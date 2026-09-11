Les 100 buts avec l’Angleterre de Harry Kane seraient-ils un record éternel ? L’ancien attaquant de l’Angleterre Andy Cole explique pourquoi des chiffres « effrayants » pourraient encore être atteints

Il a fallu attendre septembre 2015 pour voir quelqu’un atteindre la barre des 50 buts avec l’équipe d’Angleterre masculine, Wayne Rooney étant le premier à signer un demi-centenaire. Il reste aussi le meilleur buteur de l’histoire à Old Trafford et a terminé sa carrière internationale avec 53 réalisations.

Kane a fait ses débuts avec l’Angleterre aux côtés de Rooney, sans qu’il soit alors possible de prédire ce qu’il allait accomplir par la suite. Personne n’a trouvé le chemin des filets plus souvent que lui pour Tottenham au cours de toute son histoire.

Des chiffres jamais vus auparavant ont aussi été enregistrés avec l’Angleterre, l’inusable joueur de 33 ans, devenu le capitaine talismanique de son pays, ayant dépassé Rooney pour porter son total à 85 buts. Il n’est plus qu’à quatre sélections d’égaler le record d’apparitions de Peter Shilton.