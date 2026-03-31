Les adversaires de l'Angleterre en Coupe du monde limogent leur sélectionneur à seulement dix semaines du coup d'envoi du tournoi

Si la défaite face à l'Allemagne a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le deuxième mandat d'Addo a été marqué par un manque de régularité et de mauvais résultats. Au cours de cette période, il n'a remporté que huit victoires en 22 matches, essuyant neuf défaites.

Dans son communiqué officiel, la GFA a déclaré : « La Fédération ghanéenne de football (GFA) a mis fin au contrat de l'entraîneur principal de l'équipe nationale masculine senior (les Black Stars), Otto Addo, avec effet immédiat. »

« La Fédération tient à remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. La Fédération ghanéenne de football communiquera en temps voulu sur la nouvelle direction technique des Black Stars. »