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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Ryan Tolmich et Thomas Hindle

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Les Américains à l'étranger : Christian Pulisic inscrit sa première contribution offensive de l'année 2026 avec l'AC Milan, tandis que Malik Tillman, de Leverkusen, met fin à sa disette devant le stage de l'équipe nationale américaine

GOAL passe en revue les moments forts des joueurs américains évoluant en Europe, notamment les actions marquantes de deux créateurs clés de l'équipe nationale américaine

Les célébrations de buts servent souvent à faire passer des messages, et celle du Milan samedi n’a pas fait exception. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la situation de l’équipe et des relations entre Christian Pulisic et Rafael Leao. Cette célébration était donc un petit geste, mais un geste qui en disait long.

Leao était absent samedi, mais Pulisic était là, offrant une passe décisive lors de la victoire 3-2 contre Turin. Après l’un des buts, l’équipe milanaise s’est rassemblée. La moitié a reproduit la célébration emblématique de Pulisic tandis que l'autre moitié a imité celle de Leao. C'était une déclaration d'unité, non seulement de la part des joueurs au centre de l'actualité, mais aussi de l'équipe dans son ensemble. Ce genre de déclaration a un sens, et cela se lisait clairement sur le visage de Pulisic.



Pulisic n'était pas le seul joueur à avoir des raisons de sourire. Malik Tillman a marqué un but lui aussi, et même si celui-ci est survenu lors d'un match nul décevant, il va certainement créer une dynamique positive. Ce but signifie que les deux meilleurs milieux offensifs de l'équipe nationale masculine américaine ont apporté une contribution décisive à quelques jours du rassemblement de l'équipe. Il est également fort probable que le duo Pulisic-Tillman soit aligné ensemble lors de ces matchs. Si cela se produit, les deux joueurs auront des raisons d’être plus confiants qu’ils ne l’étaient avant ce week-end, ce qui constitue un petit coup de pouce bienvenu pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

GOAL revient sur les performances des Américains à l'étranger ce week-end...

  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic s'illustre alors que le Milan fait preuve d'unité

    Ce n'était pas le but qu'il cherchait désespérément, mais c'est un début. Pulisic recommence à faire la différence, et c'est une excellente nouvelle tant pour l'AC Milan que pour l'équipe nationale américaine.

    Aligné en attaque aux côtés de Nicholas Fullkrug, Pulisic a délivré une passe décisive lors de la victoire 3-2 de Milan contre Turin. Le grand moment de l'Américain est survenu lors du deuxième but de Milan, lorsque son centre dans la surface a permis à Adrien Rabiot de donner l'avantage à Milan. C'était sa première contribution à un but cette année, et cela lui enlèvera sûrement un poids des épaules compte tenu des discussions de ces dernières semaines.

    Au vu des célébrations milanaises, l'affaire Leao est un autre poids dont on peut se débarrasser. Toute la semaine, la relation entre les deux a été disséquée après que Leao a été surpris en train d'exprimer sa frustration envers l'Américain. Mais c'est un phénomène courant qui se produit régulièrement au plus haut niveau. Ce sont deux stars de premier plan qui se poussent mutuellement à s'améliorer et à faire mieux. C'est pourquoi ils peuvent probablement en rire quelques jours plus tard.

    Alors que la course au Scudetto bat toujours son plein, le Milan aura besoin à la fois de Pulisic et de Leao pour rattraper son retard sur l'Inter, qui compte six points d'avance à huit journées de la fin. Samedi, Pulisic semblait en tout cas avoir retrouvé le chemin de la réussite alors que le club aborde les derniers mois de cette course.

    • Publicité
  • 1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    La belle finition de Tillman

    Samedi, Tillman n'était pas tout à fait au meilleur de sa forme, mais il a tout de même montré de quoi il était capable dans ses meilleurs moments. Lorsqu'il a eu l'occasion de faire basculer le match, Tillman s'est montré calme et serein, réussissant à marquer un but difficile avec une apparente facilité à la 22e minute du match opposant Leverkusen à Heidenheim. L'Américain a couru vers un ballon lobé au second poteau et a conclu d'une frappe à la première intention, rendant le geste bien plus simple qu'il n'y paraissait.

    Malheureusement pour lui, bien qu'il ait mené une grande partie du match, Leverkusen a laissé filer le résultat, concédant un match nul 3-3 qui a réduit à néant le but de Tillman.



    Cela l'aidera toutefois sur le plan personnel, alors qu'il s'apprête à rejoindre l'équipe nationale américaine. Il devra se battre pour une place de titulaire, en particulier si Weston McKennie est aligné parmi les milieux offensifs, comme prévu. La meilleure façon de s'assurer une place au milieu offensif est d'offrir des moments de génie offensif, ce que Tillman a fait pour Leverkusen samedi. Sera-t-il capable de le faire pour l'équipe nationale américaine lors des prochains matchs ?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Folarin Balogun marque un but décisif

    Dans ce duel entre deux coéquipiers de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun et Tanner Tessmann, l'un des deux s'est clairement imposé. Le match Monaco-Lyon faisait partie de ces rencontres printanières étranges qui revêtaient une grande importance, mais qui, il faut bien l'admettre, pouvaient aussi ne pas avoir grand-chose à voir. Les deux équipes sont en lice pour une place en Ligue des champions et auraient vraiment besoin d'une victoire ici. Mais on avait tout autant l'impression qu'elles risquaient simplement de perdre suffisamment de matchs ailleurs, lors d'autres rencontres de championnat, pour que ce match à six points finisse par paraître sans importance.

    Et cela pourrait bien être le cas. Mais dimanche, Monaco s’est montré supérieur et a totalement dominé la rencontre, malgré le fait de jouer à l’extérieur. Les Monégasques ont dominé en termes de tirs, de possession de balle et ont largement surpassé leurs hôtes, s’imposant finalement 2-1 sans difficulté. Balogun a joué un rôle clé ce soir-là, en transformant un penalty pour donner à son équipe une avance de 2-1, un avantage qu'elle a conservé jusqu'à la fin du match. Balogun compte désormais 15 buts cette saison, et on peut parier qu'il en marquera encore quelques-uns.

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Johnny Cardoso livre une heure de jeu acharné

    Ce dimanche offrait à Johnny Cardoso l’occasion de s’imposer. Le milieu de terrain a eu du mal à s’assurer une place de titulaire régulière sous les ordres de Diego Simeone cette saison, en partie à cause de blessures, et n’a pas encore réussi à s’imposer pleinement à l’Atlético de Madrid. Un derby contre le Real Madrid, même si l’enjeu était limité, lui offrait tout de même le genre de scène qu’il n’a pas encore su saisir.

    L'équipe a été excellente en première mi-temps, et Cardoso y a contribué. Le plan, clairement, était que l'Atlético rende la tâche aussi difficile que possible au milieu de terrain, puis frappe en contre-attaque. Cardoso s'est acquitté de cette première tâche avec brio, se jetant dans les tacles, cassant le jeu et recourant aussi un peu aux arts obscurs, avec quelques croche-pieds sournois qui n'ont pas été sifflés.

    Avec le ballon, il n’a pas apporté grand-chose – mais ce n’était pas vraiment son rôle ce jour-là. Au final, il a été victime d’un changement de système. L'Atleti a dû se montrer plus offensif lorsque l'équipe locale a pris l'avantage, ce qui impliquait de sacrifier un milieu de terrain central. Cardoso, bien qu'il n'ait pas vraiment commis d'erreur, a été écarté. L'Atleti s'est finalement incliné 3-2, mais l'Américain a au moins démontré qu'on pouvait lui faire confiance dans les matchs les plus importants.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Des moments que vous avez peut-être manqués

    + Weston McKennie s'est montré inhabituellement discret lors du match nul 1-1 de la Juventus contre Sassuolo

    + Mark McKenzie et Toulouse ont conservé leur cage inviolée lors de leur victoire 1-0 contre Lorient

    + Joe Scally a joué 88 minutes tandis que Gio Reyna est resté sur le banc lors du match nul 3-3 du Borussia Mönchengladbach contre le FC Cologne

    + Antonee Robinson a joué 67 minutes alors que Fulham s'imposait 3-1 face à Burnley

    + Brenden Aaronson a disputé 68 minutes sans se faire remarquer lors du match nul et vierge entre Leeds et Brentford

    + Nouvelle performance remarquable d'Aidan Morris, qui a dominé le match nul 0-0 de Middlesbrough face aux Blackburn Rovers

    + Patrick Agyemang a joué 84 minutes et a reçu un carton jaune lors de la victoire 1-0 du Derby County contre Birmingham City

    + Cole Campbell a fait ses débuts avec Hoffenheim, entrant en cours de jeu lors de la défaite 5-0 contre le RB Leipzig

    + Rokas Pukstas a trouvé le chemin des filets lors de la victoire écrasante 6-0 du Hajduk Split

    + Damion Downs a été le premier remplaçant à entrer en jeu, mais Hambourg a laissé filer une avance de 2-0 lors de sa défaite 3-2 contre Dortmund

    + Gianluca Busio a été solide au milieu de terrain lors du match nul 1-1 de Venise contre Monza