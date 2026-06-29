À la veille des phases à élimination directe, Nagelsmann a soudainement modifié sa stratégie de communication. Lors de la conférence de presse d’avant-match, lundi à 22 h 30 à Foxborough, près de Boston, l’entraîneur a refusé de dévoiler la composition de son équipe et sa tactique. Interrogé sur d’éventuels changements, il a répondu de manière énigmatique : « Il y a des considérations tactiques qui poussent à modifier certaines choses. Mais on peut aussi envisager l’inverse, c’est-à-dire de ne rien changer à l’équipe de départ. »

Il a ainsi ouvert la porte aux spéculations, avant de l’entrebailler un peu plus en fin de conférence. Interrogé sur les motifs d’éventuels changements – performances de son équipe ou adaptation à l’adversaire –, il a reconnu que le Paraguay, réputé pour sa solidité défensive et son jeu physique, pourrait l’inciter à ajuster son dispositif.

« C’est un mélange de tout », a-t-il commencé. Dans l’ensemble, ses réflexions portent surtout sur son propre effectif. « C’est toujours important, surtout quand on n’a pas beaucoup de temps entre les matchs et qu’on ne peut pas prédire à 1 000 % ce que fera l’adversaire, de se concentrer pleinement sur notre propre concept et de l’adapter de manière à ce que les joueurs se sentent à l’aise et, dans l’idéal, se retrouvent dans de nombreuses situations dans leurs zones habituelles et dangereuses, là où réside leur plus grande force. »