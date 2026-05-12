« Les arbitres nous ont volé 18 points ! » a tempêté Florentino Pérez, président du Real Madrid, pointant du doigt LaLiga

« J’ai remporté sept titres de Liga avec le Real Madrid, mais j’aurais dû en gagner 14. On m’a volé les sept autres », a tempêté un Florentino Pérez furieux après que les Merengues aient laissé filer le dernier sacre dimanche, battus 2-0 lors du Clásico face au FC Barcelone.

Pour lui, les quatorze points qui séparent actuellement les Merengues de leur rival catalan à trois journées de la fin ne s’expliquent pas par le manque de performance de son équipe, mais par les décisions arbitrales : « Les arbitres nous ont volé dix-huit points en Liga », a-t-il asséné.