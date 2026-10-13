La tension monte autour d’Old Trafford alors que Manchester United se prépare à un rendez-vous européen crucial en Espagne. Après avoir concédé l’égalisation en fin de match face à Tottenham Hotspur, réduit à dix, ce week-end, le club a officiellement signé son pire début de saison depuis 1986. Yoro a relativisé les inquiétudes suscitées par le début de saison irrégulier du club, assurant que l’effectif possède la force mentale nécessaire pour rebondir.

« J’ai confiance en l’équipe et en nous. Je suis convaincu que nous allons progresser lors des prochains matches et continuer à avancer. Cette situation ne m’inquiète pas particulièrement. Toutes les équipes peuvent traverser des difficultés en début de saison. Nous sommes prêts à y faire face et à continuer de travailler », a déclaré Yoro, cité par Marca.

Yoro a révélé que l’effectif assumait pleinement la responsabilité de surmonter ses difficultés et avait eu des discussions franches, à huis clos, pour trouver des solutions. « Je pense que c’est vraiment important pour une équipe. Parfois, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Et c’est ce que nous avons fait. Nous continuerons à le faire. Nous devons regarder la réalité en face et nous améliorer », a-t-il ajouté.