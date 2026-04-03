Les Américains à l'étranger : Pulisic en quête de buts, Balogun vise un grand moment, Aaronson cherche à rebondir

Une nouvelle trêve internationale de l'équipe nationale américaine vient de s'achever. Il est toujours intéressant de voir ce qui motive réellement les footballeurs. Certains affirment que tout tourne autour de leur club, qu'il s'agit avant tout de performer et d'être performants pour l'équipe avec laquelle ils jouent semaine après semaine. D'autres soutiennent que tout est axé sur la sélection nationale. Les années de Coupe du monde, l'accent est peut-être un peu plus mis sur cette dernière.

Cette trêve de mars semblait un peu plus cruciale. Mauricio Pochettino a insisté sur le fait que la concurrence pour les places dans l’effectif américain restait ouverte. Il est difficile de le croire sur parole, notamment parce qu’il s’est largement appuyé sur des visages familiers lors de cette trêve et n’a pas obtenu les meilleurs résultats.

Il a insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup de points positifs à retenir des deux défaites contre le Portugal et la Belgique. Cela reste sujet à débat, mais une chose est claire : ses meilleurs joueurs doivent retrouver leur forme rapidement.

Il n’y a pas de temps à perdre. La saison des clubs est implacable. Les matchs s’enchaîneront à un rythme effréné, et plusieurs grands noms ont été jetés directement dans le feu de l’action.

Le manque de réussite offensive de Christian Pulisic est préoccupant, et un match de haut niveau contre Naples n'est pas l'endroit idéal pour retrouver son instinct de buteur. Folarin Balogun marquait à tout va avant la trêve et devra retrouver cette forme après deux semaines difficiles.

Et puis il y a Gio Reyna, qui aurait sans doute besoin de se familiariser à nouveau avec le ballon.

GOAL US passe en revue les principaux sujets à suivre parmi les Américains à l'étranger ce week-end...