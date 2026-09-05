Galatasaray a entamé la saison 2026-2027 de manière impériale, restant invaincu après un mercato estival agité au cours duquel l’entraîneur Okan Buruk a remanié son effectif. Le géant turc a pris dix points lors de ses quatre premiers matches de Super Lig. Toutefois, sous la surface de ce début réussi, un important problème interne est en train d’émerger et concerne l’un des joueurs les mieux payés du club.

Selon des informations du quotidien turc Sabah, Sane a officiellement informé les dirigeants de Galatasaray qu’il n’était pas satisfait de sa situation actuelle. L’ailier de 30 ans, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat au Bayern Munich en juillet 2025, serait profondément mécontent de son temps de jeu réduit.

Sane ne se considérerait visiblement pas comme un remplaçant capable d’avoir un impact en cours de match et aurait du mal à accepter un rôle secondaire dans les plans tactiques de Buruk, alors que le club cherche à défendre son titre national.