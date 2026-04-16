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Krishan Davis

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Les 14 stars éprouvées de Premier League que Chelsea pourrait cibler après avoir enfin ajusté sa stratégie de transfert

Analysis
Chelsea
FEATURES
J. Alvarez
A. Wharton
A. Scott
M. Rogers
M. Senesi
Murillo
E. Anderson
Premier League

Après plusieurs années à tenter d’attirer certains des meilleurs jeunes talents, Chelsea s’apprête enfin à opérer un virage stratégique majeur sur le marché des transferts. Le club peine en effet à suivre le rythme de ses rivaux sur les plans national et international. Eliminés de la Ligue des champions et distancés dans la course à une place dans le top 5 de la Premier League, les Blues doivent changer de cap.

« Je suis convaincu que notre groupe a besoin de davantage de stabilité émotionnelle : de la part des joueurs, de moi-même en tant qu’entraîneur principal et de l’ensemble du club. Nous devons cesser de réagir comme nous l’avons fait aux revers subis. Il faut recruter des joueurs dotés d’une vraie stabilité émotionnelle. Il nous faut des personnalités solides, capables, dans les moments difficiles, de savoir ce qu’il faut faire pour gagner. En matière de recrutement, la première chose que je regarde, c’est le caractère, la stabilité émotionnelle, le calme, et c’est un point que nous avons déjà évoqué. »

C’est le constat dressé par Liam Rosenior, qui a récemment présenté les plans de Chelsea pour le mercato estival, marquant un net abandon de la politique « jeunes » dont les retours restent maigres malgré un succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs la saison passée. Des trophées éclipsés par une campagne 2023–2024 chaotique, au cours de laquelle les Blues ont régressé.

Depuis, plusieurs sources concordent : les dirigeants sont prêts à agir. Leur profil type ? Des joueurs « émotionnellement résilients », « matures » et déjà « performants en Premier League », capables d’un impact immédiat. En ligne de mire : un nouveau défenseur central, un milieu de terrain et, éventuellement, un gardien. Pas question pour autant de se tourner exclusivement vers des stars expérimentées et donc souvent plus âgées.

Dans cette optique, GOAL passe en revue quatorze profils que les Blues pourraient cibler dans les mois à venir, alors qu’ils ajustent enfin leur approche sur le marché des transferts.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    Chelsea ne sera certainement pas le seul club à surveiller de près Julian Alvarez, après que l’attaquant a semé le doute sur son avenir à l’Atlético de Madrid. Barcelone, le Paris Saint-Germain et Arsenal seraient aussi sur les rangs. Toutefois, selon des informations en provenance de son Argentine natale, les Blues prépareraient déjà le terrain pour un retour en Premier League de l’ancien buteur de Manchester City.

    Si l’Argentin n’est pas un buteur pur, son profil d’attaquant complet capable de créer et de conclure élèverait immédiatement le niveau offensif des Blues. L’idée de le voir former un duo avec un Cole Palmer en pleine éclosion séduit déjà les observateurs. Un nouveau avant-centre n’est peut-être pas la priorité absolue à Stamford Bridge, la solide première saison de Joao Pedro expliquant sans doute cette prudence, mais il serait risqué de laisser filer un joueur du calibre d’Alvarez.

    • Publicité
  • Elliot AndersonGetty Images

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Selon les dernières informations, Manchester City serait en pole position pour recruter Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest, contre un chèque supérieur à 100 millions de livres (plus de 135 millions de dollars). Depuis son départ de Newcastle en 2024, le joueur a connu une ascension fulgurante et s’est imposé comme un élément clé de l’équipe d’Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. Toutefois, la nouvelle stratégie de transfert de Chelsea et la possible départ d’Enzo Fernández pourraient changer la donne.

    Milieu défensif adroit aussi bien dans les duels que dans la distribution, il pourrait toutefois ne pas correspondre au profil recherché par les Blues, déjà pourvus de Moisés Caicedo. Mais il se pourrait qu’il se projette plus aisément qu’Enzo Fernández dans un double pivot aux côtés de l’Équatorien, libérant ainsi Palmer pour évoluer en numéro 10 libre.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-DUNKERQUEAFP

    Valentin Barco, évoluant à Strasbourg.

    L’affaire semble entendue : Chelsea aurait déjà conclu un accord pour recruter Valentin Barco, actuellement au SC Strasbourg, cet été, devançant ainsi le Bayern Munich. L’arrivée de ce latéral gauche polyvalent, capable de jouer aussi milieu de terrain central, à Stamford Bridge paraissait inévitable dès l’année dernière, lorsqu’il avait quitté Brighton pour rejoindre le club de Ligue 1 détenu par les Blues. Comme prévu, Chelsea l’estime désormais prêt à revenir en Angleterre.

    L’international argentin de 21 ans a brillé en France sous les ordres de Rosenior, et sa capacité à se replier au milieu de terrain en fait une recrue prometteuse, d’autant que l’effectif manque de profondeur derrière Marc Cucurella à Londres-Ouest. Son passage sur la côte sud n’a certes pas été couronné de succès, mais son potentiel n’a jamais été remis en question, et ses performances dynamiques depuis suggèrent qu’il est prêt à franchir un nouveau cap.

  • Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caoimhín Kelleher (Brentford)

    Chelsea pourrait enfin renforcer son poste de gardien de but, des doutes subsistant sur la capacité de Robert Sánchez à s’imposer durablement comme numéro 1. Si le club décidait effectivement d’opérer un changement, il ne serait guère surprenant que Caoimhin Kelleher revienne dans son viseur. Les Blues ont déjà été associés au joueur de 27 ans par le passé et devraient pouvoir le convaincre de passer d’un club londonien à un autre.

    Remplaçant d’Alisson à Liverpool, il avait déjà démontré qu’il pouvait être titulaire dans la plupart des autres clubs de Premier League, et il le confirme aujourd’hui à Brentford : huit clean sheets au compteur, un pourcentage d’arrêts de 67 % et une solide expérience des exigences du haut niveau.

  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Junior Kroupi, joueur capable de s’inscrire dans l’ancienne comme dans la nouvelle stratégie de recrutement de Chelsea, a confirmé les promesses qu’il avait laissées entrevoir à Lorient, le club de ses débuts, avant de rejoindre Bournemouth l’été dernier. Cet attaquant polyvalent a inscrit 10 buts en Premier League à seulement 19 ans, devenant le onzième membre d’un cercle très fermé d’adolescents à atteindre la barre des dix buts en une seule saison dans l’histoire du championnat.

    Pas étonnant, donc, que le club londonien soit déjà cité parmi les prétendants à ce petit attaquant, dont le transfert serait estimé, selon certaines sources, à la somme astronomique de 60 millions de livres sterling (82 millions de dollars). Au vu de sa première saison extrêmement prometteuse en Angleterre, l’international français pourrait toutefois justifier un tel investissement à long terme.

  • Maxence Lacroixgetty

    Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Il est quasi acquis que Chelsea se tournera vers le marché des transferts pour recruter un nouveau défenseur central cet été, aucune des options actuelles ne procurant une confiance à long terme, hormis Levi Colwill, actuellement à l’infirmerie. Benoît Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah et Wesley Fofana pourraient être cédés, et l’intérêt de rappeler Mamadou Sarr, pourtant en pleine réussite à Strasbourg, demeure difficile à comprendre.

    Les Blues privilégient la taille et la puissance dans leur quête d’un nouveau défenseur central, et Maxence Lacroix, évoluant à Crystal Palace, coche toutes ces cases tout en offrant une bonne maîtrise du ballon et un sang-froid à toute épreuve. Ce défenseur français de classe – qui a également enregistré la vitesse la plus élevée de tous les défenseurs centraux de Premier League cette saison (35,39 km/h) – est depuis longtemps pressenti pour rejoindre l’élite et fait preuve d’une régularité qui pourrait enfin lui valoir un transfert de premier plan. Lacroix a récemment été sélectionné pour la première fois en équipe de France et, à 26 ans, il n’a pas encore atteint son apogée.

  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Murillo (Nottingham Forest)

    Murillo, défenseur central de Nottingham Forest, figure depuis quelque temps sur les radars de Chelsea, même si sa taille (1,80 m) peut sembler un peu juste pour un axial. L’international brésilien compense toutefois largement ce manque de centimètres par ses nombreuses qualités.

    Imposant physiquement, rapide et à l’aise balle au pied, il évoque Antonio Rüdiger, ancien chouchou de Chelsea aujourd’hui au Real Madrid : comme lui, Murillo aime déborder et lâcher des frappes puissantes, même si parfois un peu audacieuses, vers le but. Régulier en Premier League, le joueur des Woodies semble prêt pour un grand transfert et pourrait sans difficulté renforcer la défense des Blues.

  • Robin Roefs Sunderland 2025-26Getty

    Robin Roefs (Sunderland)

    Recrue phare de la saison en Premier League, Robin Roefs pourrait attirer l’attention de Chelsea si le club londonien décidait de remanier son effectif de gardiens dès l’ouverture du mercato. Âgé de 23 ans, le profil du Néerlandais correspond parfaitement aux critères des Blues ; toutefois, malgré quelques rumeurs isolées, aucune approche concrète n’a encore été officialisée.

    Depuis son arrivée en provenance des Pays-Bas l’été dernier, le gardien a été une révélation pour les Black Cats, s’imposant comme l’un des meilleurs portiers de la division grâce à neuf clean sheets en 29 matchs, et contribuant largement à la progression du promu vers le top 10. Reste à déterminer si le Belge représente une progression suffisante par rapport à Sanchez, et s’il constitue une meilleure option que Mike Penders, attendu de retour de prêt.

  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Longtemps, les rumeurs persistantes envoyant Morgan Rogers à Chelsea sont apparues peu crédibles. Mais cette saison, on saisit mieux pourquoi les Blues pourraient se sentir contraints de recruter l’attaquant d’Aston Villa. International anglais, Rogers possède la polyvalence nécessaire pour jouer en tant que numéro 10 ou sur le côté gauche. Avec le départ probable de Fernandez et les performances décevantes des dernières recrues sur le flanc gauche, Alejandro Garnacho et Jamie Gittens, il représente le renfort idéal.

    L’international anglais, déjà auteur de 14 participations à des buts en Premier League en 2025-2026, entretient par ailleurs une relation étroite avec Cole Palmer, ce qui pourrait faciliter son intégration. Reste à savoir si les Blues, prêts à investir un montant à neuf chiffres, réussiront à le recruter face à la concurrence de Manchester United et d’Arsenal. Formé à Manchester City, il deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire de Chelsea depuis Caicedo en 2023, mais son impact pourrait s’avérer révolutionnaire.

  • Sunderland v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Noah Sadiki (Sunderland)

    Sunderland a réalisé un nouveau coup de maître sur le marché des transferts. Infatigable au cœur du milieu de terrain du Stadium of Light, Noah Sadiki mérite amplement une place dans une équipe type alternative de la saison de Premier League, voire dans la véritable équipe de l’année. Ce milieu défensif, qui ne laisse aucun répit à l’adversaire, a livré des performances telles lors de sa première saison dans l’élite anglaise qu’on en oublie ses 21 ans.

    L’international congolais correspond parfaitement aux stratégies de recrutement passées et futures de Stamford Bridge, mais on ignore encore si Chelsea souhaite ajouter un nouveau numéro 6 à son effectif. Les Blues disposent déjà de Caicedo, tandis qu’Andrey Santos, Romeo Lavia et le revenant Dario Essugo peuvent aussi jouer en sentinelle. Reste à savoir si les Blues passeront à l’action, car tout dépendra sans doute des départs.

  • Bournemouth v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott pourrait légitimement considérer qu’il mérite une place dans l’avion de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, tant il s’est montré régulier au milieu de terrain de Bournemouth. Le « Grealish de Guernesey » a forcément attiré l’attention des cadors de la Premier League grâce à ses performances dynamiques, et il pourrait se retrouver au cœur d’une bataille de transferts dans les mois à venir.

    Si Chelsea fait preuve de bon sens, le club se positionnera sur le dossier : Scott serait le successeur idéal d’Enzo au poste de numéro 8 box-to-box, et ses qualités techniques devraient régulièrement faire se lever les supporters de leurs sièges. Il serait le milieu anglais le plus talentueux du club depuis Frank Lampard, ce qui, à lui seul, lui garantirait une popularité immédiate auprès des fans. Selon les premières indiscrétions, il fait déjà partie des options étudiées par le club londonien.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Marcos Senesi (Bournemouth)

    C’est le joueur le plus expérimenté de cette liste, même s’il n’en est probablement qu’à l’aube de son apogée. Marcos Senesi a été sporadiquement associé à Chelsea ces derniers mois, bien que les dernières informations laissent entendre que le club ne concrétisera pas son intérêt, alors même que le défenseur central argentin sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

    Défenseur de classe, à l’aise dans la relance, il ne correspond toutefois pas tout à fait aux critères physiques (taille, puissance) que Chelsea privilégie. L’international argentin devrait rester en Premier League : un transfert à Manchester United ou à Tottenham, en lutte pour éviter la relégation, semble plus probable, même si Barcelone a aussi été évoqué.

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke est l’un des derniers noms évoqués pour renforcer la défense de Chelsea, à la recherche d’un nouveau défenseur central plus expérimenté. L’international néerlandais possède la taille et la puissance que le club semble rechercher, même si son tempérament impulsif et son penchant pour les provocations suscitent des interrogations ; il s’est d’ailleurs déjà heurté à deux joueurs actuels des Blues, Joao Pedro et Caicedo.

    Néanmoins, son contrat expirant en 2027 pourrait inciter Brighton, connu pour ses négociations âpres, à accepter un montant inférieur au prix initialement affiché. Son prix de transfert, précédemment estimé à 60 millions de livres (82 millions de dollars), pourrait donc baisser, et les dirigeants londoniens pourraient saisir l’occasion d’enrôler un joueur déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux évoluant hors de l’élite de la Premier League, à seulement 25 ans.

  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    L’avenir d’Adam Wharton reste incertain, mais s’il est bien une priorité pour Chelsea, le club londonien doit se positionner sans tarder. Le jeune milieu de terrain, souvent présenté comme le plus grand talent anglais à son poste depuis des années, est courtisé par l’ensemble des cadors de Premier League, ainsi que par le Real Madrid et le Bayern Munich.

    Convoité par l’ensemble des cadors de Premier League, ainsi que par le Real Madrid et le Bayern Munich, le maestro discret de Crystal Palace pourrait donc changer d’air cet été, même s’il ne semble pas le genre à précipiter sa décision. La question pour les Blues est de savoir s’il correspond au profil recherché ; en effet, ce meneur de jeu de luxe, évoluant en retrait et taillé dans le même bois que Cesc Fabregas, n’est pas nécessairement le milieu explosif, capable de couvrir tout le terrain, qu’ils perdraient si Enzo venait à partir.

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