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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Leonel Flores revient à Boca Juniors après une entrée en jeu remarquée pour ses débuts avec l’Argentine

L. Flores
L. Scaloni
Argentine vs Bolivie
Argentine
Bolivie
Matchs Amicaux
Boca Juniors vs Union
Boca Juniors
Union
Primera - Apertura

Le jeune talent de Boca Juniors Leonel Flores a repris l’entraînement avec le groupe après des débuts remarqués en équipe nationale senior avec l’Argentine contre la Bolivie. L’attaquant de 19 ans a été libéré plus tôt par le sélectionneur Lionel Scaloni afin de retrouver l’effectif de Rodolfo Arruabarrena avant leur rencontre décisive du Tournoi de clôture face à Union.

  • L’adolescent pousse pour un début immédiat

    Le prodige tant convoité du géant de Buenos Aires a immédiatement reporté son attention sur ses obligations en club après avoir réussi des débuts remarqués en équipe nationale A. Entré à la place de Lisandro Martinez pour les dix dernières minutes à Cordoba, l’ailier a joué sans peur et a bien failli marquer à cette occasion lorsque sa volée sèche a été détournée en corner par le gardien bolivien Guillermo Viscarra. Moins de 48 heures après la victoire 4-0 de l’Argentine, Flores est désormais en très bonne position pour décrocher une place de titulaire avec Boca contre Union.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    L’entraîneur demande de la patience avec le prodige

    La prestation sans complexe du jeune débutant, auteur d’une entrée en jeu remarquée, a suscité les éloges chaleureux du sélectionneur de l’équipe nationale première, Scaloni. S’exprimant après le coup de sifflet final, le technicien de 48 ans a insisté sur la nécessité vitale de gérer avec soin le développement à long terme du jeune joueur : « Nous demandons aux garçons de faire ce qu’ils font dans leurs clubs. S’ils viennent ici et ne le font pas, nous serions inquiets.

    « Leo [Flores] se débrouille très bien et nous devons prendre soin de lui. Nous devons être proches de lui, le soutenir. Je sais que Vasco (Arruabarrena) et Mono Markic savent comment le gérer à Boca. »

    Scaloni a réaffirmé que la patience restait essentielle pour un succès durable : « C’est un talent que nous devons faire grandir, tout comme Franco [Mastantuono]. C’est la seule manière d’obtenir des résultats. Ce serait incroyable s’il pouvait faire à chaque match ce qu’il a fait en 10 minutes aujourd’hui, mais nous devons y aller doucement. Nous veillerons toujours sur lui. »

  • Une confiance inébranlable en soi alimente une ascension fulgurante

    L’ascension fulgurante de l’attaquant né en 2007 a tout simplement été extraordinaire, sachant qu’il n’a disputé que 17 apparitions officielles depuis son intégration à l’équipe première de Boca à la mi-juillet 2026.

    En revenant sur le fait d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale A à l’Estadio Mario Alberto Kempes, Flores a déclaré : « Je suis satisfait des minutes que j’ai eues. Jouer au football me rend heureux. Depuis que je suis enfant, j’ai beaucoup de personnalité ; quand il s’agit de jouer, peu m’importe qui se trouve en face de moi. »

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  • Boca Juniors v Sao Paulo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Le dilemme de la sélection met à l’épreuve la rotation sur la scène nationale

    Selon le journaliste Emiliano Raddi dans ESPN F12, Arruabarrena est prêt à lancer Flores directement dans le onze de départ aux côtés de Miguel Merentiel après que Sebastian Villa a été écarté en raison d'une fièvre. L'Argentine tourne désormais son attention vers un match amical contre le Burkina Faso à San Juan avant la rencontre d'adieu émouvante de Lionel Messi face au Bénin à l'Estadio Monumental. Trouver l'équilibre entre cette charge de travail nationale incessante et une reconnaissance internationale rapide représente le test décisif de la maturité du teenager.

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