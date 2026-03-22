Les Américains à l'étranger : Christian Pulisic inscrit sa première contribution offensive de l'année 2026 avec l'AC Milan, tandis que Malik Tillman, de Leverkusen, met fin à sa disette devant le stage de l'équipe nationale américaine

Les célébrations de buts servent souvent à faire passer des messages, et celle du Milan samedi n’a pas fait exception. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la situation de l’équipe et des relations entre Christian Pulisic et Rafael Leao. Cette célébration était donc un petit geste, mais un geste qui en disait long.

Leao était absent samedi, mais Pulisic était là, offrant une passe décisive lors de la victoire 3-2 contre Turin. Après l’un des buts, l’équipe milanaise s’est rassemblée. La moitié a reproduit la célébration emblématique de Pulisic tandis que l'autre moitié a imité celle de Leao. C'était une déclaration d'unité, non seulement de la part des joueurs au centre de l'actualité, mais aussi de l'équipe dans son ensemble. Ce genre de déclaration a un sens, et cela se lisait clairement sur le visage de Pulisic.









Pulisic n'était pas le seul joueur à avoir des raisons de sourire. Malik Tillman a marqué un but lui aussi, et même si celui-ci est survenu lors d'un match nul décevant, il va certainement créer une dynamique positive. Ce but signifie que les deux meilleurs milieux offensifs de l'équipe nationale masculine américaine ont apporté une contribution décisive à quelques jours du rassemblement de l'équipe. Il est également fort probable que le duo Pulisic-Tillman soit aligné ensemble lors de ces matchs. Si cela se produit, les deux joueurs auront des raisons d’être plus confiants qu’ils ne l’étaient avant ce week-end, ce qui constitue un petit coup de pouce bienvenu pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

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