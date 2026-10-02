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Leonel Flores revient à Boca Juniors après une entrée en jeu remarquée pour ses débuts avec l’Argentine
L’adolescent pousse pour un début immédiat
Le prodige tant convoité du géant de Buenos Aires a immédiatement reporté son attention sur ses obligations en club après avoir réussi des débuts remarqués en équipe nationale A. Entré à la place de Lisandro Martinez pour les dix dernières minutes à Cordoba, l’ailier a joué sans peur et a bien failli marquer à cette occasion lorsque sa volée sèche a été détournée en corner par le gardien bolivien Guillermo Viscarra. Moins de 48 heures après la victoire 4-0 de l’Argentine, Flores est désormais en très bonne position pour décrocher une place de titulaire avec Boca contre Union.
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L’entraîneur demande de la patience avec le prodige
La prestation sans complexe du jeune débutant, auteur d’une entrée en jeu remarquée, a suscité les éloges chaleureux du sélectionneur de l’équipe nationale première, Scaloni. S’exprimant après le coup de sifflet final, le technicien de 48 ans a insisté sur la nécessité vitale de gérer avec soin le développement à long terme du jeune joueur : « Nous demandons aux garçons de faire ce qu’ils font dans leurs clubs. S’ils viennent ici et ne le font pas, nous serions inquiets.
« Leo [Flores] se débrouille très bien et nous devons prendre soin de lui. Nous devons être proches de lui, le soutenir. Je sais que Vasco (Arruabarrena) et Mono Markic savent comment le gérer à Boca. »
Scaloni a réaffirmé que la patience restait essentielle pour un succès durable : « C’est un talent que nous devons faire grandir, tout comme Franco [Mastantuono]. C’est la seule manière d’obtenir des résultats. Ce serait incroyable s’il pouvait faire à chaque match ce qu’il a fait en 10 minutes aujourd’hui, mais nous devons y aller doucement. Nous veillerons toujours sur lui. »
Une confiance inébranlable en soi alimente une ascension fulgurante
L’ascension fulgurante de l’attaquant né en 2007 a tout simplement été extraordinaire, sachant qu’il n’a disputé que 17 apparitions officielles depuis son intégration à l’équipe première de Boca à la mi-juillet 2026.
En revenant sur le fait d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale A à l’Estadio Mario Alberto Kempes, Flores a déclaré : « Je suis satisfait des minutes que j’ai eues. Jouer au football me rend heureux. Depuis que je suis enfant, j’ai beaucoup de personnalité ; quand il s’agit de jouer, peu m’importe qui se trouve en face de moi. »
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Le dilemme de la sélection met à l’épreuve la rotation sur la scène nationale
Selon le journaliste Emiliano Raddi dans ESPN F12, Arruabarrena est prêt à lancer Flores directement dans le onze de départ aux côtés de Miguel Merentiel après que Sebastian Villa a été écarté en raison d'une fièvre. L'Argentine tourne désormais son attention vers un match amical contre le Burkina Faso à San Juan avant la rencontre d'adieu émouvante de Lionel Messi face au Bénin à l'Estadio Monumental. Trouver l'équilibre entre cette charge de travail nationale incessante et une reconnaissance internationale rapide représente le test décisif de la maturité du teenager.
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