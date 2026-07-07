Tout indique que, l’an prochain, Rafa Leão évoluera sous un maillot autre que celui du Milan AC. Si la certitude n’est pas encore totale, les signes s’accumulent. Dernier indice en date : l’attaquant portugais, éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde aux États-Unis après la défaite contre l’Espagne, a supprimé toute référence aux Rossoneri de sa biographie Instagram. Il se projette déjà dans un autre club ; pour lui, le Milan appartient déjà au passé.
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Leo a supprimé la mention « Milan » de sa bio Instagram : un adieu se profile, le prix est fixé
DÉCISION PRISE AVANT LA COUPE DU MONDE
La décision de partir avait déjà été prise à l’issue de la dernière saison difficile, avant la Coupe du monde. Avant d’embarquer pour les États-Unis, il avait évoqué le Milan au passé sur Sport TV Portugal : « Personnellement, je pense avoir déjà donné tout ce que j’avais au Milan. C’est un club qui m’a beaucoup aidé à m’épanouir, qui m’a soutenu dans les moments difficiles et, heureusement, j’ai également réussi à inscrire mon nom dans l’histoire des Rossoneri. Chacun nourrit des rêves, des ambitions et des défis ; j’aspire désormais à relever une nouvelle challenge dans un autre championnat. Si cela se concrétise, j’en serai très heureux, d’autant que j’ai conscience d’avoir accompli un bon travail au Milan. »
Le Milan AC a officiellement mis le joueur en vente.
Le Milan s'apprête àcéder Rafael Leao, auteur de 80 buts en 291 matchs sous le maillot rossonero, malgré un contrat courant jusqu'en 2028. L'arrivée de l'entraîneur portugais Amorim ne modifie pas la donne : le club veut monétiser son départ. Le club milanais en réclame 60 millions d’euros. Le joueur a bien reçu des offres de Turquie et d’Arabie saoudite, qu’il a pour l’instant rejetées. Il aspire désormais à relever un nouveau défi en Espagne ou en Angleterre.
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