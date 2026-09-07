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Leon Goretzka prêt à passer un moment sur la touche après avoir subi un coup dur avec une blessure avant de potentiels débuts avec Aston Villa
Coup dur sur blessure pour la nouvelle recrue de Villa
Goretzka a annoncé qu’il allait rester plusieurs semaines sur la touche, retardant ses débuts très attendus avec Aston Villa. L’international allemand aux 73 sélections, qui a rejoint le club de Premier League librement fin août après l’expiration de son contrat au Bayern Munich, a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux lundi soir.
S’adressant directement aux supporters de Villa, Goretzka a exprimé sa déception quant au timing de ce problème physique. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans a écrit : « Chers supporters de Villa, tout d’abord, merci pour votre accueil incroyable. Après mes premiers jours dans ce club, le sentiment d’être exactement là où je dois être s’est renforcé de jour en jour. Malheureusement, mon corps a réagi à l’augmentation de la charge de travail après mon éloignement des terrains. C’est frustrant, mais j’ai besoin de cette courte pause maintenant pour revenir à pleine puissance. »
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Les rêves internationaux en suspens
Le timing est particulièrement cruel pour Goretzka, qui a participé à trois des quatre matches de l'Allemagne lors de la Coupe du monde cet été avant son élimination en seizièmes de finale face au Paraguay. Le milieu de terrain devait être un élément clé pour Jurgen Klopp, qui a succédé à Julian Nagelsmann et se prépare à débuter son mandat avec des rencontres de Ligue des nations contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie. Cependant, cette blessure garantit que Goretzka ne jouera aucun rôle lors de la prochaine trêve internationale, obligeant Klopp à adapter ses plans pour son premier stage d'entraînement.
Malgré ce coup dur, Goretzka se concentre sur un retour rapide pendant l'actuelle pause dans le calendrier national. Le milieu de terrain a ajouté dans son communiqué : « J'utiliserai les prochains jours, y compris la trêve internationale, pour récupérer complètement et je reviendrai prêt à me battre et à tout donner pour vous et pour Villa. J'ai hâte de vous revoir sur le terrain bientôt. Merci pour votre soutien. Leon. »
Unai Emery reste calme
La blessure de Goretzka intervient à un moment agité pour Aston Villa, qui a connu un début de saison difficile en Premier League, occupant la 17e place après un match nul et deux défaites. Pour ne rien arranger, l’équipe d’Unai Emery se prépare à lancer sa campagne de Ligue des champions mardi avec un déplacement sur la pelouse du Club Bruges. Évoquant ce contretemps, Emery a reconnu la frustration de perdre un joueur du calibre de Goretzka avant même qu’il n’ait joué le moindre match pour le club.
Emery est resté philosophe en parlant de la blessure de l’ancien joueur de Schalke et du Bayern. « La blessure de Goretzka et ses problèmes sont un peu frustrants, mais nous avons des joueurs capables de le remplacer, comme Ross Barkley, Joao Gomes, Lamare Bogarde et Boubacar Kamara », a commenté l’entraîneur de Villa.
- AFP
Aston Villa à la recherche de stabilité après le grand ménage estival
La blessure de Goretzka représente un nouvel obstacle majeur pour Aston Villa, en pleine phase de reconstruction après un mercato estival des départs agité. Après avoir perdu des éléments clés, dont Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers et Ollie Watkins, l’effectif d’Emery s’efforce de se forger une nouvelle identité. Le club des West Midlands sera désespérément en quête d’un rebond et de sa première victoire de la saison en Premier League lorsqu’il recevra Nottingham Forest samedi.
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