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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Les Américains à l'étranger : Folarin Balogun est inarrêtable, tandis que Christian Pulisic et l'AC Milan laissent passer une occasion en or en Serie A

GOAL passe en revue les moments forts des joueurs américains évoluant en Europe, notamment un nouveau but de la star n° 9.

La composition de l'équipe nationale masculine américaine pour le mois de mars devrait être annoncée cette semaine. Le temps presse donc. Si les joueurs voulaient impressionner Mauricio Pochettino et son staff, c'était le dernier week-end pour le faire. La liste est très certainement presque finalisée, mais c'était une dernière occasion de donner matière à réflexion à l'entraîneur.

Le joueur qui s'est le plus illustré ce week-end est quelqu'un qui fait ses preuves depuis des semaines : Folarin Balogun. L'attaquant de Monaco a enchaîné les buts ces dernières semaines, et cela s'est confirmé lors de son dernier match. Il a de nouveau trouvé le chemin des filets lors d'une nouvelle victoire. Il y a plusieurs joueurs en forme dans le groupe de l'USMNT, mais peu d'entre eux peuvent rivaliser avec le niveau de Balogun en ce moment.

D'autres joueurs clés ont également livré de solides performances. Joe Scally a délivré une passe décisive décisive pour le Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris a été la vedette du spectacle lors de la victoire de Middlesbrough. Tim Weah a connu de bons moments avec Marseille, tandis que Chris Richards a ancré la défense lors d'une victoire sans encaisser de but pour Crystal Palace.

Bientôt, l'attention se portera sur la trêve internationale. Ce week-end, cependant, l'objectif était de se démarquer au niveau des clubs, en particulier pour ceux qui se battent pour quelque chose au cours des derniers mois de la saison.

GOAL revient sur les performances des Américains à l'étranger ce week-end...

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Balogun continue sur sa lancée

    Il y a la forme, et puis il y a ce que Folarin Balogun a accompli au cours du dernier mois. Avec son but contre Brest ce week-end, il totalise désormais six buts en autant de matches. Il monte en puissance au bon moment, à l’approche du stage de mars.

    Il y a de quoi admirer cette série de buts, qui a coïncidé avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs de Monaco, dont une victoire contre le PSG. Il faut surtout noter que ces buts ont été répartis sur l’ensemble de la saison. Balogun n’a été tenu à l’écart du score qu’une seule fois au cours de ces six matchs, ce qui signifie qu’il trouve le moyen d’avoir un impact semaine après semaine plutôt que de compter sur une seule grande performance. Ajoutez à cela le fait que Balogun n'est pas le tireur de penalties de Monaco et le tableau devient encore plus clair : l'attaquant de l'équipe nationale américaine se montre dangereux à chaque fois qu'il entre sur le terrain.

    Cela pourrait suffire à lui valoir la plupart des minutes de jeu lors de la trêve internationale de mars, ce qui pourrait à son tour renforcer ses chances d’obtenir une place de titulaire lors de la Coupe du monde. La course est serrée, mais Balogun se démarque en continuant à marquer but après but.

    • Publicité
  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Pulisic et Milan laissent passer une occasion en or

    C'était l'occasion pour Milan de vraiment mettre la pression. Après avoir battu l'Inter le week-end dernier, les Rossoneri ont vu samedi leurs rivaux locaux laisser filer des points face à Naples. L'écart de 10 points qui existait le week-end dernier aurait pu rapidement se réduire à cinq si Milan avait su saisir sa chance.

    Au final, cela est resté au stade de l’hypothèse, car Milan n’a pas réussi à concrétiser sur le terrain. Les Rossoneri se sont inclinés 1-0 face à la Lazio, un résultat qui les laisse à huit points du leader du championnat et en quête de réponses. La course au Scudetto semble désormais plus lointaine qu’au début de la semaine, un dénouement démoralisant pour une équipe qui était si proche de mettre la pression sur ses éternels rivaux.

    Comme d’habitude, Christian Pulisic était titulaire pour Milan. Et comme d’habitude, il s’est montré dangereux. Il a créé trois occasions, a tiré une fois cadré, deux fois hors cadre et a vu deux de ses tirs bloqués. Pulisic n’a cessé de pousser, mais cela n’a jamais vraiment abouti.

    C'est le leitmotiv de cette saison pour la star de l'équipe nationale américaine. La trêve internationale de mars arrive peut-être à point nommé. Un changement de décor pourrait être exactement ce dont Pulisic a besoin, même s'il lui reste encore un match avant la trêve pour mettre fin à sa disette de buts qui dure depuis trois mois et demi.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LEEDSAFP

    Rien ne sépare le Leeds d'Aaronson et le Palace de Richards

    Pour un match qui s'est soldé par un score nul (0-0), la rencontre entre Crystal Palace et Leeds a été riche en rebondissements. Un penalty manqué, un carton rouge et un but refusé ont fait en sorte que le spectacle ne manquait pas, même si les buts se sont fait rares.

    Palace et Leeds comptaient tous deux un Américain dans leurs rangs. Du côté de Palace, Chris Richards a passé une grande partie de la première mi-temps à envoyer le ballon dans la surface de Leeds depuis la ligne de touche. Le défenseur central américain a finalement livré une solide performance, aidant Palace à garder ses cages inviolées tout en créant quelques occasions à l'autre bout du terrain.

    Brenden Aaronson et Leeds, quant à eux, auront de quoi être déçus. Dominic Calvert-Lewin a manqué une occasion en or sur penalty et, quelques instants plus tard, Leeds s'est retrouvé en infériorité numérique après un carton rouge dans le temps additionnel de la première mi-temps. Aaronson a malheureusement dû céder sa place en conséquence, sortant à la mi-temps alors que Leeds cherchait à tenir le score.

    C'est ce qu'ils ont finalement réussi à faire, laissant le choc de dimanche entre les joueurs de l'équipe nationale américaine sur un score nul au coup de sifflet final.

  • Joe Scally of Borussia Mönchengladbach controls the ballGetty Images

    Scally se distingue grâce à une passe décisive

    Tout le monde connaît la réputation défensive de Joe Scally. C'est plutôt son jeu offensif qui fait souvent l'objet de discussions. Samedi, il a prouvé qu'il pouvait apporter une contribution décisive en attaque.

    Aligné à son poste habituel d'arrière latéral, Scally a délivré l'assist du deuxième but du Borussia Mönchengladbach, scellant ainsi la victoire 2-0 contre St. Pauli. Sur cette action, Scally a débordé dans l'espace, a récupéré le ballon et a résisté à un défenseur qui se rapprochait. Puis, avec peu d'espace et dos à la ligne de but, il a glissé une passe à Franck Honorat qui a conclu d'une frappe en première intention. Honorat a inscrit le but, mais cela n'aurait pas été possible sans Scally.

    L'Américain a bien sûr fait plus que cela. Il a également réalisé deux tacles et effectué deux dégagements, contribuant ainsi à préserver le score vierge. Ce fut une performance très complète de la part de Scally, qui aurait bien besoin de quelques autres comme celle-ci à l'approche de l'été.

  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Des moments que vous avez peut-être manqués

    + Weston McKennie a débuté le match au poste d'arrière droit lors de la victoire 1-0 de la Juventus contre l'Udinese

    + Aidan Morris a livré une performance digne du titre d'homme du match au milieu de terrain, menant Middlesbrough à un match nul 1-1 contre Bristol City

    + Tanner Tessman a débuté la rencontre et a joué au poste de défenseur central lors du match nul et vierge de Lyon contre Le Havre

    + Mark McKenzie et Toulouse ont remporté un match palpitant 4-3 contre Metz grâce à un but décisif à la 99e minute

    + Malik Tillman a disputé l'intégralité du match en tant que l'un des deux milieux offensifs du Bayer Leverkusen lors du match nul 1-1 contre le Bayern Munich, réduit à neuf joueurs

    + Alex Freeman est entré en jeu dans les dernières minutes du match nul 1-1 de Villarreal contre Alavés

    + Benja Cremaschi a dû quitter le terrain après seulement 11 minutes lors de la défaite 4-1 de Parme face à Turin, suite à une déchirure du ménisque

    + Tim Weah s'est illustré sur le côté droit pour aider Marseille à s'imposer de justesse 1-0 face à Auxerre

    + Charlie Kelman a marqué un penalty à la 93e minute, permettant à Charlton United d'obtenir le match nul 1-1 contre Oxford United

    + Gianluca Busio a dominé le jeu depuis le milieu de terrain, mais Venise n'a pas réussi à s'imposer lors d'un match nul et vierge contre la Sampdoria

    + Ricardo Pepi a débuté en attaque lors de la défaite 3-2 du PSV face au NEC Nimègue, un match rare où l'attaquant n'a pas marqué

    + Haji Wright n'a pas marqué non plus lors de la défaite 2-1 de Coventry contre Southampton

    + Yunus Musah n'a pas joué lors du match nul 1-1 de l'Atalanta contre l'Inter

    + Damion Downs a joué 67 minutes lors du match nul 1-1 de Hambourg contre son ancien club, le FC Cologne

    + Antonee Robinson a disputé l'intégralité du match et a reçu un carton jaune lors du match nul 0-0 de Fulham contre Nottingham Forest

    + Daryl Dike et George Campbell ont tous deux participé à la victoire écrasante 3-0 de West Brom face à Hull City, réduit à 10 joueurs

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