Goretzka a annoncé qu’il allait rester plusieurs semaines sur la touche, retardant ses débuts très attendus avec Aston Villa. L’international allemand aux 73 sélections, qui a rejoint le club de Premier League librement fin août après l’expiration de son contrat au Bayern Munich, a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux lundi soir.

S’adressant directement aux supporters de Villa, Goretzka a exprimé sa déception quant au timing de ce problème physique. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans a écrit : « Chers supporters de Villa, tout d’abord, merci pour votre accueil incroyable. Après mes premiers jours dans ce club, le sentiment d’être exactement là où je dois être s’est renforcé de jour en jour. Malheureusement, mon corps a réagi à l’augmentation de la charge de travail après mon éloignement des terrains. C’est frustrant, mais j’ai besoin de cette courte pause maintenant pour revenir à pleine puissance. »