Les appels à la démission d’Infantino se multiplient après la révélation d’un salaire non déclaré de 1,3 million de livres sterling

Infantino fait de nouveau l’objet d’appels à quitter ses fonctions de président de la FIFA après la publication d’informations selon lesquelles il aurait perçu un second salaire non déclaré de 1,3 million de livres sterling. Si l’instance dirigeante du football mondial s’est publiquement engagée, depuis 2016, à faire preuve de transparence sur la rémunération de ses dirigeants, ce versement effectué en 2024 ne figurait pas dans son rapport annuel officiel, qui ne mentionnait qu’un salaire de 3,88 millions de livres sterling.

Toutefois, de récentes déclarations fiscales américaines ont révélé ce versement supplémentaire de 1,3 million de livres sterling, provenant de FWC2026, la filiale créée pour gérer la prochaine Coupe du monde. Cette découverte a suscité des accusations selon lesquelles la FIFA ne respecte pas ses propres règles de transparence. Plus précisément, l’article 43, paragraphe 13, des statuts de la FIFA prévoit : « La rémunération individuelle du président de la FIFA, des membres du Conseil et du secrétaire général de la FIFA doit être rendue publique. »