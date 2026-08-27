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Les Américaines à l’étranger : Emily Fox vise tous les trophées avec Arsenal, Chelsea compte sur Alyssa Thompson et Naomi Girma cherche à franchir un cap

FEATURES
WSL Série printemps
Manchester United Women
Manchester City Women
Arsenal Women
Chelsea FC Women
E. Fox
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
N. Girma
A. Thompson
L. Yohannes
OL Lyonnes

À l’approche de la saison de WSL et du prochain rassemblement de l’USWNT, GOAL se penche sur ce qui attend Alyssa Thompson, Naomi Girma, Sam Coffey et les autres Américaines à l’étranger.

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis Sam Coffey a toujours rêvé de jouer à l’étranger chez les professionnelles. Quelques mois seulement après avoir rejoint Manchester City en provenance des Portland Thorns, elle a aidé le club à remporter son premier titre de Women’s Super League en une décennie.

Coffey a été l’une des nombreuses joueuses de l’USWNT à évoluer outre-Manche la saison dernière. Alors que la NWSL a déjà bien entamé la seconde moitié de sa saison, la nouvelle saison de WSL n’a pas encore commencé.

Alors que les qualifications pour la Coupe du monde approchent plus tard dans l’année, les listes de l’équipe nationale peuvent être façonnées par les performances des joueuses en club. L’USWNT dispose de talents en compétition aux quatre coins du globe, notamment Alyssa Thompson et Naomi Girma, qui devront aider Chelsea à lutter pour le titre en WSL tout en renforçant leur propre statut en équipe nationale.

Il y a aussi Phallon Tullis-Joyce, qui vise la place de gardienne numéro 1 de l’USWNT et qui aura une nouvelle fois la mission de répondre présente pour Manchester United.

Emily Fox est également prête à repartir avec Arsenal après avoir été nommée dans l’équipe type de l’année de la PFA en WSL pour une deuxième saison consécutive. L’arrière droite a inscrit un but et délivré quatre passes décisives en 37 apparitions, tout en aidant Arsenal à soulever la FIFA Women’s Champions Cup. En supposant qu’elle reste en bonne santé, Fox semble être ce qui se rapproche le plus d’une titulaire assurée dans la ligne défensive de l’USWNT.

En France, Lily Yohannes entame une nouvelle saison avec l’OL Lyonnes. Elle sera privée de son ancienne coéquipière Lindsey Heaps, qui a rejoint la franchise d’expansion de NWSL Denver Summit FC. Cela demandera un certain temps d’adaptation à Yohannes, qui a joué certains de ses meilleurs matches aux côtés de Heaps au milieu de terrain.

Alors que la présaison a commencé, GOAL se penche sur ce qui attend les stars de l’USWNT qui évoluent en Angleterre et en France cette saison.

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Emily Fox et Arsenal visent tous les trophées

    Fox vise tous les trophées cette saison. Dans un entretien accordé à ESPN avant le début de la campagne de WSL, la défenseure de l’USWNT a clairement affiché les ambitions d’Arsenal.

    « Je pense qu’il faut aller chercher tous les trophées, a déclaré Fox, en faisant référence aux titres nationaux et internationaux en jeu. Si vous voulez être les meilleures, vous devez tout donner et vous investir totalement. »

    Arsenal n’a perdu qu’une seule fois en WSL la saison dernière, mais six matches nuls lui ont finalement coûté le titre de champion. Avec un écart aussi mince entre Arsenal et le champion en titre, Manchester City, chaque résultat comptera cette fois-ci. Arsenal a affiché un bon visage lors de son dernier match amical de présaison mercredi, en s’imposant 5-1 contre Charlton Athletic.

    Fox n’était pas titulaire, mais elle est entrée au poste d’arrière droit en seconde période et a eu un impact presque immédiat offensivement, obligeant la gardienne de Charlton Sophie Whitehouse à intervenir.

    La joueuse de 28 ans est une défenseure d’élite en un contre un, capable aussi de multiplier les montées sur le flanc droit sans relâche. Sa capacité à influencer le jeu dans les deux surfaces lui a valu une place dans l’équipe type de l’année de la PFA en WSL.

    Fox semble partie pour réaliser une nouvelle grosse saison avec Arsenal, et elle a clairement fait savoir que le club ne vise pas un seul trophée. Arsenal les veut tous.


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  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Le retour de Sam Coffey arrive à un moment crucial

    Lorsque Coffey s’est blessée vers la fin de la saison de Manchester City, l’impact le plus important s’est fait sentir au niveau international. La milieu de terrain a manqué le stage de juin de l’USWNT ainsi que ses deux matches amicaux contre le Brésil, au Brésil.

    Depuis, sa convalescence a progressé, et Coffey a joué 45 minutes lors d’un match de présaison contre Barcelone, poursuivant son retour à la compétition. Cette apparition laisse penser qu’elle devrait être disponible pour le début de la saison de WSL.

    La saison dernière était la première de Coffey en Angleterre. Après une brève période d’adaptation, elle s’est imposée comme une titulaire régulière et a disputé 10 matches après son arrivée en janvier. Coffey a finalement joué un rôle important alors que Manchester City remportait son premier titre de WSL en une décennie.

    Elle abordera cette saison avec cette expérience en poche. Alors que les qualifications de l’USWNT pour la Coupe du monde approchent à l’automne, les priorités immédiates de Coffey seront de retrouver son rythme, d’enchaîner les minutes et de rester en bonne santé après une longue absence.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Chelsea s’apprête à compter fortement sur Alyssa Thompson

    Après une intersaison riche en changements à Chelsea, Thompson est l’une des joueuses sur lesquelles le club londonien comptera énormément. L’ailière a démarré sur les chapeaux de roue après son arrivée la saison dernière, affichant immédiatement son audace, son intelligence dans ses déplacements autour de la surface et son sens du but.

    Thompson a inscrit neuf buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues lors de sa première saison, terminant comme la deuxième meilleure buteuse de Chelsea. Sept de ces buts ont été marqués en WSL, où elle a également délivré trois passes décisives. Ses performances lui ont valu une nomination pour le titre de joueuse de la saison en WSL ainsi qu’une place dans l’équipe type de la saison du championnat.

    Thompson s’est également imposée comme une présence régulière sur l’aile avec l’USWNT. Pendant une période où des joueuses comme Mallory Swanson et Sophia Wilson étaient absentes en raison de leur congé maternité, elle a rapidement grimpé dans la hiérarchie et décroché une place de titulaire sur un côté. Thompson compte à ce jour quatre buts et quatre passes décisives avec les États-Unis.

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  • Catarina Macario Naomi Girma Chelsea Women 2024-25Getty Images

    Est-ce enfin le moment pour Naomi Girma de briller ?

    La plus grande force de Girma a toujours été sa capacité à rendre la défense trompeusement simple. Elle lit le danger très tôt, se place avant même qu’une attaque ne se développe pleinement et excelle pour couper les lignes de passe. Sa qualité de relance est tout aussi impressionnante, Girma étant capable de trouver régulièrement les pieds de ses coéquipières avec des passes d’une précision chirurgicale.

    Ces qualités devraient devenir encore plus précieuses pour Chelsea cette saison. Pour Chelsea, l’espoir est que ce soit enfin le moment pour Girma de briller.

    Sa carrière à Chelsea n’a pas encore vraiment décollé, les blessures et son temps de jeu limité l’ayant empêchée de créer de la continuité et des automatismes au sein de la ligne défensive. Le talent de Girma n’a jamais été remis en question ; c’est sa disponibilité qui a posé problème. Les interruptions répétées l’ont empêchée de prendre de l’élan et de s’imposer comme une titulaire régulière. Même la saison dernière, Chelsea a dû gérer avec précaution le temps de jeu de Girma et de Millie Bright tandis que Veerle Buurman assumait davantage de responsabilités.

    Si Girma peut enchaîner durablement les matches, son potentiel, comme celui de Chelsea, est extrêmement élevé alors que le club cherche à reconquérir le titre de la WSL. Il en va de même en sélection. Si elle reste en bonne santé et performante, Girma devrait être une défenseure centrale titulaire avec l’USWNT pour les matches d’octobre contre l’Espagne et les qualifications à la Coupe du monde.

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce continue de viser la place de numéro 1 de l’USWNT

    Pour Tullis-Joyce, la prochaine saison de WSL doit servir à capitaliser sur un nouvel exercice qui l’a établie comme l’une des gardiennes les plus fiables du championnat.

    L’Américaine a disputé 21 matches de WSL avec Manchester United la saison dernière et a signé sept clean sheets. Elle a enregistré 17 clean sheets toutes compétitions confondues, ce qui souligne son importance dans la solidité défensive de United. Malgré cette réussite, toutefois, Tullis-Joyce n’a pas encore clairement réussi à s’imposer comme la gardienne numéro 1 de l’USWNT.

    Son jeu au pied reste le secteur le plus évident à améliorer si elle veut s’assurer ce rôle. Emma Hayes veut une gardienne capable de relancer depuis l’arrière et d’aider l’USWNT à conserver le ballon en agissant comme une défenseure supplémentaire. Tullis-Joyce a progressé dans ce domaine, même si le style direct de United ne lui permet pas toujours de le montrer régulièrement.

    Elle devra également faire face à une concurrence accrue en club après l’arrivée de Janina Leitzig en provenance de Leicester City. Ce transfert offre à United une véritable concurrence à ce poste ainsi que la profondeur d’effectif nécessaire alors que le club tente de réduire l’écart avec les principales prétendantes de la WSL.

  • Lily YohannesGetty Images

    Lily Yohannes prête pour un rôle plus important sans Lindsey Heaps

    Le départ de Heaps pour Denver Summit prive l’OL Lyonnes de l’une de ses milieux de terrain les plus expérimentées, une joueuse capable de ralentir le rythme des matches, d’enchaîner les phases de jeu et d’apporter une présence fiable entre les lignes défensive et offensive.

    Yohannes possède les qualités techniques pour assumer une plus grande part de cette responsabilité. À seulement 19 ans, elle est déjà une milieu de terrain exceptionnelle, alliant une vision du jeu remarquable à une capacité à faire circuler le ballon et à conserver la possession sous pression.

    Yohannes a réussi une première saison productive à Lyon, inscrivant six buts toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue des champions. Elle a également été nommée révélation de la saison en Ligue des champions féminine de l’UEFA et s’est montrée particulièrement efficace lorsqu’elle évoluait aux côtés de Heaps.

    Sans la capitaine de l’USWNT, Yohannes devra peut-être s’affirmer davantage dans l’entrejeu. Elle a assurément la qualité de passe pour le faire, même si un milieu de terrain où figurent aussi Melchie Dumornay, Korbin Albert, Damaris Egurrola et Ingrid Syrstad Engen signifie qu’elle n’aura pas à devenir une traditionnelle numéro 8 capable de tout faire.

    Yohannes est également bien placée dans la course à une place dans le groupe de l’USWNT pour la Coupe du monde féminine 2027. Malgré son âge, c’est le type de milieu de terrain capable d’élever le niveau de l’équipe tout en aidant à maintenir son rythme et son style de jeu lorsqu’elle entre en cours de match.