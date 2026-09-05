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Leroy Sané en veut encore ! L’ancien ailier de Manchester City mécontent à Galatasaray, alors que l’arrivée de Rafael Leao accroît la concurrence pour les places
La frustration grandit pour l’ancienne star de City
Galatasaray a entamé la saison 2026-2027 de manière impériale, restant invaincu après un mercato estival animé qui a vu l'entraîneur Okan Buruk remanier son effectif. Le géant turc a pris sept points lors de ses trois premiers matches de Süper Lig. Cependant, derrière la surface de ce début réussi, un important problème interne est en train de couver et implique l'un des plus gros salaires du club.
Selon des informations du quotidien turc Sabah, Sane a officiellement informé les dirigeants de Galatasaray qu'il n'était pas satisfait de sa situation actuelle. L'ailier de 30 ans, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat au Bayern Munich en juin 2025, serait profondément mécontent de son temps de jeu réduit.
Visiblement, Sane ne se considère pas comme un joker et a du mal à accepter un rôle secondaire dans les plans tactiques de Buruk, alors que le club cherche à défendre sa couronne nationale.
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Changements tactiques et passage sur le banc
Le déclin de l’implication de Sane a été rapide. Il faisait partie du onze de départ lors du match d’ouverture du championnat de Galatasaray contre Corum FK le 14 août, mais il n’est pas parvenu à conserver sa place depuis. Buruk a choisi de reléguer l’international allemand sur le banc pour les deux matches suivants, préférant Yunus Akgun sur les côtés.
Les statistiques mettent en lumière une tendance inquiétante pour l’ailier : il est entré après 65 minutes contre Erzurumspor alors que le match était déjà plié, et il n’a eu droit qu’à 17 minutes en sortie de banc lors de la courte victoire contre Goztepe.
Sane fait l’objet de critiques croissantes en Turquie
Ce manque de rythme a valu à Sane de vives critiques dans les médias turcs, certains analystes allant jusqu’à remettre en question l’engagement de l’ancien ailier de Manchester City envers Galatasaray. À la suite de l’une des récentes performances de Sane, le consultant chevronné Levent Tuzemen a critiqué l’attitude de l’ailier, estimant que Sane ne méritait pas de porter le maillot de Galatasaray au vu de son approche indifférente.
Ces commentaires soulignent des inquiétudes grandissantes concernant les performances et l’attitude de Sane pendant les premières semaines de la nouvelle campagne, d’autant que son temps de jeu continue de diminuer.
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Le facteur Rafael Leao
La principale raison du rôle réduit de Sane est l’arrivée sensationnelle de Rafael Leao. Galatasaray a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de la star portugaise en provenance de l’AC Milan pour un montant annoncé de 43 M€, un transfert qui a clairement affiché ses ambitions de rivaliser au plus haut niveau du football européen.
Si Leao évolue principalement sur le flanc gauche, sa présence a créé un effet domino sur le plan tactique. Avec Leao installé sur le côté gauche, Baris Alper Yilmaz a souvent été décalé à droite, entrant ainsi directement en concurrence avec Sane pour sa place préférentielle au coup d’envoi.
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