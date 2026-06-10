Après quatre décennies d’attente, la sélection irakienne retrouve enfin la plus grande scène du football mondial. Toutefois, la défaite en match amical face au Venezuela, quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, pose une question cruciale : les « Lions des deux rives » disposent-ils des arguments nécessaires pour écrire une nouvelle page de leur histoire, ou ce retour restera-t-il une simple participation symbolique ?
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Les Arabes à la Coupe du monde… L'équipe d'Irak va-t-elle renouer avec son passé glorieux ?
Un retour tant attendu
L’équipe nationale d’Irak dispute la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire. Présente pour la première fois en 1986 au Mexique, elle avait alors été éliminée dès la phase de groupes après trois défaites consécutives, ne parvenant à marquer qu’un seul but en trois matchs.
Absent depuis lors de la plus grande compétition mondiale, l’équipe a finalement mis fin à une attente de 40 ans en décrochant son billet pour la Coupe du monde 2026, ramenant ainsi le football irakien sur le devant de la scène internationale après des décennies de tentatives et d’échecs.
Une nouvelle génération sous un jour différent
L’Irak aborde cette compétition sous un jour nouveau par rapport à sa seule participation il y a plusieurs décennies. La sélection s’appuie désormais sur un mélange de joueurs expérimentés évoluant à l’étranger et de jeunes talents avides de se distinguer sur la plus grande scène du football.
L’attaque est menée par Ayman Hussein, déjà décisif durant les qualifications, et le groupe compte plusieurs éléments capables de faire la différence pour peu qu’ils conservent leur sang-froid et leur maîtrise technique tout au long de la compétition.
Les « Lions de Mésopotamie » avaient déjà laissé une impression positive lors de la dernière Coupe d’Asie, où ils avaient battu l’Indonésie, le Japon et le Vietnam avant de tomber face à la Jordanie lors d’un match dramatique. Cette performance a conforté les supporters dans l’idée que, quand elle est au complet, la sélection irakienne peut rivaliser avec les meilleures nations asiatiques.
Un groupe relevé et un premier examen
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a placé l’Irak dans un groupe difficile, réunissant la France, la Norvège et le Sénégal, un parcours qui s’annonce exigeant dès le premier tour.
Les hommes de Qatar débuteront leur parcours face à la Norvège le 17 juin, avant d’affronter les Bleus, l’un des principaux favoris pour le titre, et concluront la phase de groupes contre le Sénégal. Une mission qui exigera concentration et discipline maximales si l’équipe veut créer la surprise et se qualifier pour les huitièmes de finale.
La défaite du Venezuela sonne l'alarme
Le staff technique, emmené par l’Australien Graham Arnold, a multiplié les matchs amicaux avant la compétition afin d’affiner la préparation de l’équipe.
Malgré tout, cette confrontation avec la sélection latino-américaine a mis en évidence plusieurs lacunes préoccupantes, l’Irak s’étant incliné 2-0 au terme d’une rencontre marquée par des erreurs défensives répétées et une incapacité manifeste à se créer des occasions ou à imposer son rythme offensif.
Même si les rencontres de préparation ne traduisent pas toujours le niveau réel des équipes en compétition, cette défaite fournit au staff technique des indications précieuses sur les axes à corriger avant le coup d’envoi.
Une occasion de changer le cours de l'histoire
L'Irak aborde la Coupe du monde 2026 avec bien plus qu'un simple rêve de participation.
De retour après quarante ans d’absence, la sélection irakienne dispose d’une véritable chance de changer l’image laissée par sa seule participation en 1986 et de démontrer que ce come-back n’est pas une finalité, mais le début d’un nouveau chapitre du football irakien.
Entre l’attente des supporters, la difficulté de son groupe et l’inquiétude née du récent match amical contre le Venezuela, une question demeure : les « Lions des deux rives » sont-ils prêts à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de la Coupe du monde, ou se contenteront-ils d’un retour historique tant attendu ?