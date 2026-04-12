Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et l’AC Milan traversent une période difficile, tandis que la concurrence en attaque s’intensifie grâce aux buts de Folarin Balogun et Ricardo Pepi

La course aux places d’attaquant au sein de l’équipe nationale masculine américaine a connu un rebondissement spectaculaire la semaine dernière. La blessure de Patrick Agyemang devrait bouleverser la hiérarchie et, par conséquent, libérer une place dans la sélection pour la Coupe du monde. Les autres prétendants n’ont toutefois aucune raison de se reposer sur leurs lauriers, et ils le démontrent sur le terrain.

Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont tous deux trouvé le chemin des filets, trustant la Une des Américains à l’étranger ce week-end. Ils marquent à un rythme impressionnant et nourrissent de réelles ambitions de débuter cet été. Cette détermination les pousse à se surpasser, au grand dam des défenses adverses.

Un joueur est toutefois resté muet ce week-end : Christian Pulisic. Sa disette offensive se poursuit, et les conséquences se sont fait sentir alors que les difficultés de Milan ont culminé lors d’une cuisante défaite.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.