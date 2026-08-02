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Leny Yoro affiche de grandes ambitions pour le titre en Premier League alors que Michael Carrick se prépare à relever un nouveau défi pour sa première saison complète à Manchester United
Yoro vise la gloire en Premier League
Yoro a affirmé avec assurance que United peut remporter la Premier League cette saison, malgré un manque de régularité depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Le légendaire Écossais a remporté pas moins de 13 titres dans l’élite anglaise avant de mettre un terme à une carrière d’entraîneur révolutionnaire en 2013. Dans les années qui ont suivi, United a connu sept entraîneurs permanents, sans qu’aucun ne parvienne à reproduire l’exploit de Fergie en ramenant la gloire à Man United.
Interrogé sur la possibilité de remporter la Premier League cette saison, Yoro s’est montré catégorique sur les objectifs du club pour mettre fin à 13 ans de disette en Premier League. « Nous sommes Man United, donc nous devons penser comme ça. Et je sais que nous avons le potentiel pour le faire, donc nous devons le faire », a déclaré Yoro. « L’ambiance est vraiment très bonne. Nous travaillons très dur et, en dehors du terrain, il y a une bonne énergie, une bonne ambiance. Donc l’objectif cette saison, c’est de gagner chaque match, pour être honnête. Que l’équipe soit la meilleure, que moi je fasse de bons matches à chaque fois, gagner des trophées et être au sommet. »
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La disette de trophées post-Ferguson
Depuis 2013, le parcours des fidèles d'Old Trafford a été un véritable ascenseur émotionnel. David Moyes a remporté le Community Shield lors de sa terne saison à la tête de l'équipe, tandis que Louis van Gaal a connu le succès en FA Cup. Jose Mourinho a enrichi l'armoire à trophées d'Old Trafford avec un titre en Ligue Europa, une FA Cup et une League Cup au cours de ses deux années en poste, tandis qu'Erik ten Hag a conduit Manchester United à une League Cup et une FA Cup durant son passage au club.
En réalité, seuls Ole Gunnar Solskjaer et Ruben Amorim ont quitté Manchester United sans autre bilan que des souvenirs, bons comme mauvais, de leur passage respectif dans le Grand Manchester en tant qu'entraîneurs principaux. Et ce, malgré le fait qu'Amorim ait conduit le club à une embarrassante 15e place en 2024/25.
La révolution Michael Carrick
Carrick a été une véritable bouffée d’air frais depuis son arrivée à Old Trafford en janvier. Une troisième place en Premier League, après avoir recollé les morceaux laissés par Amorim, a suffi à lui valoir une nomination permanente cet été. Évoquant la tâche qui l’attend, l’entraîneur de 45 ans est revenu sur son lien profond avec le club et le poids du rôle qu’il occupe désormais.
« Depuis le moment où je suis arrivé ici il y a 20 ans, j’ai ressenti la magie de Manchester United. Porter la responsabilité de diriger notre club si spécial me remplit d’une immense fierté. Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a montré qu’il pouvait atteindre les standards de résilience, d’unité et de détermination que nous exigeons ici », a expliqué Carrick.
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Ramener Manchester United au sommet
Le défi pour Carrick sera de maintenir l’élan accumulé durant les derniers mois de la saison précédente. Le paysage de la Premier League reste incroyablement compétitif, mais du côté de Carrington, on a le sentiment que le redémarrage culturel est enfin en train de prendre forme. Carrick ne se fait aucune illusion sur les attentes placées sur ses épaules, soulignant que le club doit retrouver son rang historique. « Maintenant, il est temps d’avancer à nouveau ensemble, avec ambition et un cap clair. Manchester United et nos incroyables supporters méritent de lutter de nouveau pour les plus grands trophées », a conclu l’entraîneur.
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