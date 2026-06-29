Lors des trois précédents matchs de la Coupe du monde, la composition de l'équipe de départ et le dispositif tactique de l'Allemagne étaient à chaque fois connus d'avance. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait déjà fait jouer les dix joueurs de champ sélectionnés pour le match d'ouverture contre Curaçao lors du dernier match de préparation contre les États-Unis ; comme on pouvait s'y attendre, le gardien Manuel Neuer a pris sa place.
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Les allusions de Julian Nagelsmann visent-elles Joshua Kimmich ? Contrairement aux trois matchs précédents, un paramètre clé a changé pour l’Allemagne avant sa rencontre avec le Paraguay
Après les critiques ayant suivi la victoire 7-1 contre Curaçao, Julian Nagelsmann a implicitement garanti à Leroy Sané, l’ailier droit, une place de titulaire pour le deuxième match face à la Côte d’Ivoire (2-1). Par la suite, Nico Schlotterbeck, touché au ligament interne, et Nathaniel Brown, victime de problèmes au mollet, ont déclaré forfait. Lors de la conférence de presse précédant le dernier match de groupe contre l’Équateur (1-2), Nagelsmann a alors révélé les noms de leurs remplaçants, tout en confirmant qu’il n’y aurait pas d’autres changements.
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Julian Nagelsmann garde le mystère avant d’affronter le Paraguay
À la veille des phases à élimination directe, Nagelsmann a soudainement modifié sa stratégie de communication. Lors de la conférence de presse d’avant-match, lundi à 22 h 30 à Foxborough, près de Boston, l’entraîneur a refusé de dévoiler la composition de son équipe et sa tactique. Interrogé sur d’éventuels changements, il a répondu de manière énigmatique : « Il y a des considérations tactiques qui poussent à modifier certaines choses. Mais on peut aussi envisager l’inverse, c’est-à-dire de ne rien changer à l’équipe de départ. »
Il a ainsi ouvert la porte aux spéculations, avant de l’entrebailler un peu plus en fin de conférence. Interrogé sur les motifs d’éventuels changements – performances de son équipe ou adaptation à l’adversaire –, il a reconnu que le Paraguay, réputé pour sa solidité défensive et son jeu physique, pourrait l’inciter à ajuster son dispositif.
« C’est un mélange de tout », a-t-il commencé. Dans l’ensemble, ses réflexions portent surtout sur son propre effectif. « C’est toujours important, surtout quand on n’a pas beaucoup de temps entre les matchs et qu’on ne peut pas prédire à 1 000 % ce que fera l’adversaire, de se concentrer pleinement sur notre propre concept et de l’adapter de manière à ce que les joueurs se sentent à l’aise et, dans l’idéal, se retrouvent dans de nombreuses situations dans leurs zones habituelles et dangereuses, là où réside leur plus grande force. »
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Équipe d’Allemagne : Joshua Kimmich va-t-il être aligné au milieu de terrain ?
Ces observations sont particulièrement pertinentes concernant Joshua Kimmich. Le capitaine de l’équipe d’Allemagne a éprouvé de sérieuses difficultés au poste d’arrière droit contre la Côte d’Ivoire et l’Équateur, face à des adversaires très vifs, tandis que la doublette axiale Aleksandar Pavlovic-Felix Nmecha manquait de stabilité et de coordination.
C’est pourquoi plusieurs experts, dont les deux capitaines champions du monde Lothar Matthäus et Philipp Lahm, ont récemment plaidé pour un déplacement de Kimmich du poste d’arrière droit vers le centre du milieu de terrain, où il évolue depuis des années au FC Bayern. Selon Nagelsmann, le milieu de terrain est le « terrain de jeu naturel » de Kimmich, où il exprime « sa plus grande force ».
Le problème majeur réside dans le manque d’alternatives crédibles au poste d’arrière droit. Si Kimmich venait effectivement à glisser vers le milieu de terrain, Nagelsmann disposerait de deux options pour le remplacer dans le couloir. Soit il aligne à droite Nathaniel Brown, l’arrière gauche rétabli et prêt à jouer, et maintient David Raum, peu convaincant contre l’Équateur, à gauche dans le onze de départ. Autre possibilité : Brown conserve son couloir gauche et un troisième central, probablement Waldemar Anton ou, à la rigueur, Malick Thiaw, glisse sur la droite. Une arrière-garde à quatre pourrait ainsi se muer sans heurts en défense à trois.
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Équipe de la DFB : quels autres changements pourraient-on envisager ?
L'allusion de Nagelsmann pourrait signifier que Kimmich, déjà souvent positionné dans l'axe, devra cette fois-ci se replier plus régulièrement depuis la droite pour organiser le jeu depuis le centre. Mais l'entraîneur allemand pourrait aussi avoir d'autres joueurs en tête. Musiala et Wirtz pourraient-ils permuter ? Le « super joker » Undav pourrait-il débuter ? Ou Goretzka ?
Contrairement à la période des trois matchs de groupe, Nagelsmann n’a pas clos le débat sur la composition lors de sa conférence de presse d’avant-match. Les spéculations devraient donc perdurer jusqu’à l’annonce officielle du onze, environ une heure avant le coup d’envoi.
Cette incertitude présente toutefois un avantage : elle contraint l’entraîneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, à préparer son équipe à plusieurs scénarios. « Je ne cherche pas à vous cacher quoi que ce soit, a expliqué Nagelsmann aux journalistes. Mais je ne veux pas non plus faciliter outre mesure le travail de l’entraîneur adverse la veille du match. »