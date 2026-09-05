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Leroy Sané en veut plus ! L’ancien ailier de Manchester City est mécontent à Galatasaray, alors que l’arrivée de Rafael Leao accroît la concurrence pour les places
La frustration grandit pour l’ancien joueur de City
Galatasaray a entamé la saison 2026-2027 de manière impériale, restant invaincu après un mercato estival agité au cours duquel l’entraîneur Okan Buruk a remanié son effectif. Le géant turc a pris dix points lors de ses quatre premiers matches de Super Lig. Toutefois, sous la surface de ce début réussi, un important problème interne est en train d’émerger et concerne l’un des joueurs les mieux payés du club.
Selon des informations du quotidien turc Sabah, Sane a officiellement informé les dirigeants de Galatasaray qu’il n’était pas satisfait de sa situation actuelle. L’ailier de 30 ans, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat au Bayern Munich en juillet 2025, serait profondément mécontent de son temps de jeu réduit.
Sane ne se considérerait visiblement pas comme un remplaçant capable d’avoir un impact en cours de match et aurait du mal à accepter un rôle secondaire dans les plans tactiques de Buruk, alors que le club cherche à défendre son titre national.
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Ajustements tactiques et place sur le banc
Le déclin de l’implication de Sane a été rapide. Il faisait partie du onze de départ lors du match d’ouverture du championnat de Galatasaray contre Corum FK le 14 août, mais il n’est pas parvenu à conserver sa place depuis. Buruk a choisi de reléguer l’international allemand sur le banc pour les deux matches suivants, en préférant Yunus Akgun sur les côtés.
Les statistiques mettent en lumière une tendance inquiétante pour l’ailier : il est entré après 65 minutes contre Erzurumspor alors que le match était déjà plié, et il n’a disputé que 17 minutes en sortie de banc lors de la courte victoire contre Goztepe.
Sane a été titularisé contre Istanbul Basaksehir hier et est resté sur le terrain pendant 82 minutes, mais sa performance a une nouvelle fois été stérile. Galatasaray s’est imposé 3-2, mais Sane n’a ni marqué ni délivré de passe décisive avant d’être remplacé par Deniz Gul.
Sane fait l’objet de critiques croissantes en Turquie
Ce manque de rythme a valu à Sane de vives critiques dans les médias turcs, certains analystes allant jusqu’à remettre en question l’engagement de l’ancien ailier de Manchester City envers Galatasaray. À la suite de l’une des récentes performances de Sane, le consultant chevronné Levent Tuzemen a critiqué l’attitude de l’ailier, estimant que Sane ne méritait pas de porter le maillot de Galatasaray au vu de son approche désinvolte.
Ces commentaires soulignent les inquiétudes croissantes autour des performances et de l’attitude de Sane lors des premières semaines de la nouvelle saison, d’autant que son temps de jeu continue de diminuer.
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Le facteur Rafael Leao
La principale raison de la diminution du rôle de Sane est l’arrivée sensationnelle de Rafael Leao. Galatasaray a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de la star portugaise en provenance de l’AC Milan, pour un montant annoncé de 43 M€, un transfert qui a signalé son intention de rivaliser au plus haut niveau du football européen.
Si Leao évolue principalement sur le flanc gauche, sa présence a créé un effet domino sur le plan tactique. Avec Leao installé sur le côté gauche, Baris Alper Yilmaz a souvent été décalé à droite, entrant ainsi directement en concurrence pour le poste de titulaire préféré de Sane.
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