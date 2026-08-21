Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose en faveur du Portugais. Et le fait qu’il continue de jouer les doublures derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus pour lui. Les plus grands clubs du monde n’étaient donc pas vraiment en train de faire la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour un montant aussi absurde de 75 M€. Mais grâce à cette opération sensationnelle, le PSG a déjà récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement à comprendre ce qui s’est exactement passé. Même si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une occasion qui arrive enfin pour l’éternel second rôle de devenir la tête d’affiche. Nous pensions, lorsque Ramos avait signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Toutefois, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une véritable pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle