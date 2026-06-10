Les Arabes à la Coupe du monde… L'équipe d'Irak va-t-elle renouer avec son passé glorieux ?

L’Irak aborde cette compétition sous un jour nouveau par rapport à sa seule participation il y a plusieurs décennies. La sélection s’appuie désormais sur un mélange de joueurs expérimentés évoluant à l’étranger et de jeunes talents avides de se distinguer sur la plus grande scène du football.

L’attaque est menée par Ayman Hussein, déjà décisif durant les qualifications, et le groupe compte plusieurs éléments capables de faire la différence pour peu qu’ils conservent leur sang-froid et leur maîtrise technique tout au long de la compétition.

Les « Lions de Mésopotamie » avaient déjà laissé une impression positive lors de la dernière Coupe d’Asie, où ils avaient battu l’Indonésie, le Japon et le Vietnam avant de tomber face à la Jordanie lors d’un match dramatique. Cette performance a conforté les supporters dans l’idée que, quand elle est au complet, la sélection irakienne peut rivaliser avec les meilleures nations asiatiques.