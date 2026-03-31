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Les adversaires de l'Angleterre en Coupe du monde limogent leur sélectionneur à seulement dix semaines du coup d'envoi du tournoi
Le Ghana procède à un grand ménage après sa défaite face à l'Allemagne
La Fédération ghanéenne de football (GFA) a pris la décision radicale de limoger Addo quelques heures seulement après la défaite 2-1 face à l'Allemagne à Stuttgart. Bien que l'équipe ait montré des signes d'amélioration lors de ce match amical, la GFA n'a pas tardé à mettre fin au deuxième mandat de l'entraîneur de 50 ans à la tête de la sélection. Le moment choisi est particulièrement délicat compte tenu de la proximité du tournoi en Amérique du Nord. Les Black Stars doivent débuter leur campagne de Coupe du monde contre le Panama dans moins de trois mois, mais ils le feront désormais sous une nouvelle direction, la fédération étant à la recherche d'un nouvel entraîneur.
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Une série de mauvais résultats oblige la GFA à agir
Si la défaite face à l'Allemagne a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le deuxième mandat d'Addo a été marqué par un manque de régularité et de mauvais résultats. Au cours de cette période, il n'a remporté que huit victoires en 22 matches, essuyant neuf défaites.
Dans son communiqué officiel, la GFA a déclaré : « La Fédération ghanéenne de football (GFA) a mis fin au contrat de l'entraîneur principal de l'équipe nationale masculine senior (les Black Stars), Otto Addo, avec effet immédiat. »
« La Fédération tient à remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. La Fédération ghanéenne de football communiquera en temps voulu sur la nouvelle direction technique des Black Stars. »
Addo reste provocateur lors de la conférence de presse finale
Avant d'être informé de son licenciement lors d'une réunion d'après-match, Addo s'est exprimé devant les médias au sujet des progrès réalisés par son équipe. Abdul Fatawu, de Leicester City, avait brièvement égalisé face à l'Allemagne, et l'entraîneur estimait que cette performance constituait une nette amélioration par rapport à la récente déroute 5-1 subie face à l'Autriche.
« Nous nous sommes beaucoup améliorés si l'on compare ce match à celui contre l'Autriche », a déclaré Addo. « Nous avons beaucoup appris et, pour nous, c'est toujours une bonne chose de vivre ce genre d'expériences. Même si nous avons perdu, nous tirons le meilleur parti de cette rencontre. Pour nous, c'était vraiment très positif d'affronter une équipe de ce calibre. »
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Et maintenant ?
Trouver un remplaçant est désormais l'objectif principal du Ghana alors que l'équipe se prépare pour un été riche en événements. Le nouveau sélectionneur aura peu de temps pour s'installer, avec des matchs amicaux décisifs de préparation contre le Mexique et le Pays de Galles prévus fin mai et début juin pour aider à renforcer la cohésion du groupe.
Le test ultime les attend le 23 juin, lorsque le Ghana affrontera l'Angleterre de Thomas Tuchel à Foxborough, dans le Massachusetts. Actuellement en difficulté, avec quatre défaites lors de leurs cinq dernières sorties, les Black Stars doivent rapidement retrouver leur stabilité s'ils veulent sortir d'un groupe qui compte également la Croatie, finaliste de 2018.