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Leon Goretzka s’oriente vers Arsenal et d’autres clubs de Premier League, la Juventus et l’AC Milan ayant décidé de ne pas le recruter en tant que joueur libre
Le transfert à l'AC Milan est officiellement abandonné, conséquence directe du récent remaniement interne au club.
Il y a quelques semaines, l’avenir de Leon Goretzka semblait tracé : le milieu de terrain allemand, libre de tout contrat, s’apprêtait à rejoindre l’AC Milan. Les observateurs le voyaient déjà renforcer le secteur central des Rossoneri, sous les ordres de Massimiliano Allegri, en prévision du retour du club en Ligue des champions. Âgé de 31 ans, l’international allemand devait incarner l’expérience nécessaire pour lancer une nouvelle ère à San Siro.
Toutefois, une véritable révolution sportive et organisationnelle, initiée par le propriétaire des Rossoneri Gerry Cardinale après l’échec du club à se qualifier pour la Ligue des champions, a secoué Milan. Allegri a fait les frais de cette vague de changements, et ces bouleversements ont gelé l’opération Goretzka, contraignant le milieu de terrain à explorer d’autres options alors que quelques semaines seulement lui restent à l’Allianz Arena.
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Selon les dernières informations, Arsenal serait intéressé par Leon Goretzka.
Selon La Gazzetta dello Sport, la porte du Milan semblant désormais fermée, l’entourage de Goretzka a commencé à reprendre contact avec d’anciens prétendants afin de trouver une solution. Au premier rang de ceux-ci figure Arsenal, un club qui représente depuis longtemps une destination « de rêve » pour le polyvalent international allemand. On sait que les Gunners sont à la recherche de joueurs expérimentés pour renforcer leur jeune effectif.
La Premier League demeure la destination la plus attrayante pour le milieu de terrain, mais la piste anglaise n’est pas la seule. La Turquie entre aussi dans la course : les clubs locaux, de plus en plus agressifs, brandissent des salaires mirobolants pour séduire les stars européennes. L’entourage du joueur élargit donc ses horizons afin d’éviter que l’international allemand se retrouve sans point de chute lorsque son contrat avec le Bayern expirera en fin de mois.
La Juventus suspend temporairement les négociations pour des raisons de priorité financière.
La Juventus s’était également intéressée à Goretzka, que l’entraîneur Luciano Spalletti voyait comme un renfort de premier plan pour le vestiaire bianconero. Si son talent est toujours apprécié, la situation financière du club a changé : l’absence de revenus liés à la Ligue des champions, consécutive à sa sixième place au classement, complique l’idée d’égaler le salaire net de 6 à 7 millions d’euros que le milieu allemand percevait en Bavière.
La direction turinoise a donc signifié aux représentants du joueur qu’elle restait intéressée, sans pour autant en faire une priorité immédiate. Le club privilégie actuellement l’arrivée d’un nouveau gardien et d’un avant-centre titulaire avant d’allouer des ressources au milieu de terrain. La Juventus opte ainsi pour la patience, dans l’espoir que le joueur demeure disponible et accepte de revoir ses exigences salariales plus tard dans le mercato.
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Goretzka garde son calme au sujet de son choix futur
Malgré l’incertitude concernant son avenir, Leon Goretzka refuse de se précipiter pour signer un nouveau contrat. Le milieu de terrain attend le projet qui lui correspond, même si cela laisse son futur en suspens alors que le calendrier international s’intensifie. Il privilégie la qualité du projet et son rôle au sein de l’équipe plutôt qu’une décision hâtive.
Interrogé sur le calendrier de sa décision à l’issue de la saison, le milieu de terrain a fixé son cadre : « Je ne dirais pas que le choix se fera entre la fin de la saison et le début de la Coupe du monde. Je déciderai simplement quand je sentirai que le moment est venu de le faire. »