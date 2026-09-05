Galatasaray a entamé la saison 2026-2027 de manière impériale, restant invaincu après un mercato estival animé qui a vu l'entraîneur Okan Buruk remanier son effectif. Le géant turc a pris sept points lors de ses trois premiers matches de Süper Lig. Cependant, derrière la surface de ce début réussi, un important problème interne est en train de couver et implique l'un des plus gros salaires du club.

Selon des informations du quotidien turc Sabah, Sane a officiellement informé les dirigeants de Galatasaray qu'il n'était pas satisfait de sa situation actuelle. L'ailier de 30 ans, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat au Bayern Munich en juin 2025, serait profondément mécontent de son temps de jeu réduit.

Visiblement, Sane ne se considère pas comme un joker et a du mal à accepter un rôle secondaire dans les plans tactiques de Buruk, alors que le club cherche à défendre sa couronne nationale.