C’est là que ça devient intéressant, n’est-ce pas ? La trêve internationale de mars est désormais derrière nous. Les compétitions européennes sont entrées dans le phase des demi-finales. Plus personne ne peut invoquer les contraintes des déplacements internationaux pour expliquer ses performances décevantes. À ce stade, chaque équipe se bat pour quelque chose. Il nous reste *insérer le nombre* de finales de coupe à disputer. Et la plupart des joueurs de l’équipe nationale américaine semblent, en théorie, avoir un objectif à atteindre.

Commençons par Milan, passé du statut de prétendant au Scudetto à celui de simple espoir de qualification en Ligue des champions. L’équipe doit désormais enchaîner les victoires, et Christian Pulisic serait bien inspiré d’y contribuer avec un ou deux buts. Le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine traverse une période de disette, ce qui peut arriver, mais il serait temps qu’il retrouve le chemin des filets.

Ailleurs en Italie, le tableau est plus réjouissant : Weston McKennie, en grande forme, figure parmi les meilleurs joueurs de Serie A cette saison. La Juve, elle, est en pleine course pour la Ligue des champions et compte sur son milieu de terrain pour marquer et l’emmener vers la qualification.

Et l’agitation ne s’arrête pas là : plusieurs espoirs de l’équipe nationale américaine entrent aussi en lice en France, en Allemagne et en Angleterre, juste avant un week-end de football qui s’annonce crucial. GOAL vous propose un tour d’horizon complet de la semaine de matchs des Américains en Europe…