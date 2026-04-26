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AA review Aaronson Pulisic McKennieGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Les Américains à l’étranger : les stars de la sélection américaine Christian Pulisic et Weston McKennie se sont neutralisés, tandis que Brenden Aaronson et Leeds ont été éliminés en demi-finale de la FA Cup

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
AC Milan vs Juventus
AC Milan
Juventus
Serie A
Chelsea vs Leeds
Chelsea
Leeds
FA Cup
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

GOAL passe en revue les moments forts des Américains évoluant en Europe, notamment un affrontement entre deux coéquipiers de l'équipe nationale américaine lors d'un match de haut niveau en Italie.

De jeunes talents comme de vieux briscards de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont brillé sous les projecteurs ce week-end.

Tous les regards étaient tournés vers l’Italie, où deux des figures les plus célèbres de l’équipe nationale américaine, Christian Pulisic et Weston McKennie, se sont affrontés lors d’un match de Serie A aux enjeux considérables. Au final, aucun des deux n’a pu faire la différence dans un choc physique et marqué par les blessures, qui laissera les deux équipes frustrées par leur journée au célèbre stade San Siro.

Même déception pour Brenden Aaronson : Leeds United a buté à un cheveu de la finale de la FA Cup. Battus 1-0 dimanche en demi-finale par Chelsea, les Peacocks ont pourtant offert une belle résistance.

Tout n’était pourtant pas noir : Alex Freeman a brillé lors de sa première titularisation en Liga et Mathis Albert, 16 ans, est devenu le plus jeune Américain à jouer en Bundesliga en entrant en fin de match lors d’une large victoire du Borussia Dortmund.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.

  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic et McKennie dos à dos en Serie A

    Au final, AC Milan et la Juventus se sont neutralisés. Le match s’est terminé sans but, malgré plusieurs occasions qui ont effleuré la ligne. Un but de Khephren Thuram a été refusé. Plus tard, Alexis Saelemaekers a vu son tir s’écraser sur le poteau. Peu d’autres occasions à signaler, ce qui risque de décevoir tant Pulisic que McKennie.

    Au classement de Serie A, Milan peut se montrer légèrement satisfait, car une victoire de la Juventus l’aurait rejoint à la troisième place. Au lieu de cela, la Vieille Dame reste à trois points et ne compte plus que trois unités d’avance sur Côme, cinquième, alors qu’elle vise la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

    Côté individualités, peu de motifs de satisfaction : la panne offensive de Pulisic se poursuit, ce match ayant de nouveau souligné son manque de complicité avec Rafael Leao dans un schéma à deux pointes. McKennie, lui, a quitté la pelouse touché après une faute appuyée de Fikayo Tomori qui l’a laissé au sol plusieurs minutes.

    Les deux formations se tournent désormais vers leurs prochaines échéances majeures, même si un résultat plus probant aurait rendu ces dernières rencontres un peu moins stressantes.

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  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright et Coventry remportent le titre

    L’issue était connue, mais l’événement mérite d’être souligné : ce n’est pas tous les jours qu’un Américain est sacré champion.

    C’est précisément ce qu’a accompli Haji Wright ce week-end, alors que Coventry City remportait le championnat. Le club avait certes déjà assuré sa promotion en Premier League, mais ajouter le titre de champion constituait la cerise sur le gâteau pour une équipe qui a largement mérité son couronnement.

    Le sacre a été officialisé dimanche grâce à une victoire 3-1 contre Wrexham. À 1-1 à l’approche des dix dernières minutes, les Sky Blues ont marqué deux fois en fin de match pour sceller l’issue du match. Wright, remplacé à la 71e minute après une prestation plus discrète que d’ordinaire, n’en a pas moins pris part à l’histoire.

    Tous les regards du club se tournent désormais vers la Premier League, tandis que Wright peut se projeter vers la Coupe du monde estivale après une saison exceptionnelle en Championship.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Aaronson et Leeds éliminés en demi-finale de la FA Cup

    Après la rencontre, Aaronson a immédiatement consulté son téléphone pour revoir l’action. Il s’agissait de l’occasion la plus franche de Leeds, et l’Américain voulait comprendre pourquoi son face-à-face avec Robert Sánchez n’avait pas abouti. Le gardien de Chelsea a repoussé sa tentative, permettant aux Blues de se qualifier pour la finale de la FA Cup.

    Son action décisive était intervenue tôt dans la partie : il avait transpercé la défense des Blues pour se présenter seul face au gardien. Malheureusement pour le milieu américain, il ne parvint pas à battre Sanchez, manquant ainsi l’occasion la plus nette de prendre les commandes du match.

    Au final, Chelsea a su saisir son moment décisif. La tête d’Enzo Fernández en première période a suffi aux Blues pour s’imposer et décrocher leur billet pour la finale de la FA Cup, renvoyant Aaronson et Leeds chez eux, déçus, depuis Wembley.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MONACOAFP

    La série de Balogun prend fin alors que Monaco laisse filer des points cruciaux

    La série de buts de Balogun devait bien s’arrêter un jour, et c’est arrivé à huit réalisations. Elle a pris fin lors d’un match pourtant prometteur, ce qui accentue la déception.

    Menés 2-0, les Rouge et Blanc ont finalement concédé le match nul 2-2 face à Toulouse, grâce à une égalisation d’Emersonn à la 90^e minute. Ce partage éloigne Monaco des places européennes, obligeant le club à enchaîner les résultats lors des trois dernières journées s’il veut encore espérer une qualification continentale.

    Côté toulousain, Mark McKenzie s’est particulièrement distingué en neutralisant son coéquipier en sélection américaine. Le défenseur a remporté huit de ses dix duels, réalisé deux interceptions et trois tacles, permettant à sa défense de museler Monaco après les deux buts encaissés en début de match : Balogun n’a même pas tenté une seule frappe en 84 minutes sur la pelouse.

    Un partage qui aura le goût d’une défaite pour Monaco et qui souligne la ténacité de Toulouse. Pour Balogun et son équipe, ce résultat intervient au pire moment, alors que ne restent plus que trois journées pour tenter de décrocher une place européenne.

  • Freeman a brillé lors de sa première titularisation en Liga.

    Si cela présage de sa saison, Alex Freeman est prêt pour la Liga.

    Le latéral droit américain a fait ses débuts comme titulaire dans l’élite espagnole et n’a jamais semblé dépaysé lors de la victoire de Villarreal contre le Celta Vigo. Freeman, qui n’avait disputé que quelques minutes en tant que remplaçant avant ce week-end, s’est montré à la hauteur tant en défense qu’en attaque, notamment grâce à un tacle décisif en première mi-temps qui a évité un but et donné le ton de sa rencontre. Il a remporté l’ensemble de ses duels, réalisé deux tacles et cinq dégagements.

    Il a aussi brillé ballon au pied : fidèle à sa marque de fabrique depuis son explosion avec Orlando City il y a un an et demi, il a réussi 96 % de ses passes, principalement dans son camp, mais suffisamment pour souligner son sang-froid à ce niveau.

    Avec la qualification du Sous-Marin Jaune pour la Ligue des champions, Freeman pourrait désormais multiplier les opportunités de briller d’ici la fin de la saison, surtout après une telle performance pour son premier match dans le onze de départ.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Les moments que vous pourriez avoir manqués

    + L’ailier américain Mathis Albert, membre de l’équipe nationale junior, est devenu le plus jeune joueur des États-Unis à fouler les pelouses de Bundesliga, contribuant à la victoire 4-0 du Borussia Dortmund face à Fribourg.

    + Gianluca Busio et Venise ont poursuivi leur course à la montée en Serie A en s'imposant 2-0 face à Empoli

    + Tim Weah et Marseille ont laissé filer leur avance en fin de match en concédant un penalty à la 88e minute, pour finalement faire match nul 1-1 contre Nice

    + Antonee Robinson est entré en fin de match lors de la victoire 1-0 de Fulham contre Aston Villa

    + Tanner Tessmann a rapidement remplacé un coéquipier blessé et a contribué à la victoire cruciale de Lyon 3-2 contre Auxerre

    + Chris Richards et Crystal Palace ont pour leur part connu une journée difficile, battus 3-1 à Anfield par Liverpool

    + Johnny Cardoso est entré en jeu dès le début de la seconde période pour aider l'Atlético Madrid à battre l'Athletic Bilbao 3-2

    + Noahkai Banks n’a pas été retenu pour le match nul 1-1 d’Augsbourg contre l’Eintracht Francfort

    + Le Bayer Leverkusen a battu le FC Cologne 2-0, avec l’entrée en jeu de Malik Tillman en seconde période

    + Joe Scally était titulaire et Gio Reyna est entré en jeu à la 77e minute, mais le Borussia Mönchengladbach a été contraint au partage (0-0) face à Wolfsburg

    + Damion Downs est entré en jeu pour les deux dernières minutes tandis que Cole Campbell a participé aux quatre dernières minutes, permettant à Hoffenheim de remonter face à Hambourg.

    + Middlesbrough, avec Aidan Morris, a dominé Watford 5-1.

    + Daryl Dike et George Campbell ont tous deux été titulaires lors du match nul 0-0 de West Brom contre Ipswich Town.