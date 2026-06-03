Leon Goretzka s’oriente vers Arsenal et d’autres clubs de Premier League, la Juventus et l’AC Milan ayant décidé de ne pas le recruter en tant que joueur libre

Il y a quelques semaines, l’avenir de Leon Goretzka semblait tracé : le milieu de terrain allemand, libre de tout contrat, s’apprêtait à rejoindre l’AC Milan. Les observateurs le voyaient déjà renforcer le secteur central des Rossoneri, sous les ordres de Massimiliano Allegri, en prévision du retour du club en Ligue des champions. Âgé de 31 ans, l’international allemand devait incarner l’expérience nécessaire pour lancer une nouvelle ère à San Siro.

Toutefois, une véritable révolution sportive et organisationnelle, initiée par le propriétaire des Rossoneri Gerry Cardinale après l’échec du club à se qualifier pour la Ligue des champions, a secoué Milan. Allegri a fait les frais de cette vague de changements, et ces bouleversements ont gelé l’opération Goretzka, contraignant le milieu de terrain à explorer d’autres options alors que quelques semaines seulement lui restent à l’Allianz Arena.