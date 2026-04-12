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Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

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Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et l’AC Milan traversent une période difficile, tandis que la concurrence en attaque s’intensifie grâce aux buts de Folarin Balogun et Ricardo Pepi

Analysis
AC Milan
Juventus
FEATURES
Serie A
Etats-Unis

GOAL passe en revue les moments forts des joueurs américains évoluant en Europe, notamment les buts décisifs des deux meilleurs attaquants de l'équipe nationale américaine.

La course aux places d’attaquant au sein de l’équipe nationale masculine américaine a connu un rebondissement spectaculaire la semaine dernière. La blessure de Patrick Agyemang devrait bouleverser la hiérarchie et, par conséquent, libérer une place dans la sélection pour la Coupe du monde. Les autres prétendants n’ont toutefois aucune raison de se reposer sur leurs lauriers, et ils le démontrent sur le terrain.

Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont tous deux trouvé le chemin des filets, trustant la Une des Américains à l’étranger ce week-end. Ils marquent à un rythme impressionnant et nourrissent de réelles ambitions de débuter cet été. Cette détermination les pousse à se surpasser, au grand dam des défenses adverses.

Un joueur est toutefois resté muet ce week-end : Christian Pulisic. Sa disette offensive se poursuit, et les conséquences se sont fait sentir alors que les difficultés de Milan ont culminé lors d’une cuisante défaite.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    L’ambition majeure de Pepi

    L’Eredivisie s’est achevée et le PSV a été sacré champion. Ricardo Pepi, lui, reste concentré sur un enjeu majeur : la Coupe du monde. Pour s’y inviter, une seule priorité : marquer encore et encore.

    Il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets ce week-end, lors d’une victoire attendue contre le Sparta Rotterdam. Il s’agit de son 11^e but en seulement 1 086 minutes, un ratio qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs de Premier League.

    En sélection américaine, la concurrence est plus rude : il n’a eu que quelques minutes en mars, même s’il a brillé en offrant, grâce à un pressing intense, une passe décisive à Patrick Agyemang contre la Belgique, avant de regarder le match suivant face au Portugal depuis le banc. Il est, au mieux, deuxième dans la hiérarchie.

    Problème : il n’était pas le seul à trouver le chemin des filets, puisque l’attaquant actuellement en tête de la hiérarchie a également marqué.

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  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun reste en grande forme

    Le but de Folarin Balogun n’a pas eu l’impact décisif de celui de Pepi. Il est intervenu lors d’une défaite 4-1 contre le Paris FC, résultat qui a considérablement compromis les chances de remontée de Monaco au classement. Au moment de sa réalisation, son équipe était déjà menée 3-0 ; ce coup d’envoi n’a donc pas inversé la tendance.

    Son importance reste toutefois réelle : elle permet au joueur de maintenir sa confiance à son apogée. Actuellement, difficile de trouver un attaquant plus en confiance, que ce soit au sein de l’équipe nationale américaine ou sur les terrains européens.

    Grâce à sa réalisation du week-end, il a désormais marqué lors de six matches consécutifs avec Monaco. L’attaquant semble ainsi atteindre son meilleur niveau au moment le plus opportun, et tant le club de la Principauté que la sélection américaine espèrent qu’il maintiendra cette forme jusqu’à la fin de la saison. Depuis des années, Balogun disposait du potentiel pour devenir un attaquant d’élite ; ces dernières semaines, il a enfin concrétisé cette promesse.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright et Coventry sont sur le point d'intégrer la Premier League.

    Week-end frustrant pour Haji Wright et Coventry City, contraints au 0-0 par Sheffield United, l’attaquant américain ayant cédé sa place en cours de seconde période. Ce partage laisse aux Sky Blues le goût d’une occasion manquée de valider immédiatement leur promotion. Pourtant, le club a encore franchi un cap.

    Grâce à ce point et aux autres résultats de la journée, la promotion des Sky Blues est désormais quasi acquise : il ne leur manque plus qu’un point lors des quatre dernières journées pour retrouver la Premier League vingt-cinq ans après leur dernière participation. Si la déception est palpable après avoir manqué la première occasion d’officialiser l’accession, les joueurs peuvent tout de même se satisfaire d’avoir franchi un nouveau cap.

    Quatre rencontres restent au programme, et les Sky Blues, toujours en course pour le titre, semblent bien partis pour atteindre leur objectif dans les prochains jours.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    Encore une mauvaise journée pour Pulisic et Milan

    Au regard du classement, l’AC Milan a réalisé l’une de ses pires performances. Tandis que les questions sur les performances de l’équipe et leurs répercussions sur l’avenir du club se multiplient, le club lombard a complètement manqué son rendez-vous. S’incliner 3-0 sur la pelouse de l’Udinese demeure inexcusable. Perdre à domicile en pleine course aux places qualificatives pour la Ligue des champions est tout bonnement inacceptable.

    Christian Pulisic s’est toutefois distingué : il a été de loin le meilleur des trois attaquants milanais. Son niveau n’a cependant pas suffi pour inverser la tendance, une tendance qui, à l’approche des dernières semaines de la saison, fait désormais figure de sujet récurrent.

    L’Américain n’a toujours pas marqué cette saison, et cette disette pèse sur les Rouge et Noir. En forme à l’automne, il portait alors une équipe en course pour le Scudetto ; depuis son passage à vide, le groupe a rétrogradé dans la hiérarchie. Actuellement troisième, Milan ne compte plus que cinq points d’avance sur Côme, cinquième avec un match en moins. Battus lors de trois de leurs quatre dernières sorties, les Rossoneri ont touché leur plus bas avec ce revers. Sauront-ils inverser la tendance ? Pulisic peut-il assumer ce rôle ? Les réponses, attendues d’ici la fin de saison, détermineront leurs chances de qualification.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les moments que vous pourriez avoir manqués

    + Chris Richards et Crystal Palace ont réussi à remonter au score, mais se sont finalement inclinés 2-1 face à Newcastle.

    + Mark McKenzie a été expulsé après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite 4-0 de Toulouse face à Lille.

    Malik Tillman reste en difficulté avec Leverkusen : il n’est entré en jeu que pour quelques minutes en fin de match, une brève apparition lors de la défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams a livré une performance solide durant ses 20 minutes sur la pelouse, contribuant à la victoire 2-1 de Bournemouth contre Arsenal, qui pourrait changer la donne dans la course au titre.

    + Tim Weah a disputé l’intégralité de la rencontre, contribuant à la confortable victoire 3-1 de Marseille face à Metz.

    Antonee Robinson a souffert pendant une heure face à Mohamed Salah avant d’être remplacé lors de la défaite de Fulham à Liverpool.

    Gio Reyna est resté sur le banc lors de la défaite 1-0 de Borussia Mönchengladbach face au RB Leipzig, tandis que Joe Scally a disputé l'intégralité du match comme arrière droit.

    Le latéral gauche John Tolkin s’est gravement blessé au genou lors de la victoire 2-1 du Holstein Kiel contre Fortuna Düsseldorf.

    + Daryl Dike est resté sur la pelouse pendant 85 minutes, sans parvenir à percer le verrou défensif de Millwall, lors du match nul 0-0 de West Brom face aux Lions.

    + Weston McKennie a manqué la rencontre de la Juve contre l’Atalanta en raison d’une suspension.