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Les appels à la démission d’Infantino se multiplient après la révélation d’un salaire non déclaré de 1,3 million de livres sterling
La pression monte autour d’un paiement secret lié à la Coupe du monde
Infantino fait de nouveau l’objet d’appels à quitter ses fonctions de président de la FIFA après la publication d’informations selon lesquelles il aurait perçu un second salaire non déclaré de 1,3 million de livres sterling. Si l’instance dirigeante du football mondial s’est publiquement engagée, depuis 2016, à faire preuve de transparence sur la rémunération de ses dirigeants, ce versement effectué en 2024 ne figurait pas dans son rapport annuel officiel, qui ne mentionnait qu’un salaire de 3,88 millions de livres sterling.
Toutefois, de récentes déclarations fiscales américaines ont révélé ce versement supplémentaire de 1,3 million de livres sterling, provenant de FWC2026, la filiale créée pour gérer la prochaine Coupe du monde. Cette découverte a suscité des accusations selon lesquelles la FIFA ne respecte pas ses propres règles de transparence. Plus précisément, l’article 43, paragraphe 13, des statuts de la FIFA prévoit : « La rémunération individuelle du président de la FIFA, des membres du Conseil et du secrétaire général de la FIFA doit être rendue publique. »
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La FIFA réagit officiellement aux affirmations concernant les salaires
À la suite des allégations, l’instance dirigeante a tenté de clarifier la situation en renvoyant à ses procédures internes établies. Sollicitée pour un commentaire, la FIFA a déclaré : « La rémunération annuelle du président de la FIFA, ainsi que ses autres avantages contractuels, sont fixés par la sous-commission des rémunérations de la FIFA », selon Sky Sports.
« La FIFA contribue aux cotisations sociales, au fonds de pension et aux autres avantages contractuels dont bénéficie le président en tant que salarié, comme indiqué dans le rapport annuel de la FIFA. Ces avantages sont déclarés aux autorités américaines conformément aux obligations déclaratives. » Cette déclaration laisse entendre que, si ces versements n’étaient pas explicitement présentés comme un salaire dans le rapport annuel destiné au public, ils ont été consignés par les voies légales requises par l’Internal Revenue Service aux États-Unis. The Times a été le premier à découvrir et à rapporter ce détail en examinant les déclarations fiscales.
Divergences entre les hauts responsables de la FIFA
Des questions se posent sur les raisons pour lesquelles Infantino a été le seul haut responsable à recevoir un tel paiement de l’entité FWC2026. Les documents indiquent que le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom, n’a reçu aucun fonds supplémentaire de la part de cette filiale. Par ailleurs, le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, qui préside le conseil d’administration de FWC2026, n’a lui non plus perçu aucune rémunération supplémentaire de la société, malgré son rôle important dans l’organisation du tournoi.
Cette situation a encore éloigné Infantino de plusieurs personnalités influentes du football. Le président aurait perdu le soutien de l’UEFA et de diverses fédérations d’Amérique du Nord et d’Asie. Alors que sa présidence est de plus en plus entachée par les scandales et les controverses, Infantino refuse fermement de démissionner, convaincu de conserver suffisamment de soutien en Afrique et en Amérique du Sud pour être réélu en mars de l’année prochaine.
- AFP
Les projets pour les prochaines élections restent inchangés
Malgré le climat d’hostilité actuel, Infantino reste déterminé à obtenir un nouveau mandat, sans qu’aucun adversaire crédible n’ait encore émergé pour menacer sa position. L’ancien défenseur de Tottenham et de la Suisse Ramon Vega a exprimé son souhait de se présenter, mais il semble peu probable qu’il obtienne le soutien des cinq fédérations nécessaire pour devenir officiellement candidat avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre.
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