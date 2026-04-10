



La semaine a été rude pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Elle nous a rappelé, à quelques semaines de la Coupe du monde, que tout peut basculer en un instant. Victime d’une blessure imprévue, Patrick Agyemang voit son rêve mondial s’envoler, un coup dur qui pourrait tendre les nerfs des joueurs clés à l’aube des dernières journées de championnat.

Pour autant, le spectacle continue, surtout pour les Américains évoluant à l’étranger. Alors que la Coupe du monde se profile, plusieurs d’entre eux peuvent encore peser sur les courses au titre en Europe. Ce week-end, les rencontres décisives ne manquent pas dans les cinq grands championnats européens.

Dans ce contexte, GOAL vous propose un tour d’horizon des principaux enjeux pour les Américains à l’étranger ce week-end.