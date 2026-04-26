Les Américains à l’étranger : les stars de la sélection américaine Christian Pulisic et Weston McKennie se sont neutralisés, tandis que Brenden Aaronson et Leeds ont été éliminés en demi-finale de la FA Cup

De jeunes talents comme de vieux briscards de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont brillé sous les projecteurs ce week-end.

Tous les regards étaient tournés vers l’Italie, où deux des figures les plus célèbres de l’équipe nationale américaine, Christian Pulisic et Weston McKennie, se sont affrontés lors d’un match de Serie A aux enjeux considérables. Au final, aucun des deux n’a pu faire la différence dans un choc physique et marqué par les blessures, qui laissera les deux équipes frustrées par leur journée au célèbre stade San Siro.

Même déception pour Brenden Aaronson : Leeds United a buté à un cheveu de la finale de la FA Cup. Battus 1-0 dimanche en demi-finale par Chelsea, les Peacocks ont pourtant offert une belle résistance.

Tout n’était pourtant pas noir : Alex Freeman a brillé lors de sa première titularisation en Liga et Mathis Albert, 16 ans, est devenu le plus jeune Américain à jouer en Bundesliga en entrant en fin de match lors d’une large victoire du Borussia Dortmund.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.