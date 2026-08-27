La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis Sam Coffey a toujours rêvé de jouer à l’étranger chez les professionnelles. Quelques mois seulement après avoir rejoint Manchester City en provenance des Portland Thorns, elle a aidé le club à remporter son premier titre de Women’s Super League en une décennie.

Coffey a été l’une des nombreuses joueuses de l’USWNT à évoluer outre-Manche la saison dernière. Alors que la NWSL a déjà bien entamé la seconde moitié de sa saison, la nouvelle saison de WSL n’a pas encore commencé.

Alors que les qualifications pour la Coupe du monde approchent plus tard dans l’année, les listes de l’équipe nationale peuvent être façonnées par les performances des joueuses en club. L’USWNT dispose de talents en compétition aux quatre coins du globe, notamment Alyssa Thompson et Naomi Girma, qui devront aider Chelsea à lutter pour le titre en WSL tout en renforçant leur propre statut en équipe nationale.

Il y a aussi Phallon Tullis-Joyce, qui vise la place de gardienne numéro 1 de l’USWNT et qui aura une nouvelle fois la mission de répondre présente pour Manchester United.

Emily Fox est également prête à repartir avec Arsenal après avoir été nommée dans l’équipe type de l’année de la PFA en WSL pour une deuxième saison consécutive. L’arrière droite a inscrit un but et délivré quatre passes décisives en 37 apparitions, tout en aidant Arsenal à soulever la FIFA Women’s Champions Cup. En supposant qu’elle reste en bonne santé, Fox semble être ce qui se rapproche le plus d’une titulaire assurée dans la ligne défensive de l’USWNT.

En France, Lily Yohannes entame une nouvelle saison avec l’OL Lyonnes. Elle sera privée de son ancienne coéquipière Lindsey Heaps, qui a rejoint la franchise d’expansion de NWSL Denver Summit FC. Cela demandera un certain temps d’adaptation à Yohannes, qui a joué certains de ses meilleurs matches aux côtés de Heaps au milieu de terrain.

Alors que la présaison a commencé, GOAL se penche sur ce qui attend les stars de l’USWNT qui évoluent en Angleterre et en France cette saison.