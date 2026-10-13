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Leny Yoro révèle des discussions de crise à Manchester United et balaie la pression avant le choc crucial contre l’Atlético de Madrid
Discussions internes et cohésion de l’effectif
La tension monte autour d’Old Trafford alors que Manchester United se prépare à un rendez-vous européen crucial en Espagne. Après avoir concédé l’égalisation en fin de match face à Tottenham Hotspur, réduit à dix, ce week-end, le club a officiellement signé son pire début de saison depuis 1986. Yoro a relativisé les inquiétudes suscitées par le début de saison irrégulier du club, assurant que l’effectif possède la force mentale nécessaire pour rebondir.
« J’ai confiance en l’équipe et en nous. Je suis convaincu que nous allons progresser lors des prochains matches et continuer à avancer. Cette situation ne m’inquiète pas particulièrement. Toutes les équipes peuvent traverser des difficultés en début de saison. Nous sommes prêts à y faire face et à continuer de travailler », a déclaré Yoro, cité par Marca.
Yoro a révélé que l’effectif assumait pleinement la responsabilité de surmonter ses difficultés et avait eu des discussions franches, à huis clos, pour trouver des solutions. « Je pense que c’est vraiment important pour une équipe. Parfois, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Et c’est ce que nous avons fait. Nous continuerons à le faire. Nous devons regarder la réalité en face et nous améliorer », a-t-il ajouté.
- AFP
S’adapter à un nouveau rôle défensif
Ces dernières semaines, un changement tactique notable a vu Yoro évoluer à un poste de latéral droit qui ne lui est pas familier, plutôt qu’à sa place habituelle dans l’axe. Si certains jeunes joueurs pourraient avoir du mal à s’adapter à un tel changement sous une forte pression, le joueur de 20 ans a relevé le défi d’aider l’équipe de toutes les manières possibles, faisant preuve d’une maturité qui a impressionné le staff technique.
« C’est un poste auquel je peux jouer. Si je dois jouer là, je suis prêt. J’aime aussi jouer à ce poste. Bien sûr, il y a des aspects différents, mais il faut s’adapter. Je pense qu’il faut toujours être préparé. Quel que soit le poste sur le terrain, je suis prêt à jouer », a déclaré Yoro.
Le mentorat de coéquipiers expérimentés
Yoro a également pris le temps de saluer l’influence des défenseurs expérimentés Harry Maguire et Lisandro Martinez. Malgré la concurrence pour une place dans le onze de départ, le Français a révélé que les deux joueurs l’avaient beaucoup aidé à s’adapter aux exigences d’un club parmi les plus grands du monde. Il estime que leurs conseils ont facilité son intégration rapide à la culture de Manchester United au cours de ses premiers mois au club.
« Ils m’aident beaucoup à progresser chaque jour, surtout à l’entraînement. Je parle beaucoup avec eux et ils m’aident à grandir. C’est ma troisième saison ici et je me suis senti joueur de Manchester United dès le premier jour. Je suis très heureux de la façon dont cette saison a commencé, mais je sais que je peux encore progresser. Ils m’aident aussi beaucoup dans ce processus », a expliqué Yoro.
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Face au défi de l’Atlético de Madrid
À l’approche de cette rencontre européenne cruciale face à l’Atlético, Yoro ne semblait pas inquiet de l’atmosphère hostile attendue dans la capitale espagnole. L’équipe de Diego Simeone est réputée pour son jeu agressif et la ferveur de son public à domicile, mais le jeune joueur de Manchester United assure qu’il se prépare de la même manière, quels que soient le prestige de l’adversaire et l’importance du match.
« Bien sûr, il y a de la pression, mais ce n’est pas quelque chose qui m’affecte particulièrement. Je vais me préparer exactement comme pour n’importe quel autre match », a conclu Yoro.
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