« Je suis convaincu que notre groupe a besoin de davantage de stabilité émotionnelle : de la part des joueurs, de moi-même en tant qu’entraîneur principal et de l’ensemble du club. Nous devons cesser de réagir comme nous l’avons fait aux revers subis. Il faut recruter des joueurs dotés d’une vraie stabilité émotionnelle. Il nous faut des personnalités solides, capables, dans les moments difficiles, de savoir ce qu’il faut faire pour gagner. En matière de recrutement, la première chose que je regarde, c’est le caractère, la stabilité émotionnelle, le calme, et c’est un point que nous avons déjà évoqué. »

C’est le constat dressé par Liam Rosenior, qui a récemment présenté les plans de Chelsea pour le mercato estival, marquant un net abandon de la politique « jeunes » dont les retours restent maigres malgré un succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs la saison passée. Des trophées éclipsés par une campagne 2023–2024 chaotique, au cours de laquelle les Blues ont régressé.

Depuis, plusieurs sources concordent : les dirigeants sont prêts à agir. Leur profil type ? Des joueurs « émotionnellement résilients », « matures » et déjà « performants en Premier League », capables d’un impact immédiat. En ligne de mire : un nouveau défenseur central, un milieu de terrain et, éventuellement, un gardien. Pas question pour autant de se tourner exclusivement vers des stars expérimentées et donc souvent plus âgées.

Dans cette optique, GOAL passe en revue quatorze profils que les Blues pourraient cibler dans les mois à venir, alors qu’ils ajustent enfin leur approche sur le marché des transferts.