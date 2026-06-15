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Les adjoints d’Arne Slot à Liverpool retrouvent le Feyenoord, où Robin van Persie est remplacé par une ancienne star d’Arsenal
Van Bronckhorst effectue un retour émouvant au De Kuip.
Selon ESPN, Van Bronckhorst, 51 ans, s’apprête à effectuer un retour triomphal au Feyenoord en tant qu’entraîneur principal. Après la finalisation des dernières formalités, l’ancien international néerlandais s’engagera pour deux ans avec le club de l’Eredivisie, marquant ainsi son deuxième passage sur le banc du De Kuip.
Van Bronckhorst avait déjà dirigé le club de 2015 à 2019, lui offrant un premier titre de champion depuis 18 ans en 2017, ainsi que deux Coupes des Pays-Bas et le Trophée Johan Cruyff. Son retour est perçu comme la garantie d’un leadership éprouvé, après le départ d’une autre légende du club, Robin van Persie.
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Le duo d'entraîneurs de Liverpool quitte Anfield
Contrairement aux attentes des supporters de Liverpool, Van Bronckhorst ne débarquera pas seul. Il sera épaulé par Sipke Hulshoff, appelé à occuper un poste stratégique au sein du nouveau staff technique. Ce départ marque une rupture brutale avec Anfield pour le duo, jusqu’alors aux côtés de Slot en Premier League.
Hulshoff, figure clé du staff de Slot à Liverpool, était notamment chargé des séances d’entraînement sur le terrain. Il avait déjà collaboré avec Slot lors de l’ascension du Feyenoord au sommet du football néerlandais et possède en outre une expérience internationale, ayant intégré le staff de l’équipe nationale néerlandaise sous les ordres de Ronald Koeman de début 2023 à l’été 2024.
Constituer un staff technique fiable
Cette nomination assure une certaine continuité et préserve une atmosphère familière au sein du club de Rotterdam. Parallèlement à l’arrivée des anciens assistants de Liverpool, John de Wolf et Said Bakkati demeureront des piliers de l’équipe technique sous la direction de Van Bronckhorst.
Pour Van Bronckhorst, ce retour aux sources représente l’occasion de se refaire une réputation dans son pays natal après plusieurs expériences à l’étranger. Depuis son départ de Feyenoord, l’ancien défenseur d’Arsenal a entraîné Guangzhou City en Chine, les Rangers en Écosse – qu’il a menés en finale de la Ligue Europa – puis, plus récemment, le grand club turc de Besiktas.
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L'ère post-Arne Slot prend forme
Les anciens collaborateurs de Slot ont pour mission de maintenir le niveau d’excellence qu’il a établi aux Pays-Bas. Les connaissances techniques acquises par Hulshoff lors de sa collaboration avec Slot devraient constituer la pierre angulaire du nouveau projet mené par Van Bronckhorst.
Alors que le Feyenoord se prépare pour la nouvelle saison, toutes les attentions se portent sur la rapidité avec laquelle ce staff technique pourra mettre en œuvre ses idées. Fort du palmarès de Van Bronckhorst et de la continuité tactique apportée par les anciens adjoints de Liverpool, le public rotterdamois espère l’aube d’une nouvelle ère de trophées dans ce stade historique.