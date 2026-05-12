Dans un discours virulent prononcé mardi soir, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a dénoncé non seulement les médias, mais aussi LaLiga, qu’il a qualifiée de « nos ennemis ». Il a par ailleurs adressé de graves accusations aux arbitres.
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« Les arbitres nous ont volé 18 points ! » a tempêté Florentino Pérez, président du Real Madrid, pointant du doigt LaLiga
« J’ai remporté sept titres de Liga avec le Real Madrid, mais j’aurais dû en gagner 14. On m’a volé les sept autres », a tempêté un Florentino Pérez furieux après que les Merengues aient laissé filer le dernier sacre dimanche, battus 2-0 lors du Clásico face au FC Barcelone.
Pour lui, les quatorze points qui séparent actuellement les Merengues de leur rival catalan à trois journées de la fin ne s’expliquent pas par le manque de performance de son équipe, mais par les décisions arbitrales : « Les arbitres nous ont volé dix-huit points en Liga », a-t-il asséné.
« Le pire scandale de l'histoire du football ! » Pérez revient sur l'affaire Negreira
Au cœur des vives critiques visant l’arbitrage, Florentino Pérez a de nouveau exprimé son indignation concernant l’affaire Negreira, qu’il a qualifiée de « pire scandale de l’histoire du football. Je n’arrive pas à croire qu’elle ne soit toujours pas élucidée ».
Selon le parquet espagnol, le club catalan aurait versé ces fonds afin d’influencer les décisions arbitrales en sa faveur. Le club assure avoir réglé cette somme uniquement pour des rapports d’analyse et des conseils.
« Les arbitres de l’ère Negreira sont toujours en activité. Cela n’a aucun sens », a-t-il poursuivi. « Le Barça a payé les services de Negreira pendant deux décennies, et ces arbitres sont toujours en activité, même dans la troisième décennie. »