Leroy Sané sifflé : Deniz Undav lance un appel émouvant aux supporters – Nagelsmann anéantit immédiatement le grand espoir de la star du VfB

Il s'est ensuite acquitté à la perfection de la mission que lui avait confiée le sélectionneur national Julian Nagelsmann. Car Undav est, comme l'a réaffirmé Nagelsmann avant le match, « plutôt un finisseur » : « Deniz réalise beaucoup de belles actions, surtout lorsque l'adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s'estompent un peu lorsqu'il doit beaucoup travailler pendant le match. »

Un joker de luxe, donc, qui n'est pas forcément un atout pour le jeu de pressing intense et physiquement exigeant de l'équipe de la DFB, mais qui peut porter le coup de grâce à un adversaire fatigué.

Et c'est exactement ce qu'Undav a fait ce soir-là. À la 88e minute, il a converti d'un long tir de la tête une passe de Leroy Sané, lui aussi entré en cours de jeu, pour marquer le but de la victoire 2-1. C'était son quatrième but en sept sélections. Un excellent ratio. Quand Undav joue, il marque donc la plupart du temps en équipe nationale.

Et pourtant, malgré ce but décisif et son incroyable ratio au VfB, son rôle ne devrait pas s’étendre davantage lors de la Coupe du monde. Undav a déclaré sans détour après son match contre le Ghana qu’il l’espérait vivement. « J'ai eu un entretien avec le sélectionneur national. Je connais mon rôle, mais grâce à des buts comme celui-ci, mon rôle pourrait peut-être encore évoluer », a déclaré Undav, avant d'ajouter : « Mais je l'accepte. »

Et c’est sans doute mieux ainsi, car Nagelsmann a déclaré après coup très clairement que le rôle de joker d’Undav ne changerait « probablement » pas en vue du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « On verra », a répondu Nagelsmann, un peu à contrecœur, lorsqu’on lui a posé la question sur le rôle d’Undav : « C’est plutôt improbable, je ne mène pas ces discussions sur les rôles pour le mois de mars, mais pour la Coupe du monde. »