Les Américains à l'étranger : Folarin Balogun est inarrêtable, tandis que Christian Pulisic et l'AC Milan laissent passer une occasion en or en Serie A

La composition de l'équipe nationale masculine américaine pour le mois de mars devrait être annoncée cette semaine. Le temps presse donc. Si les joueurs voulaient impressionner Mauricio Pochettino et son staff, c'était le dernier week-end pour le faire. La liste est très certainement presque finalisée, mais c'était une dernière occasion de donner matière à réflexion à l'entraîneur.

Le joueur qui s'est le plus illustré ce week-end est quelqu'un qui fait ses preuves depuis des semaines : Folarin Balogun. L'attaquant de Monaco a enchaîné les buts ces dernières semaines, et cela s'est confirmé lors de son dernier match. Il a de nouveau trouvé le chemin des filets lors d'une nouvelle victoire. Il y a plusieurs joueurs en forme dans le groupe de l'USMNT, mais peu d'entre eux peuvent rivaliser avec le niveau de Balogun en ce moment.

D'autres joueurs clés ont également livré de solides performances. Joe Scally a délivré une passe décisive décisive pour le Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris a été la vedette du spectacle lors de la victoire de Middlesbrough. Tim Weah a connu de bons moments avec Marseille, tandis que Chris Richards a ancré la défense lors d'une victoire sans encaisser de but pour Crystal Palace.

Bientôt, l'attention se portera sur la trêve internationale. Ce week-end, cependant, l'objectif était de se démarquer au niveau des clubs, en particulier pour ceux qui se battent pour quelque chose au cours des derniers mois de la saison.

GOAL revient sur les performances des Américains à l'étranger ce week-end...