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Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

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Leroy Sané sifflé : Deniz Undav lance un appel émouvant aux supporters – Nagelsmann anéantit immédiatement le grand espoir de la star du VfB

Coupe du monde
Allemagne vs Ghana
Allemagne
Ghana
Matchs Amicaux
D. Undav
J. Nagelsmann
L. Sane

D'abord sur le banc, puis auteur du but de la victoire, et enfin leader charismatique : Deniz Undav a tiré le meilleur parti de son rôle de remplaçant. Il ne doit toutefois pas se faire trop d'illusions.

Lorsque Deniz Undav s'est retrouvé une nouvelle fois sur le banc, qui plus est dans son propre fief, au stade de Stuttgart, au début d'un match international de l'équipe nationale allemande, rien ne laissait vraiment présager que, moins de deux heures plus tard, le joueur de 29 ans parlerait d'une « soirée parfaite » pour lui dans l'émission « ARD Sportschau ». Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. 

Undav, qui est de loin le meilleur attaquant allemand avec 23 buts et 13 passes décisives cette saison, a enfin eu sa chance après la pause. Les spectateurs de Stuttgart l’avaient réclamé tout au long de la première mi-temps en scandant « Deniz Undav ». C’était « incroyable » d’« entendre à quel point les supporters me soutiennent », a-t-il déclaré à ce sujet.

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  • Il s'est ensuite acquitté à la perfection de la mission que lui avait confiée le sélectionneur national Julian Nagelsmann. Car Undav est, comme l'a réaffirmé Nagelsmann avant le match, « plutôt un finisseur » : « Deniz réalise beaucoup de belles actions, surtout lorsque l'adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s'estompent un peu lorsqu'il doit beaucoup travailler pendant le match. »

    Un joker de luxe, donc, qui n'est pas forcément un atout pour le jeu de pressing intense et physiquement exigeant de l'équipe de la DFB, mais qui peut porter le coup de grâce à un adversaire fatigué. 

    Et c'est exactement ce qu'Undav a fait ce soir-là. À la 88e minute, il a converti d'un long tir de la tête une passe de Leroy Sané, lui aussi entré en cours de jeu, pour marquer le but de la victoire 2-1. C'était son quatrième but en sept sélections. Un excellent ratio. Quand Undav joue, il marque donc la plupart du temps en équipe nationale.

    Et pourtant, malgré ce but décisif et son incroyable ratio au VfB, son rôle ne devrait pas s’étendre davantage lors de la Coupe du monde. Undav a déclaré sans détour après son match contre le Ghana qu’il l’espérait vivement. « J'ai eu un entretien avec le sélectionneur national. Je connais mon rôle, mais grâce à des buts comme celui-ci, mon rôle pourrait peut-être encore évoluer », a déclaré Undav, avant d'ajouter : « Mais je l'accepte. »

    Et c’est sans doute mieux ainsi, car Nagelsmann a déclaré après coup très clairement que le rôle de joker d’Undav ne changerait « probablement » pas en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « On verra », a répondu Nagelsmann, un peu à contrecœur, lorsqu’on lui a posé la question sur le rôle d’Undav : « C’est plutôt improbable, je ne mène pas ces discussions sur les rôles pour le mois de mars, mais pour la Coupe du monde. »

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  • Undav NagelsmannIMAGO / Sportfoto Rudel

    Dans le débat autour d'Undav, Nagelsmann met en avant sa « crédibilité »

    Cela a aussi un rapport avec la crédibilité. C'est ce que Nagelsmann avait déjà déclaré à ce sujet avant le match. Il a « défini des rôles et je dois m'y tenir lors des deux prochains matchs, sinon je peux dire adieu à ma crédibilité. Si je fais ensuite tout différemment, je n'ai même pas besoin d'avoir cette discussion sur les rôles ».

    La question politique autour d’Undav devrait donc être définitivement réglée. L’attaquant du VfB devra accepter son rôle de joker ; Nagelsmann a d’ailleurs pu glaner des arguments en sa faveur lors du match contre le Ghana. D’un côté, Undav est resté très discret après son entrée en jeu, mais de l’autre, c’est lui qui a tout de même inscrit le but de la victoire. 

    C'est d'ailleurs un autre joker qui l'a préparé. Après une prestation plutôt médiocre dès le début du match contre la Suisse, Leroy Sané a lui aussi dû se contenter d'observer le jeu avant d'intervenir de manière décisive. Lors de son entrée en jeu à la 78e minute à la place de Nick Woltemade, l'attaquant controversé de Galatasaray Istanbul a même été sifflé.

  • Undav DFBGetty Images

    Leroy Sané sifflé : Nagelsmann et Undav lui témoignent leur soutien

    Une situation à éviter à tout prix, comme l'a clairement souligné Undav, sans qu'on lui pose la question. L'auteur du but de la victoire avait demandé au journaliste Alex Schlüter de pouvoir dire encore quelques mots et s'est adressé directement aux supporters allemands dans un appel émouvant. 

    « J'ai beaucoup apprécié la façon dont les supporters m'ont acclamé. Merci encore pour cela ! Mais je demande à chaque supporter, lorsque Leroy ou un autre joueur entre sur le terrain, de ne pas le huer – peu importe ce que fait un joueur ou comment il est. Il faut soutenir l’équipe. Il est important que nous formions une unité avec les supporters et j’espère que cela changera pendant le tournoi. J’ai trouvé cela très dommage, car nous formons une équipe. Leroy fait partie de nous, comme n’importe qui d’autre. Et j’espère que la prochaine fois, il sera également soutenu. »

    Au moins sur ce point, Undav et Nagelsmann étaient exceptionnellement d’accord ce soir-là. Car le sélectionneur national s’est lui aussi exprimé sans détours sur les sifflets adressés au joueur de 30 ans. « J’ai déjà fait une remarque à nos supporters, et j’ai essuyé une vague de critiques. Je trouve que ce n’est généralement pas agréable quand nos joueurs sont sifflés. Tant que les joueurs portent l’aigle sur la poitrine », a expliqué Nagelsmann, ils devraient être soutenus par les supporters allemands. Au niveau des clubs, il peut comprendre certains sifflets, mais : « Le siffler avant même qu’il n’ait touché le ballon, je ne trouve pas ça très fair-play. Leroy a nettement mieux joué aujourd’hui que contre la Suisse et a préparé le but grâce à un superbe parcours. »

  • Deniz Undav et Nick Woltemade : statistiques de la saison 2025/26

    StatistiquesDeniz UndavNick Woltemade
    Matchs3848
    Buts2311
    Passes décisives135