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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Les Américains à l'étranger : Pulisic en quête de buts, Balogun vise un grand moment, Aaronson cherche à rebondir

C. Pulisic
F. Balogun
B. Aaronson
AC Milan
Monaco
Leeds
Etats-Unis
M'Gladbach
FEATURES

Alors que Christian Pulisic traverse une période de disette et que Folarin Balogun doit retrouver son instinct de buteur, le week-end s'annonce chargé pour les Américains évoluant à l'étranger.

Une nouvelle trêve internationale de l'équipe nationale américaine vient de s'achever. Il est toujours intéressant de voir ce qui motive réellement les footballeurs. Certains affirment que tout tourne autour de leur club, qu'il s'agit avant tout de performer et d'être performants pour l'équipe avec laquelle ils jouent semaine après semaine. D'autres soutiennent que tout est axé sur la sélection nationale. Les années de Coupe du monde, l'accent est peut-être un peu plus mis sur cette dernière.

Cette trêve de mars semblait un peu plus cruciale. Mauricio Pochettino a insisté sur le fait que la concurrence pour les places dans l’effectif américain restait ouverte. Il est difficile de le croire sur parole, notamment parce qu’il s’est largement appuyé sur des visages familiers lors de cette trêve et n’a pas obtenu les meilleurs résultats.

Il a insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup de points positifs à retenir des deux défaites contre le Portugal et la Belgique. Cela reste sujet à débat, mais une chose est claire : ses meilleurs joueurs doivent retrouver leur forme rapidement.

Il n’y a pas de temps à perdre. La saison des clubs est implacable. Les matchs s’enchaîneront à un rythme effréné, et plusieurs grands noms ont été jetés directement dans le feu de l’action.

Le manque de réussite offensive de Christian Pulisic est préoccupant, et un match de haut niveau contre Naples n'est pas l'endroit idéal pour retrouver son instinct de buteur. Folarin Balogun marquait à tout va avant la trêve et devra retrouver cette forme après deux semaines difficiles.

Et puis il y a Gio Reyna, qui aurait sans doute besoin de se familiariser à nouveau avec le ballon.

GOAL US passe en revue les principaux sujets à suivre parmi les Américains à l'étranger ce week-end...

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    Folarin Balogun doit trouver le chemin des filets

    Balogun n'a pas connu une très bonne période avec l'équipe nationale américaine. Contre la Belgique, il s'est montré remarquablement inefficace. Pour être honnête, ce n'était pas de sa faute. Les États-Unis lui envoyaient des ballons en profondeur et demandaient à l'attaquant de jouer en tant que pivot plutôt que dans le rôle d'attaquant de pointe où il excelle habituellement. En réalité, il était voué à l'échec.

    Sa prestation contre le Portugal n'a pas été bien meilleure. Les États-Unis étaient déjà largement hors du coup lorsqu'il est entré en jeu, et Balogun a peiné. En 23 minutes de jeu, il n'a réussi que cinq touches de balle et n'a jamais vraiment été impliqué.

    C'était un peu dommage compte tenu de sa bonne forme avec Monaco avant la trêve. Il avait marqué sept buts en sept matches alors que Monaco connaissait sa meilleure période de la saison. Cela aurait dû être le moment pour Balogun de passer à la vitesse supérieure avec les États-Unis. On a désormais l'impression d'un retour à la case départ.

    En effet, ce week-end sera crucial pour l'Américain. Marseille s'annonce comme un adversaire captivant. Les Marseillais occupent la troisième place de la Ligue 1, avec trois points d'avance sur Monaco, sixième. Si Balogun et ses coéquipiers remportent la victoire, ils se retrouveront immédiatement dans la course à une place en Ligue des champions. Étant donné qu'ils ont remporté cinq victoires consécutives et qu'ils jouent à domicile, il est peut-être temps de rêver.

    • Publicité
  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic traverse une période difficile

    Les choses ne se passent pas bien pour Christian Pulisic en ce moment. Les raisons sont nombreuses. Il prend de mauvaises décisions en attaque. Ses coéquipiers ne concrétisent pas les occasions qu’il leur offre. Et puis il y a cette dure réalité : il n’a pas trouvé le chemin des filets alors qu’il aurait vraiment dû. Pulisic rate des occasions à la pelle. L’attaquant de l’équipe nationale américaine n’a pas été particulièrement efficace cette année.

    Ces difficultés se sont poursuivies pour l'équipe nationale américaine pendant cette trêve. Pulisic n'a pas nécessairement été mauvais contre le Portugal et la Belgique, mais il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive alors que les États-Unis avaient vraiment besoin qu'il se montre à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cela a toujours fait partie de l'histoire de Pulisic. Son manque de régularité l'a parfois freiné. Il traverse des périodes de disette chaque année, et on dirait bien que c'est l'une de ces périodes. À un moment donné, cela doit s’arrêter. C’est toujours le cas.

    Le moment serait idéal. Le match de Milan contre Naples est l’un des plus importants de l’année. C’est un choc entre le deuxième et le troisième du classement, et bien que l’Inter soit en train de s’échapper dans la course au titre, il reste une chance que l’une des deux équipes, voire les deux, entament une série de victoires et rendent les choses intéressantes. Cela commence par une victoire l’une sur l’autre. Elles s’affrontent lundi après-midi, et Pulisic sera essentiel si Milan veut faire quelque chose contre les champions en titre. La bonne nouvelle ? Le Milan affiche le deuxième meilleur bilan à l'extérieur de la Serie A, et la star de Naples, Romelu Lukaku, ne sera très certainement pas de la partie.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un match décisif pour Brenden Aaronson

    Leeds est probablement à l'abri de la relégation à présent. L'équipe occupe la 15e place, et comme d'autres équipes perdent des points autour d'elle, il est peut-être temps pour Daniel Farke et ses joueurs de voir un peu plus grand. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont hérité d'un tirage au sort favorable en FA Cup. Ils affronteront en quarts de finale West Ham, une autre équipe en difficulté qui a elle aussi besoin d'un coup de pouce pour redonner un peu d'éclat à sa saison.

    Les Hammers, cependant, ont davantage à se battre. L'équipe de Nuno Espirito Santo occupe la 18e place, mais n'est qu'à un point du maintien. Si Tottenham perd des points, ils sentiront sûrement l'odeur du sang.

    Leeds peut donc peut-être se lancer un peu plus dans ce match. Il n’y a pas vraiment besoin de ménager ses forces, et même à l’extérieur, les Lilywhites croiront en leurs chances. Aaronson a connu une trêve internationale étonnamment calme. Pochettino ne l’a pas beaucoup utilisé lors des deux matchs amicaux, bien qu’il n’ait subi aucune blessure.

    Son avenir en équipe nationale américaine pourrait donc être remis en question. Mais il a certainement beaucoup à jouer sous les couleurs de Leeds. Une belle campagne en FA Cup ne serait pas un mauvais point de départ.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Gio Reyna aura-t-il du temps de jeu ?

    Avant la trêve internationale, Pochettino avait laissé entendre qu’il pourrait être judicieux de donner sa chance à Reyna en équipe première alors qu’il ne jouait pas régulièrement. La logique ? Il voulait voir comment un joueur en manque de rythme pouvait se montrer performant pour son équipe. Le résultat n’a pas été brillant. Reyna a à peine foulé le terrain avec les États-Unis et a déçu lorsqu’il a joué. À ce stade, il dispose probablement d’un crédit suffisant pour faire partie du groupe cet été.

    Cependant, s'il veut faire la différence, il devra certainement bénéficier de plus de temps de jeu. Cela pourrait s'avérer difficile au Borussia Mönchengladbach, où il est largement tombé dans l'oubli. Revenir dans cette équipe ne sera pas facile. Mönchengladbach n'est pas une équipe offensive, et Reyna n'est pas un joueur défensif. Ils devront conserver le ballon et se montrer agressifs face à Heidenheim ce week-end. Cela pourrait être l'occasion pour Reyna de briller.