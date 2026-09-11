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Les 100 buts avec l’Angleterre de Harry Kane seraient-ils un record éternel ? L’ancien attaquant de l’Angleterre Andy Cole explique pourquoi des chiffres « effrayants » pourraient encore être atteints
Rooney, le premier à atteindre les 50 buts avec l’Angleterre
Il a fallu attendre septembre 2015 pour voir quelqu’un atteindre la barre des 50 buts avec l’équipe d’Angleterre masculine, Wayne Rooney étant le premier à signer un demi-centenaire. Il reste aussi le meilleur buteur de l’histoire à Old Trafford et a terminé sa carrière internationale avec 53 réalisations.
Kane a fait ses débuts avec l’Angleterre aux côtés de Rooney, sans qu’il soit alors possible de prédire ce qu’il allait accomplir par la suite. Personne n’a trouvé le chemin des filets plus souvent que lui pour Tottenham au cours de toute son histoire.
Des chiffres jamais vus auparavant ont aussi été enregistrés avec l’Angleterre, l’inusable joueur de 33 ans, devenu le capitaine talismanique de son pays, ayant dépassé Rooney pour porter son total à 85 buts. Il n’est plus qu’à quatre sélections d’égaler le record d’apparitions de Peter Shilton.
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Si Kane atteint les 100, ce record tiendra-t-il pour toujours ?
Au vu des standards qu’il s’impose, et qu’il a réussi à maintenir, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’avant-centre du Bayern Munich n’atteigne la barre des 100 buts. Quelqu’un pourra-t-il s’approcher de ces exploits surhumains ?
Lorsque cette question a été posée à Cole, l’attaquant aux 15 sélections, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Unibet Casino, a déclaré à GOAL : « Je ne sais pas. Je pense que ce qu’il a fait est absolument phénoménal.
« Quiconque jouera après Harry, s’il a l’opportunité de disputer autant de matches qu’il en a joué avec l’Angleterre, dans les tournois auxquels il a participé, on ne sait tout simplement pas, dans le football moderne, jusqu’où les statistiques de chacun peuvent aller. C’est effrayant. Comme je l’ai dit, on ne sait pas qui va le remplacer, mais ses chiffres sont obscènes. Bravo à lui. »
Kane soutenu pour rejoindre Messi et Ronaldo dans un cercle très fermé
Un autre ancien attaquant des Three Lions, Emile Heskey, avait déjà déclaré à GOAL, lorsqu’on lui avait demandé si Kane allait devenir un buteur centenaire, à l’image des icônes du GOAT Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « Pourquoi pas ? C’est un buteur, c’est sur cela qu’il fonde son jeu, marquer des buts. Beaucoup de gens disent qu’il doit faire ceci et cela, mais quand vos statistiques s’accumulent comme les siennes, on finit un peu par passer au-dessus de beaucoup de choses.
« Quand on regarde sa manière de jouer, tout est une question de prendre soin de son corps. S’il peut avoir le bon régime alimentaire, le bon repos, ce qui est essentiel quand on voit le nombre de matches et leur intensité, la question clé est de savoir s’il peut avoir assez de repos et récupérer pour le match suivant. Il s’en sortira très bien. »
Darren Anderton a déclaré à GOAL avant la Coupe du monde 2026, lorsqu’on lui a demandé jusqu’où Kane portera son record historique avec l’Angleterre avant de raccrocher ses crampons record : « Haut ! Il lui reste encore quelques années s’il les veut.
« Le truc, c’est qu’il n’a jamais compté sur le fait d’être le joueur le plus rapide du monde. J’ai toujours dit la même chose à propos de Teddy Sheringham. Il n’est pas lent, mais la vitesse n’a jamais été la plus grande part de son jeu. En perdant un peu de vitesse, je ne pense pas que cela l’affectera autant que d’autres joueurs. Alors qui sait jusqu’où il peut aller ? Le sujet préoccupant, c’est que nous n’avons pas vraiment quelqu’un pour le remplacer, donc pour le moment, on dirait qu’il peut jouer aussi longtemps qu’il le veut. »
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Qui portera le numéro 9 de l’Angleterre après Kane ?
Aucun héritier évident à la couronne de Kane ne s’est encore dégagé, avec Ollie Watkins et Ivan Toney parmi ceux qui assurent pour l’instant les rôles de doublure, mais des joueurs comme Liam Delap, dans la foulée de son transfert à prix d’or de Chelsea à Nottingham Forest, espèrent franchir un cap.
L’Angleterre n’a aucune raison de s’inquiéter pour le moment, car son capitaine a affirmé son intention de continuer encore quelque temps. Reste à savoir s’il peut boucler un nouveau cycle de quatre ans jusqu’à la Coupe du monde et dépasser la barre des 100 buts en sélection au passage.
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