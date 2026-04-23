Leroy Sané et Ilkay Gündogan subissent un véritable coup d’arrêt. Galatasaray s’incline de façon surprenante en Coupe

L’ancien international Ilkay Gündogan a participé à la rencontre. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain de 35 ans a pris la place de Mario Lemina dès la mi-temps, après une première période plutôt terne.

Les buts de cette victoire quelque peu chanceuse de Genclerbirligi ont été inscrits par Firatcan Üzüm (51e) et Adama Traoré (83e). Sur l’ensemble des 90 minutes, Galatasaray a dominé la rencontre, mais n’a pas su concrétiser sa supériorité ni ses occasions, parfois prometteuses.