia, marquant le but décisif en finale contre l’AC Milan et offrant au club son premier titre majeur depuis 51 ans.

Forest a finalement repoussé la concurrence pour s’attacher les services de l’attaquant, lui offrant un contrat de cinq ans. Mais l’accord pourrait déjà être rompu au bout de douze mois : Ndoye a en effet perdu sa forme et sa confiance à City Ground.

Il avait pourtant bien commencé, ouvrant son compteur dès la 1^(re) journée de la saison 2025-2026 contre Brentford puis marquant lors d’un match européen historique à domicile face à Midtjylland le 2 octobre.

Depuis, sa production offensive s’est tarie en championnat, et les titularisations se font rares, l’attaquant ayant dégringolé dans la hiérarchie au fil d’une saison marquée par le passage de quatre entraîneurs sur le banc des Reds.

Il a inscrit trois buts en sept sélections cette saison et a été retenu dans l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, mais de sérieuses questions se posent sur sa capacité à reproduire ces exploits au niveau du club.