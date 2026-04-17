Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic doit enfin sortir de sa période de disette, tandis que Folarin Balogun tentera de maintenir son éclat actuel

W. McKennie
Etats-Unis
FEATURES
Hellas Vérone
AC Milan
Serie A
Juventus
Bologne
Monaco
Auxerre
Ligue 1
C. Pulisic

Ce mois d’avril a dessiné deux scénarios opposés pour les grands joueurs américains : certains ont trouvé leur rythme au meilleur moment, tandis que d’autres peinent encore à retrouver leur forme.

C’est là que ça devient intéressant, n’est-ce pas ? La trêve internationale de mars est désormais derrière nous. Les compétitions européennes sont entrées dans le phase des demi-finales. Plus personne ne peut invoquer les contraintes des déplacements internationaux pour expliquer ses performances décevantes. À ce stade, chaque équipe se bat pour quelque chose. Il nous reste *insérer le nombre* de finales de coupe à disputer. Et la plupart des joueurs de l’équipe nationale américaine semblent, en théorie, avoir un objectif à atteindre.
Commençons par Milan, passé du statut de prétendant au Scudetto à celui de simple espoir de qualification en Ligue des champions. Les Rossoneri doivent désormais enchaîner les victoires, et Christian Pulisic serait bien avisé d’y contribuer par un ou deux buts. Le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine traverse une période de disette, ce qui peut arriver, mais il serait temps qu’il retrouve le chemin des filets.

Ailleurs en Italie, le tableau est plus réjouissant : Weston McKennie, actuellement l’un des meilleurs joueurs de Serie A, est en pleine forme, et la Juventus, en pleine course à la Ligue des champions, compte sur son milieu de terrain pour fournir davantage de buts et l’aider à atteindre la compétition.

Et l’agitation ne s’arrête pas là : plusieurs espoirs de l’équipe nationale américaine entrent en lice en France, en Allemagne et en Angleterre, juste avant un week-end qui s’annonce crucial. GOAL vous propose un tour d’horizon complet des matchs des Américains en Europe…

  • Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

    Pulisic et sa quête de regain de forme

    Que penser aujourd’hui de Christian Pulisic ? Où réside le problème ? Peut-être sommes-nous face à un joueur qui accomplit tout ce qu’il faut, mais à qui la chance refuse obstinément de sourire ? Une déviation du genou, un rebond favorable dans les filets, et l’équation serait soudainement résolue. Le salut se résumerait-il à une simple sphère franchissant une ligne blanche ?

    Pourtant, le football est souvent plus complexe : l’état de forme, la lutte psychologique et la chance entrent en jeu. Il existe aussi des tendances, des repères fiables et un passé sportif sur lesquels s’appuyer. La réalité, c’est que Pulisic a toujours fonctionné par à-coups : des périodes d’éclat suivies de passages à vide. Il s’est peut-être trop souvent surpassé ou poussé malgré des pépins physiques, et son principal défaut reste sa capacité à maintenir son niveau sur la durée d’une saison.

    C’est l’une de ces périodes de disette. Et ce n’est pas comme s’il faisait quelque chose de mal. Des reproches ? Oui, mais pas seulement : le bloc défensif de Max Allegri étouffe l’expression offensive, Pulisic devrait être aligné en attaquant, et ses coéquipiers ne brillent pas non plus. Milan est muet depuis trois de ses quatre derniers matchs. Insuffisant.

    Dimanche, les Rossoneri se rendent sur la pelouse de l’Hellas Vérone, une rencontre idéale pour relancer la dynamique. Les coéquipiers de Pulisic n’ont pas gardé leurs cages inviolées depuis huit matchs et ont perdu leurs quatre dernières sorties. Éviter la relégation relève presque du miracle. Tous les feux sont au vert pour que l’Américain sorte enfin de sa période de disette.

    • Publicité
  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie poursuit son excellente saison.

    Les réseaux sociaux s’enflamment : Weston McKennie signerait, selon certains observateurs, la meilleure saison jamais réalisée par un milieu de terrain américain. Un examen rapide des statistiques récentes confirme cette impression, d’autant plus si l’on considère Christian Pulisic comme un pur attaquant. Performance notable, voire excellente à l’échelle des États-Unis, elle répond aux principaux critères d’évaluation.

    Une performance à saluer, surtout à un peu plus d’un mois de la Coupe du monde, car le milieu de terrain américain manque encore de profondeur. Tyler Adams n’est pas encore un titulaire indiscutable à Bournemouth, et aucun autre élément n’a véritablement imposé sa loi dans un club européen. Johnny Cardoso est prometteur, mais est-il la solution ? Nous en saurons davantage d’ici quatre semaines.

    Quant à McKennie, la Juve est en pleine forme : quatre victoires lors des cinq dernières sorties et une seule fois battue. Le milieu américain a d’ailleurs marqué contre Gênes avant de purger sa suspension pour accumulation de cartons jaunes. De retour dans le groupe, il pourrait à nouveau être décisif face à Bologne, déjà hors course pour l’Europe, afin de consolider la qualification de la Vieille Dame en Ligue des champions.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Folarin Balogun pourrait propulser Monaco en Ligue des champions

    L’attaquant Folarin Balogun a enfin retrouvé son niveau habituel. Ce qui frappe chez Balogun, c’est son efficacité lorsqu’il peut s’appuyer sur de l’espace pour lancer sa pointe de vitesse. Ce n’est pas un véritable numéro 9 dos au but, mais offrez-lui des courses en profondeur et l’attaquant de l’équipe nationale américaine se mue en un buteur de premier plan. Il l’a démontré lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1, ponctuées de sept réalisations, dont un lob audacieux face à Marseille le 5 avril.

    La semaine dernière a toutefois tourné au cauchemar pour Monaco, dominé de bout en bout par le Paris FC. Même si Balogun a encore frappé, il faudra retrouver le niveau du début avril pour espérer revenir en Europe. Monaco pointe actuellement à un point du ticket pour la Ligue Europa Conférence. Mais les ambitions doivent être plus élevées pour un club qui sort d’une campagne de Ligue des champions. Il manque encore trois unités pour y parvenir. Prochaine étape : la réception d’Auxerre, en lutte pour son maintien, ce week-end. La rencontre s’annonce loin d’être facile, mais au moins l’ASM peut s’appuyer sur un avant-centre en pleine forme.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Mayence pourrait offrir une chance à Gio Reyna

    Maintenant que la poussière est retombée, il apparaît clair que la situation est quelque peu injuste pour Gio Reyna. L’entraîneur qui l’avait recruté a été rapidement limogé, et son successeur ne s’est pas montré convaincu. Reyna avait besoin de jouer, mais il n’a pas obtenu suffisamment de temps de jeu après un transfert prometteur au Borussia Mönchengladbach.

    La situation est tout aussi surprenante : si le club a connu une saison délicate, peu d’observateurs imaginaient qu’il se battrait pour éviter la relégation à cinq journées de la fin. Actuellement, il n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs et se trouve englué dans une lutte pour le maintien. Fini le beau jeu : il faut désormais se retrancher et grappiller des points. Que devient donc Reyna ? Le jeune Américain, plutôt fantasque, peine à s’imposer dans un collectif qui réclame avant tout de la solidité. L’occasion pourrait néanmoins se présenter ce week-end : face à Mayence, déjà sauvé et hors course pour l’Europe, le match pourrait s’ouvrir et offrir à Reyna quelques minutes pour se mettre en évidence.