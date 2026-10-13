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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Leny Yoro révèle des discussions de crise à Manchester United et balaie la pression avant le choc crucial contre l’Atlético de Madrid

L. Yoro
Manchester United
Atlético Madrid
Ligue des Champions

Le défenseur de Manchester United, Leny Yoro, a assuré qu’il gardait pleinement confiance en la capacité de l’effectif à redresser la situation cette saison, malgré un début de campagne difficile. Le Français a évoqué sans détour les discussions menées dans le vestiaire pour remédier à la récente baisse de forme de l’équipe.

  • Discussions internes et cohésion de l’effectif

    La tension monte autour d’Old Trafford alors que Manchester United se prépare à un rendez-vous européen crucial en Espagne. Après avoir concédé l’égalisation en fin de match face à Tottenham Hotspur, réduit à dix, ce week-end, le club a officiellement signé son pire début de saison depuis 1986. Yoro a relativisé les inquiétudes suscitées par le début de saison irrégulier du club, assurant que l’effectif possède la force mentale nécessaire pour rebondir.

    « J’ai confiance en l’équipe et en nous. Je suis convaincu que nous allons progresser lors des prochains matches et continuer à avancer. Cette situation ne m’inquiète pas particulièrement. Toutes les équipes peuvent traverser des difficultés en début de saison. Nous sommes prêts à y faire face et à continuer de travailler », a déclaré Yoro, cité par Marca.

    Yoro a révélé que l’effectif assumait pleinement la responsabilité de surmonter ses difficultés et avait eu des discussions franches, à huis clos, pour trouver des solutions. « Je pense que c’est vraiment important pour une équipe. Parfois, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Et c’est ce que nous avons fait. Nous continuerons à le faire. Nous devons regarder la réalité en face et nous améliorer », a-t-il ajouté.

  • FBL-EUR-C1-MAN UTD-PRESSERAFP

    S’adapter à un nouveau rôle défensif

    Ces dernières semaines, un changement tactique notable a vu Yoro évoluer à un poste de latéral droit qui ne lui est pas familier, plutôt qu’à sa place habituelle dans l’axe. Si certains jeunes joueurs pourraient avoir du mal à s’adapter à un tel changement sous une forte pression, le joueur de 20 ans a relevé le défi d’aider l’équipe de toutes les manières possibles, faisant preuve d’une maturité qui a impressionné le staff technique.

    « C’est un poste auquel je peux jouer. Si je dois jouer là, je suis prêt. J’aime aussi jouer à ce poste. Bien sûr, il y a des aspects différents, mais il faut s’adapter. Je pense qu’il faut toujours être préparé. Quel que soit le poste sur le terrain, je suis prêt à jouer », a déclaré Yoro.

  • Le mentorat de coéquipiers expérimentés

    Yoro a également pris le temps de saluer l’influence des défenseurs expérimentés Harry Maguire et Lisandro Martinez. Malgré la concurrence pour une place dans le onze de départ, le Français a révélé que les deux joueurs l’avaient beaucoup aidé à s’adapter aux exigences d’un club parmi les plus grands du monde. Il estime que leurs conseils ont facilité son intégration rapide à la culture de Manchester United au cours de ses premiers mois au club.

    « Ils m’aident beaucoup à progresser chaque jour, surtout à l’entraînement. Je parle beaucoup avec eux et ils m’aident à grandir. C’est ma troisième saison ici et je me suis senti joueur de Manchester United dès le premier jour. Je suis très heureux de la façon dont cette saison a commencé, mais je sais que je peux encore progresser. Ils m’aident aussi beaucoup dans ce processus », a expliqué Yoro.

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    Face au défi de l’Atlético de Madrid

    À l’approche de cette rencontre européenne cruciale face à l’Atlético, Yoro ne semblait pas inquiet de l’atmosphère hostile attendue dans la capitale espagnole. L’équipe de Diego Simeone est réputée pour son jeu agressif et la ferveur de son public à domicile, mais le jeune joueur de Manchester United assure qu’il se prépare de la même manière, quels que soient le prestige de l’adversaire et l’importance du match.

    « Bien sûr, il y a de la pression, mais ce n’est pas quelque chose qui m’affecte particulièrement. Je vais me préparer exactement comme pour n’importe quel autre match », a conclu Yoro.

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