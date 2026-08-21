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Ezri Konsa grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Les 55 M£ dépensés par Arsenal pour le défenseur central remplaçant Ezri Konsa laissent perplexe : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Pour certains supporters de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et ce n’est pas seulement parce qu’elle est rythmée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est plutôt parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque énorme opération avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se produit, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, comme les perdants, de la saison des transferts.

Consultez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est sans doute le mieux qu’Aston Villa pouvait espérer, malgré son statut d’international anglais et alors que le club réclamait 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt dans l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde très dépeuplée à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est une opération déroutante de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Les Gunners étaient apparemment déterminés à renforcer le côté droit de leur défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les ressources nécessaires à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme importante. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est plus que capable de dépanner dans ce couloir si d’autres glissaient vers l’axe. Arsenal aurait peut-être dû procéder à un réaménagement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa fait désormais directement obstacle à sa progression. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre fronts, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de changer d’air pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il va devoir livrer une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement relégué plus bas dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés suffisamment aptes pour revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    • Publicité
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Un véritable tour de force ! City a somehow réussi à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui avait connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive au début de son parcours en Premier League, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive dès ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a en rien amélioré les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le peu d’espoir qu’il lui restait de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant pour aider à financer un transfert planifié du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah jouit d’une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais le recrutement de Reijnders constitue une vraie démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a certainement fait du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026, due en grande partie à une série record de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait se battre pour les plus grands trophées du football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu de terrain techniquement doué avec le sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque bien réel que ce transfert nuise finalement à ses espoirs de représenter les Pays-Bas au prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son passage au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 65 M£)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va susciter une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs rencontres décisives pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi paraît bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela ressemble désormais à une formalité. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la pièce manquante permettant au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du football actuel et l’homme parfait pour apporter de la stabilité à l’équipe de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça en transition avec Rodri au nettoyage. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’adapter instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon certaines informations, fait face à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après avoir endommagé les ligaments de son genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale lors des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il possède le Ballon d’Or 2024 pour tenir les rênes. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une étape logique dans la carrière de Rodri après son sacre à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. Les blessures graves ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo au niveau international, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron tout-puissant dans lequel il s’est épanoui avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 août : Cristian Romero (Tottenham à l’Atlético de Madrid, 34 M£)

    Pour Tottenham : Spurs ont accepté une perte d’environ 8 M£ sur leur investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, quelle que soit la façon dont on la regarde. Oui, ils l’ont éloigné de leurs rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans son prime et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cependant, cela ressemble malgré tout au bon moment pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le coéquipier de Romero en Argentine Marcos Senesi, tout en liant Micky van de Ven à un nouveau contrat, donc l’équipe reste bien fournie en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de mener une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone consistant à gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à réussir sa transition dans le vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau l’arrière-garde de l’Atlético. Il devrait probablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et travailler à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de cet insaisissable titre en Ligue des champions. Le fait qu’ils aient réussi à l’obtenir pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de conclure encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Ses détracteurs en Premier League voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble aller mieux de nouveau avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue sur un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a également quatre coéquipiers de la sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 août : Mika Godts (Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur amer, mais un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’ils espéraient conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été le seul rayon de soleil d’une campagne 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un contretemps de taille. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son bien le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts qui, faut-il aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax continuera simplement à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir si le club possède actuellement assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais plus que jamais sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, il existait un soupçon selon lequel le PSG était tout à fait ouvert à l’idée d’encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme en trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, le double champion d’Europe en titre a habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant son attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’excellente nouvelle, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une couverture de qualité à Khvicha Kvaratskhelia, titulaire au poste d’ailier gauche. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas pu s’assurer une place de titulaire régulière dans l’équipe constellée de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans possède une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré l’effectif de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut évidemment avancer que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, tandis que Luis Enrique ménage ses hommes clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M£)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en pense, il s’agit encore d’une opération mercato déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, et a sans doute surpayé, sans récupérer grand-chose à travers les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après être devenu une sorte de héros culte avec l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, aussi bien à droite qu’à gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, il y a notamment un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres s’apprête à ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut réellement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt cet été, sans oublier qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un véritable coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après le départ de l’homme-clé Denzel Dumfries au Real Madrid à la fin de son contrat, et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral offensif capable aussi bien de se projeter vers l’avant que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide évident sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence constitue un renfort supérieur sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les vainqueurs du Scudetto seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté qu’ils s’étaient vu demander 38 M£ (51 M$) par les Spurs il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils recrutent le joueur de 26 ans à un prix cassé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement non désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence aura sûrement le sentiment de passer à quelque chose de plus grand et de meilleur, et ce à juste titre après ses impressionnantes performances en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été baladé au cours de ses quatre années en tant que joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif de l’équipe première, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans ce mercato John Stones, son coéquipier avec l’Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (du Rayo Vallecano à Chelsea, 22 M€)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à demander à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais le club a fini par trouver un compromis significatif après avoir rejeté l’offre initiale de Chelsea de 15 M£ (20 M$). En vérité, il n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas exactement un jeune espoir à très fort potentiel pour lequel le club aurait pu réclamer beaucoup plus. Malgré tout, cette somme aidera le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué durant toute sa carrière, et il a de grands pas à suivre, avec un Cucurella devenu sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute estime, donc Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, quand l’actuel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola l’a recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière offensif et agressif, à l’aise avec le ballon dans les pieds, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des poids lourds de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses occasions de convaincre sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix sensé, qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les joueurs les mieux payés du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne compte plus sur lui depuis un certain temps pour tenir l’axe de la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça paraissant déjà léger dans toutes les lignes. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes de façon fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt cet été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen se soit intéressé à lui malgré ses difficultés à être régulier, et il sera conscient des répercussions possibles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec en ligne de mire le plaisir de vraiment retrouver le goût du jeu, après une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à prendre du recul pour sa santé mentale. Le soutien fervent du public d’Anfield donnera forcément à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été si souvent critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son intégration en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option fiable au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où il en avait le plus besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, en pleine crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires alors que le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux des défenseurs moins bons que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible de critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on veut être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. On a le sentiment que la direction des Blues cherche à encaisser sur lui depuis un certain temps : il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le vendre, et un an plus tard, on lui a retiré son numéro de maillot avant de l’envoyer en prêt à Palace, où il a impressionné, avant de le rappeler cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué à travers son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une vraie rupture pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un grand vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 agitée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et ses cinq passes décisives constituaient aussi le meilleur total de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a également montré l’exemple et a souvent remis ses coéquipiers dans le bon sens de marche. Matthias Jaissle a une tâche monumentale devant lui pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes doté d’une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger le fardeau créatif du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme à l’attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant d’entrée, compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style préféré d’Arteta. La force au milieu de terrain a été une raison clé du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable unité centrale. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et rejoindre l’un des cadors européens. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé au-delà de tout doute à la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence de leader, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est brillant techniquement dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence, et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et son état d’esprit combatif, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole taillée sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, quelqu’un qui ne sera absolument pas intimidé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément plus de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura faim de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le saut de l’Argentine vers un grand championnat européen s’est révélé trop grand. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts a difficilement justifié l’emballement autour de lui. Mastantuono a également souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’intense exposition du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après son départ en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, renvoyant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans états d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très prometteur et capable d’intégrer l’équipe première, s’en aller, mais c’est simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être un outsider dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de très haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le gardien de 23 ans était aussi dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait très bien en demander le double à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, lui qui a parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, aujourd’hui âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire grimper Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question son choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. En interne, il croira sans doute pouvoir utiliser ce transfert comme un tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un autre niveau, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants, la finition précise et les passes progressives de Diomande, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’encaisser sur ses meilleurs actifs ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande s’adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen de recruter ses principales cibles sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, avec Rodrygo qui ne devrait pas revenir avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux flancs. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait pour le latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au système en 4-2-3-1 privilégié par Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déverrouiller les défenses ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Le fait d’avoir devancé des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ne connaissaient pas l’existence de Diomande à pareille époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans l’équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait le chercher. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Il n’y avait cependant rien de surprenant à ce que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course vers le titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L’Égyptien n’a cumulé que 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont largement sous-performé, y compris les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est éteinte et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, supposément estimé à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, une perte de temps et d’argent pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses rivaux historiques après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une bonne entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 22 buts en Süper Lig pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on le présente, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un transfert libre vers la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir placé sa personne au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage jusqu’à ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer sa brillante carrière dans l’anonymat. Tout porte à croire qu’aucun autre grand club en Europe ne s’est intéressé à l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut de joueur libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie du nouveau départ enthousiasmant de Liverpool sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un cas assez particulier pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea est passé à l’action, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière forte sur le marché ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela représente un virage radical par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans l’espoir aveugle qu’ils puissent un jour devenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que les Blues recherchent pour injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apporte sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations limites où Chelsea a souvent flanché. Il devra cependant convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a profondément transformé sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir subi une fracture accidentelle du bras à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera à coup sûr très attrayante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi accompagner une nouvelle ère hors du terrain alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands titres. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il ne faudrait pas parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, ce qui le lie jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait payé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant significatif au vu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l’Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco apportait une vraie capacité de progression dans le jeu de Strasbourg grâce à la qualité de ses passes, tout en ratissant énormément sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend le départ de leurs meilleurs talents inévitable, mais le transfert de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de la révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait connaître comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l’ayant recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a obligé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l’intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l’entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L’expérience d’avoir travaillé avec Lionel Messi & Cie sur la scène redoutable de la Coupe du monde servira également Barco, malgré le fait qu’il n’a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il se montre patient et absorbe un maximum de savoir auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point il s’agit d’un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de très loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur de toute son histoire à égalité. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très coté Stefanos Tzimas est toujours absent après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter constituent leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du départ de Welbeck vers Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps qu’il chercherait des joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « solides émotionnellement », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant intervenu en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les seconds rôles derrière Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Faire signer Welbeck est évidemment un choix à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est toujours parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une forte connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement pendant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable l’idée qu’une prolongation lui soit proposée. L’ex-entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un combat difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un séjour étincelant de dix ans à l’Etihad, devenant un élément clé en défense et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi soulagé qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon les informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa fiabilité physique. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt durant l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri pourraient aussi considérer cela comme un joli coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de deux ans en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en jouant un rôle clé dans les effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominateur et capable de relancer proprement, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été au courant du souhait de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent restera très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de refondre sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses options actuelles, embrouillées, ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, hormis Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir des promesses sans les confirmer, et leurs avenirs sont en conséquence incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) restent un prix assez correct sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader très attendu sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale à l’allure solide autour de laquelle construire. Il s’agit maintenant de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands titres de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du soi-disant « big six », après des prestations régulièrement solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble au scénario parfait pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans leur qualification d’abord pour la Ligue Europa, puis dans leur parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le vrai montant soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirmant la seconde somme, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera évidemment à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, parce que Forest a ici vraiment fait une excellente affaire face à City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour le trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a cependant le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer une indemnité à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert entraînera énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera encore là pour barrer à Anderson la route d’une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa assorti d’une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant du transfert, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira grandement, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait visiblement été le principal moteur de cette offensive sur le joueur, puisqu’il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse relancer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions seront posées s’il ne donne pas satisfaction alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et sans doute pour un montant élevé. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits liés aux opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers libère une place dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », alors que les fidèles de Villa Park sont extrêmement exigeants après avoir une nouvelle fois décroché une qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho gardera aussi sûrement à l’esprit le sort de Harvey Elliott, arrivé à Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis à l’écart par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur n’en est pas à son coup d’essai, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement plus s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant l’évaluation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à mener Bruges au titre de champion ainsi qu’en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr une part de risque dans ce transfert, même si le montant ressemble à une belle affaire dans le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum offrir une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier revient en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il s’est fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu rejoindre qu’Arsenal et aurait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut lui rendre ce qui lui revient, car cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi dans son timing. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, beaucoup plus sera attendu d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise en pleine refonte cet été. En résumé, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole énorme qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery ailleurs. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à voir Rogers prendre la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré de supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a soufflé Rogers à Arsenal pour s’attacher les services de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il s’est laissé séduire par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le choix surprise de Rogers de rejoindre Stamford Bridge. En toute franchise, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier chez les jeunes à Manchester, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a terriblement souffert alors que Tielemans était écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League qu'elle a disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche de la conclusion. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge que United recherchait cet été et il a évidemment beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va calmer un peu la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité à un milieu de terrain de United qui en avait grand besoin après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce montant, il pourrait bien s'avérer être l'un des recrutements de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que peut-être même lui pensait ne plus avoir. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme opération pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité de mettre en valeur sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec un accord pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et souvent des performances convaincantes lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a clairement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en tant que jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision cynique sur le plan économique laisse un goût amer, mais la somme importante proposée signifie que l’affaire était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné vers Santos dans la précipitation afin d’éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, tandis que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après que la piste Fernandes n’a rien donné, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package de 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a certes besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il a encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être poussé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné les titularisations et les passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il aura davantage de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues que United fera, d’autres arrivées étant susceptibles de suivre dans le cadre de la refonte du milieu du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, ce sera au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être tout de même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec les propriétaires saoudiens du club qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement elle aussi dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Que ce soit le signe d'un désespoir ou la preuve d'une ambition assumée, le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble représenter une option encore plus prometteuse pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent désormais de voir leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », peut-être que ce transfert se révélera bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, cela dit ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très astucieuse pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et cette somme est bien inférieure aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit capable de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse à Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas exactement une option sur le long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’appoint correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il est un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions comme piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à garder Alexander-Arnold hors de l’équipe, alors qu’il aurait, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent de rares louanges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Spurs a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, ici on passe encore à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes afin d’écarter l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un mouvement étrange à première vue. Fernandes a été lié à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé à Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un transfert assez horizontal. Cependant, le club du nord de Londres devrait être nettement plus fort la saison prochaine, et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à passer dans une tout autre dimension. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du passage de l’Italien à Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une issue décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains pourraient estimer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas tout en devant continuellement vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une décision de réaction à l’éclosion soudaine d’un joueur lors d’une Coupe du monde ; le Bayern était depuis longtemps convaincu que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a attiré l’attention du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert de « rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir s’avérer un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup particulièrement malin de l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£ / 62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que l’Inter et Chelsea, entre autres, ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner l’Inter de son transfert de Palestra. Il était largement attendu chez les champions d’Italie, donc c’est assurément un coup dans ce sens-là. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, devrait correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Il s’agit donc d’un pari assez risqué. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté l’académie lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée (proche de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de ce que les Nerazzurri avaient proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose en faveur du Portugais. Et le fait qu’il continue de jouer les doublures derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus pour lui. Les plus grands clubs du monde n’étaient donc pas vraiment en train de faire la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour un montant aussi absurde de 75 M€. Mais grâce à cette opération sensationnelle, le PSG a déjà récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement à comprendre ce qui s’est exactement passé. Même si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une occasion qui arrive enfin pour l’éternel second rôle de devenir la tête d’affiche. Nous pensions, lorsque Ramos avait signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Toutefois, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une véritable pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’accord est d’autant plus avantageux que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait déjà été rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prospect de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans ce qui constituerait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas tant que ça d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Spurs ont été poussés à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations affirmant que Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de façon réaliste aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur très coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison turbulente, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son sommet, possède une excellente qualité de passe et affiche le type de combativité et de leadership qui a cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement ni l’un ni l’autre concrétisé l’intérêt qui leur était prêté, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Spurs, il n’y a vraiment plus qu’à remonter après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être pénalisé par la lourde clause de 50 % à la revente incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste important pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a été appelé dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon certaines informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de signer un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué défensivement, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision finale entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière plutôt nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement comme une star dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur le dossier de l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment coincé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé courir jusqu’à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes, qui traînaient depuis des mois et des mois, n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, même si le club ne paiera aucune indemnité de transfert, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur lorsqu’il est dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger a dépassé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être plombé par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert donne l’impression de pouvoir très vite mal tourner compte tenu de l’attention intense portée au Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabéu, il y aura bien moins de patience pour le type d’erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il peut retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le Barça, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même poussé Bernardo à s’exprimer lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho veut de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, on comprend facilement pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire davantage, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, il n’y avait pas moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va désormais enfin avoir l’occasion de jouer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son piédestal est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé du club londonien depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte a de quoi laisser perplexe. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique envers la manière dont le club est géré, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, il aurait peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho se concrétise, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé l’été dernier pour un latéral gauche en faisant revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de sortir encore le chéquier pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche plutôt frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années le Real Madrid pourra-t-il réellement profiter de son haut niveau ? Il a au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, si bien qu’un départ semble inévitable. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert. Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être lassé de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé aussi rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Puisqu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras devant sans doute alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant élevé de l’opération, il devra être performant immédiatement sous peine de s’attirer les foudres du public, notoirement impatient, du Bernabeu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, personnage clé de l’ère Jurgen Klopp, arrivé de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool s’est activé tôt pour lui trouver un remplaçant en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et l’aurait même vendu durant le mercato d’hiver s’il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c’est que Kerkez ne s’est toujours pas complètement adapté à Anfield, tandis qu’il est apparu avec une douloureuse évidence, au cours d’une saison 2025-2026 éprouvante pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, ne fasse encore baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix qui reste surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument, c’était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut évidemment aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de doublure derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait du temps de jeu régulier en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient apparemment prêts à lui offrir. Robertson a finalement disputé plus de matches comme titulaire lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’aurait probablement imaginé, ce qui fait qu’il aborde son départ pour l’Amérique du Nord dans une forme correcte, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d’autres options que les Spurs, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est une option plus séduisante maintenant qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer considérablement les Spurs pendant l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de la Ligue des champions à ses potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait certainement s’avérer un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a trop payé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du type de rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, surtout au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il visait clairement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait également enfant, tandis qu’au départ, il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a, logiquement, reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi auquel Gordon fait désormais face. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il subira tout de même une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à un alignement aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle