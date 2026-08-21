Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va susciter une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs rencontres décisives pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi paraît bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela ressemble désormais à une formalité. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la pièce manquante permettant au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du football actuel et l’homme parfait pour apporter de la stabilité à l’équipe de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça en transition avec Rodri au nettoyage. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’adapter instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon certaines informations, fait face à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après avoir endommagé les ligaments de son genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale lors des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il possède le Ballon d’Or 2024 pour tenir les rênes. Note : A+

Pour Rodri : Il s’agit d’une étape logique dans la carrière de Rodri après son sacre à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. Les blessures graves ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo au niveau international, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron tout-puissant dans lequel il s’est épanoui avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

James Westwood