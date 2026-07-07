Leo a supprimé la mention « Milan » de sa bio Instagram : un adieu se profile, le prix est fixé

La décision de partir avait déjà été prise à l’issue de la dernière saison difficile, avant la Coupe du monde. Avant d’embarquer pour les États-Unis, il avait évoqué le Milan au passé sur Sport TV Portugal : « Personnellement, je pense avoir déjà donné tout ce que j’avais au Milan. C’est un club qui m’a beaucoup aidé à m’épanouir, qui m’a soutenu dans les moments difficiles et, heureusement, j’ai également réussi à inscrire mon nom dans l’histoire des Rossoneri. Chacun nourrit des rêves, des ambitions et des défis ; j’aspire désormais à relever une nouvelle challenge dans un autre championnat. Si cela se concrétise, j’en serai très heureux, d’autant que j’ai conscience d’avoir accompli un bon travail au Milan. »