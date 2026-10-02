La prestation sans complexe du jeune débutant, auteur d’une entrée en jeu remarquée, a suscité les éloges chaleureux du sélectionneur de l’équipe nationale première, Scaloni. S’exprimant après le coup de sifflet final, le technicien de 48 ans a insisté sur la nécessité vitale de gérer avec soin le développement à long terme du jeune joueur : « Nous demandons aux garçons de faire ce qu’ils font dans leurs clubs. S’ils viennent ici et ne le font pas, nous serions inquiets.

« Leo [Flores] se débrouille très bien et nous devons prendre soin de lui. Nous devons être proches de lui, le soutenir. Je sais que Vasco (Arruabarrena) et Mono Markic savent comment le gérer à Boca. »

Scaloni a réaffirmé que la patience restait essentielle pour un succès durable : « C’est un talent que nous devons faire grandir, tout comme Franco [Mastantuono]. C’est la seule manière d’obtenir des résultats. Ce serait incroyable s’il pouvait faire à chaque match ce qu’il a fait en 10 minutes aujourd’hui, mais nous devons y aller doucement. Nous veillerons toujours sur lui. »