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Les 5 hippodromes les plus prestigieux de France : temples du galop et du trot
1. ParisLongchamp, doyen des grands hippodromes français
Le Bois de Boulogne est, pourrait-on dire, le grand témoin de l’histoire des courses de plat françaises. Inaugurée un jour d’avril 1857, la piste de Longchamp plut beaucoup à Napoléon III. Le vainqueur de la première course ce jour-là s’appelait d’ailleurs Éclaireur, ce qui ne s’invente pas. De cette réunion inaugurale, il ne subsiste pas grand-chose, à part peut-être le moulin de l’ancienne abbaye royale.
Toutes les deux générations ou presque, les tribunes ont pris l’habitude de faire peau neuve. Les tribunes actuelles, habillées de métal doré, sont de Dominique Perrault (2015-2018). Le chantier de ParisLongchamp coûta la bagatelle de 140 millions d’euros. Édouard de Rothschild, figure clé de la filière, le justifiait dans Le Moniteur en faisant observer que « le montant serait sensiblement identique », que l’on rénove ou que l’on reconstruise.
Ce qui le distingue : il fallait bien cela, car c’est à Longchamp que se dispute « la course la plus richement dotée d’Europe », comme l’écrit justement France Galop, la société mère du galop français. Le premier dimanche d’octobre, ce sont en effet pas moins de 2,85 millions d’euros (sur cinq) qui reviennent au vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe.
- La discipline : galop, plat exclusivement, corde à droite (les chevaux tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, à l’inverse de l’usage anglo-saxon).
- Le sommet : le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, créé en 1920. Longchamp programme également le Grand Prix de Paris, le Prix Vermeille et le Prix Ganay.
- Les différentes pistes : cinq pistes en herbe, de la ligne droite de 1 000 m à la grande piste de 2 750 m, 46 points de départ différents selon la distance courue.
- Les détails clés du tracé : une montée de huit m environ, étalée sur 455 m, qu’on ne voit pas à l’écran mais qui vide les chevaux courts au moment précis où ils doivent accélérer. La ligne d’arrivée s’étire ensuite sur 650 m, de quoi laisser revenir les attentistes.
- Galoppfoto
2. Chantilly, entre futaies romantiques et grande architecture
On court à Chantilly depuis 1834, devant le château et les Grandes Écuries (Jean Aubert, élève de Jules Hardouin-Mansart, les bâtit pour le septième prince de Condé). Le duc de Croÿ les jugeait « ridiculement belles, plus superbes qu’aucun château ». Difficile de contredire le grand mémorialiste. La qualité actuelle des lieux doit aussi beaucoup à une fondation créée par l’Aga Khan qui, entre 2006 et 2020, en prit soin à grands frais.
Mais on aurait tort, cependant, de ne s’en tenir qu’au décor. Jusqu’à trois mille chevaux travaillent ici à l’année, sur 120 kilomètres de pistes en sable et 12 kilomètres de parcours d’obstacles taillés dans la forêt. Le domaine appartient aujourd’hui à l’Institut de France. France Galop n’y est donc que l’exploitant, chargé des pistes et de la quarantaine de journées de courses qui s’y tient chaque année.
Ce qui le distingue : Chantilly accueille les deux classiques du printemps, à commencer par le Prix du Jockey Club depuis 1836, qui distribue un million et demi d’euros ; le Prix de Diane ensuite, depuis 1843, réservé aux pouliches. Jusqu’à 45 000 personnes en chapeaux s’installent en pique-nique pour ce qui tient aussi, de plus en plus, de la réunion mondaine.
- La discipline : galop, plat, corde à droite.
- Le sommet : le Prix du Jockey Club, ramené à 2 100 m en 2005, et le Prix de Diane, parrainé par Hermès de 1983 à 2007 puis par Longines depuis 2011.
- Les différentes pistes : la grande piste dite « du Jockey-Club » (2 400 m), une ligne droite de 1 200 m, une moyenne piste de 2 150 m et une PSF (piste en sable fibré, un mélange de sable et de fibres synthétiques) aménagée à l’automne 2011.
- Les détails clés du tracé : une descente marquée avant les Grandes Écuries, puis une remontée brutale jusqu’au poteau des 400 m et une dernière montée pour finir.
- Bestimage
3. Paris-Vincennes, épicentre mondial du trot
Si le plateau de Gravelle est aujourd’hui un épicentre mondial du trot, à ses débuts on y courait des courses… d’obstacles. La Société des steeple-chases de France y donna même sa toute première réunion, fin mars 1863. Plus tard, la guerre franco-prussienne en fit un champ de tir et de manœuvres. Le site en sortit si mal en point qu’on lui préféra Auteuil.
Sitôt reconstruit en 1879, le trot y gagna du terrain année après année, jusqu’à ce que les sauteurs quittent le programme pour de bon. Aujourd’hui, Vincennes est connue pour sa « cendrée », mélange unique de mâchefer (un résidu solide de combustion du charbon) et de sable. L’an passé, le Conseil de Paris a renouvelé la concession des lieux, non sans exiger l’ouverture de huit hectares à la promenade publique d’ici 2030.
Ce qui le distingue : le dernier dimanche de janvier, Vincennes fait courir le Prix d’Amérique, créé le 1er février 1920 en hommage à l’engagement américain dans la Grande Guerre. Un million d’euros environ, et surtout un très gros événement populaire.
- Les disciplines : trot attelé et trot monté.
- Le sommet : le Prix d’Amérique, sur 2 700 m. Vincennes programme aussi le Prix de France et le Prix de Cornulier, référence du trot monté.
- Les différentes pistes : la grande piste (environ 2 000 m), qui porte la montée, et la petite piste intérieure (1 325 m), plate et éclairée de bout en bout.
- Les détails clés du tracé : la célèbre « montée de Vincennes », sorte de faux-plat montant annoncé par une courte descente et qui commence juste après les tribunes.
4. Deauville-La Touques, haut lieu du commerce de yearlings
L’hippodrome figurait déjà au plan d’urbanisme de Deauville dès 1860, quand la station n’existait guère que sur le papier. Le duc de Morny, qui avait obtenu Longchamp sept ans plus tôt, le fit bâtir sur d’anciens marais asséchés et l’inaugura en août 1864. Un second hippodrome, Deauville-Clairefontaine, ouvrit à côté en août 1928.
Mais Deauville, avant d’être l’hippodrome des « quatre saisons », est aussi un centre mondial de ventes. Des ventes s’y tinrent dès 1887, autant dire que le commerce et la piste vivent porte à porte : un yearling qui franchit le million d’euros n’y étonne plus grand monde depuis belle lurette ! Fort de cet afflux, le centre d’entraînement passe de 400 chevaux à l’année à 700 l’été.
Ce qui le distingue : le meeting d’août, quelques semaines pendant lesquelles la Normandie devient le rendez-vous du pur-sang européen. Il y a coup sur coup cinq courses de groupe I. Le Prix Jacques Le Marois, le Prix Morny, le Prix Maurice de Gheest, le Prix Rothschild et le Prix Jean Romanet, avant que le Grand Prix de Deauville ne referme la parenthèse.
- La discipline : galop, plat, sur une cinquantaine de journées de courses par an.
- Le sommet : le meeting d’août et ses cinq groupe I, dont le Prix Jacques Le Marois sur la ligne droite du mile.
- Les différentes pistes : la droite de 1 600 m, la ronde de 2 200 m et une PSF de 2 100 m dont Deauville s’est dotée dès 2003. L’éclairage LED, installé en 2021, permet des réunions en semi-nocturne.
- Les détails clés du tracé : plate et roulante, la piste laisse s’exprimer la vitesse pure. C’est une piste de prédilection pour les milers et les sprinters.
- AFP
5. Auteuil, un parcours sélectif et des obstacles mythiques
Ailleurs dans le monde, Auteuil est considérée comme la capitale des courses d’obstacles. L’hippodrome doit son existence à la Société des steeple-chases de France, fondée au début de 1863, qui avait commencé par Vincennes (cf. Paris-Vincennes). Chassée du plateau de Gravelle par la guerre de 1870, elle loua à la ville un terrain entre les portes d’Auteuil et de Passy et y ouvrit son hippodrome le 1<sup>er</sup> novembre 1873.
La ville, depuis, a beaucoup mordu sur le domaine. Le boulevard périphérique, à la fin des années 1960, contraignit France Galop à redessiner les pistes vers le tournant des lacs, puis à déplacer écuries et paddock. En 2013, douze hectares de pelouses centrales furent rétrocédés à la ville et rendus au public en parc, ce qui ramène la concession à 23,6 hectares.
Ce qui le distingue : le Grand Steeple-Chase de Paris est couru en mai sur 5 800 m et 23 obstacles. Une épreuve qui a ses légendes, à commencer par Al Capone II. Celui que son entourage appelait « Pompon » enleva sept Prix La Haye Jousselin coup sur coup de 1993 à 1999, plus le Grand Steeple 1997. Sa statue, grandeur nature, veille sur l’hippodrome depuis 2000.
- La discipline : obstacle exclusivement, haies et steeple-chase.
- Le sommet : le Grand Steeple-Chase de Paris. Auteuil programme aussi la Grande Course de Haies, le Prix du Président de la République et le Prix La Haye Jousselin, en novembre.
- Les différentes pistes : deux parcours de steeple concentriques (2 239 m et 2 166 m), une piste de haies de 2 418 m et une piste en huit.
- Les détails clés du tracé : la rivière des tribunes, large de 5,50 m environ, se franchit deux fois dans le Grand Steeple. Le bull-finch, haut de 1,70 m, est fait de balais de genêts, tandis que la double barrière se traverse littéralement. On note le Rail-Ditch and Fence, surnommé le « Juge de paix » parce que bon nombre de courses se sont décidées là.
Récapitulatif des temples du turf français
Hippodrome
Localisation
Spécialité
Événement Phare
ParisLongchamp
Paris (75)
Galop (Plat)
Prix de l'Arc de Triomphe
Chantilly
Oise (60)
Galop (Plat)
Prix de Diane / Prix du Jockey Club
Paris-Vincennes
Paris (75)
Trot Attelé / Monté
Prix d'Amérique
Deauville-La Touques
Calvados (14)
Galop (Plat)
Meeting d'août / Prix Jacques Le Marois
Auteuil
Paris (75)
Obstacle (Steeple et Haies)
Grand Steeple-Chase de Paris
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