Lors de la défaite 0-2 (0-0) du champion en titre de la Süper Lig, Leroy Sané figurait dans le onze de départ, mais n'a guère pesé sur le match. À la 69e minute, l'entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, l'a remplacé par Yunus Akgün.
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Leroy Sané et Ilkay Gündogan subissent un véritable coup d’arrêt. Galatasaray s’incline de façon surprenante en Coupe
L’ancien international Ilkay Gündogan a participé à la rencontre. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain de 35 ans a pris la place de Mario Lemina dès la mi-temps, après une première période plutôt terne.
Les buts de cette victoire quelque peu chanceuse de Genclerbirligi ont été inscrits par Firatcan Üzüm (51e) et Adama Traoré (83e). Sur l’ensemble des 90 minutes, Galatasaray a dominé la rencontre, mais n’a pas su concrétiser sa supériorité ni ses occasions, parfois prometteuses.
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Galatasaray ne parvient pas à tirer parti de sa supériorité
Les données le montrent : les Stambouliotes ont affiché un xG nettement supérieur à celui du 15e de Süper Lig (1,74 contre 1,00). Ils ont également dominé la possession (77 % contre 23 %), les tirs (17 contre 8) et les occasions franches (3 contre 2).
Tenant du titre en coupe, le club stambouliote domine actuellement le championnat avec quatre points d’avance sur son rival local, Fenerbahçe. En Ligue des champions, l’aventure des Lions s’est arrêtée en huitièmes de finale contre le FC Liverpool.