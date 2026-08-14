Les 5 hippodromes les plus prestigieux de France : temples du galop et du trot

Le Bois de Boulogne est, pourrait-on dire, le grand témoin de l’histoire des courses de plat françaises. Inaugurée un jour d’avril 1857, la piste de Longchamp plut beaucoup à Napoléon III. Le vainqueur de la première course ce jour-là s’appelait d’ailleurs Éclaireur, ce qui ne s’invente pas. De cette réunion inaugurale, il ne subsiste pas grand-chose, à part peut-être le moulin de l’ancienne abbaye royale.

Toutes les deux générations ou presque, les tribunes ont pris l’habitude de faire peau neuve. Les tribunes actuelles, habillées de métal doré, sont de Dominique Perrault (2015-2018). Le chantier de ParisLongchamp coûta la bagatelle de 140 millions d’euros. Édouard de Rothschild, figure clé de la filière, le justifiait dans Le Moniteur en faisant observer que « le montant serait sensiblement identique », que l’on rénove ou que l’on reconstruise.

Ce qui le distingue : il fallait bien cela, car c’est à Longchamp que se dispute « la course la plus richement dotée d’Europe », comme l’écrit justement France Galop, la société mère du galop français. Le premier dimanche d’octobre, ce sont en effet pas moins de 2,85 millions d’euros (sur cinq) qui reviennent au vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe.

- La discipline : galop, plat exclusivement, corde à droite (les chevaux tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, à l’inverse de l’usage anglo-saxon).

- Le sommet : le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, créé en 1920. Longchamp programme également le Grand Prix de Paris, le Prix Vermeille et le Prix Ganay.

- Les différentes pistes : cinq pistes en herbe, de la ligne droite de 1 000 m à la grande piste de 2 750 m, 46 points de départ différents selon la distance courue.

- Les détails clés du tracé : une montée de huit m environ, étalée sur 455 m, qu’on ne voit pas à l’écran mais qui vide les chevaux courts au moment précis où ils doivent accélérer. La ligne d’arrivée s’étire ensuite sur 650 m, de quoi laisser revenir les attentistes.



