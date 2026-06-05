Les as des ailes ! Estêvão pourrait bien atteindre le niveau d'Eden Hazard et d'Arjen Robben, alors que les supporters de Chelsea « ne se lassent pas » de ce jeune prodige brésilien

Après une entrée remarquée chez les professionnels au Palmeiras, Estevao a rapidement suscité l’intérêt des grands clubs européens. C’est finalement Chelsea qui a remporté la course en concluant un accord pouvant atteindre 50 millions de livres (67 millions de dollars).

Après avoir fêté ses 18 ans et affronté les Blues en Coupe du monde des clubs de la FIFA, le jeune Sud-Américain s’est installé à l’ouest de Londres durant l’été 2025. On prévoyait de l’acclimater progressivement à son nouvel environnement, plutôt que de le jeter immédiatement dans le grand bain.

Les difficultés collectives de Chelsea à trouver une certaine régularité tout au long de la saison 2025-2026 lui ont offert des occasions précoces de prouver sa valeur. Le jeune joueur n’a pas mis longtemps à montrer pourquoi il était si hautement coté : huit buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Sa saison nationale s’est toutefois achevée prématurément à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, anéantissant au passage ses rêves de Coupe du monde avec le Brésil.