Les adjoints d’Arne Slot à Liverpool retrouvent le Feyenoord, où Robin van Persie est remplacé par une ancienne star d’Arsenal

Selon ESPN, Van Bronckhorst, 51 ans, s’apprête à effectuer un retour triomphal au Feyenoord en tant qu’entraîneur principal. Après la finalisation des dernières formalités, l’ancien international néerlandais s’engagera pour deux ans avec le club de l’Eredivisie, marquant ainsi son deuxième passage sur le banc du De Kuip.

Van Bronckhorst avait déjà dirigé le club de 2015 à 2019, lui offrant un premier titre de champion depuis 18 ans en 2017, ainsi que deux Coupes des Pays-Bas et le Trophée Johan Cruyff. Son retour est perçu comme la garantie d’un leadership éprouvé, après le départ d’une autre légende du club, Robin van Persie.



