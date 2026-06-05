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Les as des ailes ! Estêvão pourrait bien atteindre le niveau d'Eden Hazard et d'Arjen Robben, alors que les supporters de Chelsea « ne se lassent pas » de ce jeune prodige brésilien
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Le transfert d'Estevao pourrait atteindre un montant total de 50 millions de livres sterling.
Après une entrée remarquée chez les professionnels au Palmeiras, Estevao a rapidement suscité l’intérêt des grands clubs européens. C’est finalement Chelsea qui a remporté la course en concluant un accord pouvant atteindre 50 millions de livres (67 millions de dollars).
Après avoir fêté ses 18 ans et affronté les Blues en Coupe du monde des clubs de la FIFA, le jeune Sud-Américain s’est installé à l’ouest de Londres durant l’été 2025. On prévoyait de l’acclimater progressivement à son nouvel environnement, plutôt que de le jeter immédiatement dans le grand bain.
Les difficultés collectives de Chelsea à trouver une certaine régularité tout au long de la saison 2025-2026 lui ont offert des occasions précoces de prouver sa valeur. Le jeune joueur n’a pas mis longtemps à montrer pourquoi il était si hautement coté : huit buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Sa saison nationale s’est toutefois achevée prématurément à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, anéantissant au passage ses rêves de Coupe du monde avec le Brésil.
Pourquoi les supporters de Chelsea sont-ils si enthousiastes à propos d'Estevao ?
On peut s’attendre à encore mieux une fois qu’il aura retrouvé toute sa forme. L’ancien défenseur des Blues, Cahill – qui s’est confié en exclusivité à GOAL lors d’un événement « Famous CFC » organisé aux États-Unis sur le thème de la finale de la FA Cup – a déclaré, interrogé sur le potentiel d’Estevao : « Je me suis rendu plusieurs fois à Stamford Bridge cette saison et les supporters ne se lassent pas de le voir.
C’est le genre de joueur qui fait se dresser les supporters sur leur siège dès qu’il touche le ballon ; c’est précisément pour ça qu’ils achètent leur billet. À mon époque, il y avait Hazard, Pedro, Willian… la liste est longue.
Ce genre de joueur, capable de débloquer une situation d’un éclair de génie, est précieux. Dans les grands moments, on espère toujours qu’une telle étoile émerge et invente quelque chose.
« Et comme il est encore très jeune, il ne peut que progresser. Les supporters de Chelsea ont donc de quoi être optimistes. Dommage pour sa petite blessure, mais ça fait partie du jeu. C’est un talent majeur. »
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Estevao a-t-il les épaules pour atteindre le niveau d’Hazard et de Robben ?
Interrogé sur la capacité d’Estevao à atteindre les sommets autrefois occupés par Hazard, Robben, Damien Duff, Willian et Joe Cole, Cahill a répondu avec assurance : « À 100 %, c’est bien ce niveau-là.
Car, comme le souligne Cahill, on ne laisse pas une empreinte durable à Chelsea si l’on ne franchit pas ce cap. Les premiers aperçus d’Estevao montrent qu’il en a les moyens. Tout repose désormais sur sa capacité à cultiver sa progression, à produire régulièrement, à s’inspirer des références évoquées tout en forgeant son propre style.
Ce genre de joueur a pour rôle de créer. Prenez Cristiano Ronaldo : il puise sa fierté dans les statistiques, dans ce qu’il accomplit sur le terrain. Ai-je marqué ? Ai-je fait une passe décisive ? C’est cette forme d’égoïsme calculé qui le pousse à se dire : « Je dois peser sur chaque match pour atteindre le très haut niveau ».
Les étapes suivantes sont désormais devant lui, mais n’oublions pas qu’il reste un jeune homme qui prend plaisir à jouer, ce qui est essentiel. J’ai hâte de découvrir la suite de son parcours. »
Chelsea contribue à renforcer l’attrait du football en Amérique du Nord.
Même si Estevao ne se rendra pas aux États-Unis pour honorer ses obligations internationales avec son pays, l’Amérique du Nord s’apprête tout de même à vivre un été footballistique particulièrement riche. Selon Cahill, l’intérêt pour le sport roi dans la région a connu une progression impressionnante.
Il évoque les progrès accomplis aux États-Unis, où Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, est devenu l’une des locomotives de la MLS : « Je viens ici depuis 2012, d’abord pour des tournées de pré-saison, puis maintenant en tant qu’ancien joueur. J’étais d’ailleurs ici à Chicago il y a quelques années. Et à chaque visite, j’ai l’impression que la Premier League et la base de supporters de Chelsea continuent de s’élargir, ce qui est formidable à voir.
« Pour moi, la Premier League est le meilleur championnat du monde, et les fans américains ne se contentent pas de la regarder : ils en sont passionnés. Dès qu’on échange avec eux, on le ressent. Quand on discute avec quelqu’un qui connaît le foot, qui maîtrise Chelsea et qui suit les résultats et les stats, on voit bien que la passion est là, et c’est très agréable à constater.
« Par ailleurs, la MLS se développe rapidement. Le football, ou soccer, est clairement en plein essor et je le vois de mes propres yeux. »
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Tournée de pré-saison 2026 de Chelsea : où se rendront les Blues ?
Chelsea effectuera une tournée d’avant-saison 2026-2027 en Australie et en Asie, avec des matchs programmés contre les Sydney Wanderers, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et Johor Darul Ta’z. Le club londonien devrait également retrouver les États-Unis ultérieurement afin de renforcer sa marque et sa visibilité auprès du grand public.
Gary Cahill s’est exprimé à Chicago lors de l’événement « The Famous CFC » présenté par Coors Light, dernière étape des rencontres internationales organisées par le Chelsea FC avec ses supporters pour la saison 2025-2026. « The Famous CFC » offre aux fans des Blues du monde entier l’occasion de rencontrer d’autres supporters, de participer à des séances de questions-réponses, des quiz et des jeux, et de se faire photographier avec le trophée de la Premier League.