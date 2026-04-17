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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic doit enfin sortir de sa période de disette, tandis que Folarin Balogun tentera de rester en pleine forme

W. McKennie
Etats-Unis
FEATURES
Hellas Vérone
AC Milan
Serie A
Juventus
Bologne
Monaco
Auxerre
Ligue 1
C. Pulisic

Ce mois d’avril a dessiné deux réalités pour les grands joueurs américains : certains ont trouvé leur rythme au meilleur moment, tandis que d’autres peinent encore à retrouver leur forme.

C’est là que ça devient intéressant, n’est-ce pas ? La trêve internationale de mars est désormais derrière nous. Les compétitions européennes sont entrées dans le phase des demi-finales. Plus personne ne peut invoquer les contraintes des déplacements internationaux pour expliquer ses performances décevantes. À ce stade, chaque équipe se bat pour quelque chose. Il nous reste *insérer le nombre* de finales de coupe à disputer. Et la plupart des joueurs de l’équipe nationale américaine semblent, en théorie, avoir un objectif à atteindre.
Commençons par Milan, passé du statut de prétendant au Scudetto à celui de simple espoir de qualification en Ligue des champions. L’équipe doit désormais enchaîner les victoires, et Christian Pulisic serait bien inspiré d’y contribuer avec un ou deux buts. Le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine traverse une période de disette, ce qui peut arriver, mais il serait temps qu’il retrouve le chemin des filets.

Ailleurs en Italie, le tableau est plus réjouissant : Weston McKennie, en grande forme, figure parmi les meilleurs joueurs de Serie A cette saison. La Juve, elle, est en pleine course pour la Ligue des champions et compte sur son milieu de terrain pour marquer et l’emmener vers la qualification.

Et l’agitation ne s’arrête pas là : plusieurs espoirs de l’équipe nationale américaine entrent aussi en lice en France, en Allemagne et en Angleterre, juste avant un week-end de football qui s’annonce crucial. GOAL vous propose un tour d’horizon complet de la semaine de matchs des Américains en Europe…

  • Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

    Pulisic et sa quête de regain de forme

    Que penser aujourd’hui de Christian Pulisic ? Où réside le problème ? Est-il simplement un joueur qui accomplit tout ce qu’il faut, sans que la chance ne lui sourie ? Une déviation du genou, un rebond favorable dans les filets, et l’équation serait soudainement résolue. La réalité du football est-elle aussi simple qu’un ballon franchissant une ligne blanche ?

    Pourtant, le football est souvent plus complexe : l’état de forme, la lutte psychologique et la chance entrent en jeu. Il existe aussi des schémas, des certitudes et des antécédents sur lesquels s’appuyer. La réalité, c’est que Pulisic a toujours fonctionné par cycles. Il a souvent forcé son talent ou joué masqué par des pépins physiques. Excellent technicien, il reste incapable de maintenir son niveau sur la distance d’une saison de 40 matchs.

    C’est l’une de ces périodes de disette. Et ce n’est pas comme s’il faisait quelque chose de mal. Des reproches peuvent tout de même être formulés : le football de Max Allegri est terriblement défensif, Pulisic devrait être utilisé comme attaquant, et les joueurs autour de lui ne sont pas non plus au niveau. Milan n’a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers matchs : ce n’est pas suffisant.

    Dimanche, les Rossoneri se rendent sur la pelouse de l’Hellas Vérone, une rencontre qui pourrait relancer la dynamique. Les Bianconeri n’ont pas gardé leurs cages inviolées depuis huit matchs et ont perdu leurs quatre dernières sorties ; un succès semble donc indispensable pour éviter une relégation qui, à ce stade, relèverait du miracle. Le décor est planté pour que Pulisic sorte enfin de sa période de disette.

    • Publicité
  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie confirme son excellent début de saison.

    Les réseaux sociaux s’enflamment : Weston McKennie signerait, selon certains observateurs, la meilleure saison jamais réalisée par un milieu de terrain américain. Un examen rapide des performances récentes confirme cette impression, surtout si l’on classe Christian Pulisic parmi les attaquants purs. McKennie répond, voire dépasse, la plupart des critères statistiques et répond pleinement aux standards américains.

    Une performance à saluer, surtout que les États-Unis cherchent encore à élever leur niveau avant la Coupe du monde. Le milieu de terrain reste un secteur fragile : Tyler Adams n’est pas encore un titulaire indiscutable à Bournemouth, et aucun autre élément n’a véritablement imposé sa loi en Europe. Johnny Cardoso est prometteur, mais est-il la solution ? Nous en saurons plus d’ici un mois.

    Quant à McKennie, la Juve est en pleine forme : quatre victoires lors des cinq dernières sorties et une seule fois battue. Le milieu américain a d’ailleurs marqué contre Gênes avant de purger sa suspension pour accumulation de cartons jaunes. De retour dans le groupe, il pourrait à nouveau être décisif face à Bologne, déjà hors course pour l’Europe, afin de consolider la qualification de la Vieille Dame en Ligue des champions.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Folarin Balogun pourrait propulser Monaco en Ligue des champions

    L’attaquant Folarin Balogun a enfin retrouvé son niveau habituel. Sa force ? Il excelle quand il peut se projeter dans la profondeur. Moins à l’aise dos au but, il devient redoutable dès qu’il peut prendre de la vitesse. Ses sept réalisations lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1, dont un lob audacieux face à Marseille le 5 avril, l’attestent.

    La semaine dernière a toutefois tourné au cauchemar pour Monaco, dominé de bout en bout par le Paris FC. Même si Balogun a encore frappé, il faudra retrouver le niveau du début avril pour espérer revenir en Europe. Monaco pointe actuellement à un point du ticket pour la Ligue Europa Conférence. Mais les ambitions doivent être plus élevées pour un club qui a disputé la Ligue des champions cette saison. Il manque encore trois unités pour y parvenir. Prochaine étape : la réception d’Auxerre, en lutte pour son maintien, ce week-end. La rencontre s’annonce loin d’être facile, mais au moins l’ASM peut s’appuyer sur un avant-centre en pleine forme.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Mayence pourrait offrir une chance à Gio Reyna

    Maintenant que la poussière est retombée, il apparaît clair que la situation est quelque peu injuste pour Gio Reyna. L’entraîneur qui l’avait recruté a été rapidement limogé, et son successeur ne s’est pas montré convaincu. Reyna avait besoin de jouer, mais il n’a pas obtenu suffisamment de temps de jeu après un transfert prometteur au Borussia Mönchengladbach.

    La situation est tout aussi surprenante : si le club a connu une saison délicate, peu d’observateurs imaginaient qu’il se battrait pour son maintien à cinq journées de la fin. Actuellement, les Borussen n’ont gagné qu’une seule de leurs cinq dernières sorties et se retrouvent englués dans une lutte acharnée pour éviter la relégation. Fini le beau jeu : il faut désormais se retrancher et ramasser des points. Quant à Reyna, son profil de franc-tireur peine à s’aligner sur les besoins actuels du club. La bonne nouvelle ? L’adversaire du week-end, Mayence, n’a plus grand-chose à jouer : son maintien est assuré et l’Europe est hors de portée. Ce match pourrait donc être plus ouvert et offrir au jeune Américain l’occasion de se dégourdir les jambes.