Yoro a affirmé avec assurance que United peut remporter la Premier League cette saison, malgré un manque de régularité depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Le légendaire Écossais a remporté pas moins de 13 titres dans l’élite anglaise avant de mettre un terme à une carrière d’entraîneur révolutionnaire en 2013. Dans les années qui ont suivi, United a connu sept entraîneurs permanents, sans qu’aucun ne parvienne à reproduire l’exploit de Fergie en ramenant la gloire à Man United.

Interrogé sur la possibilité de remporter la Premier League cette saison, Yoro s’est montré catégorique sur les objectifs du club pour mettre fin à 13 ans de disette en Premier League. « Nous sommes Man United, donc nous devons penser comme ça. Et je sais que nous avons le potentiel pour le faire, donc nous devons le faire », a déclaré Yoro. « L’ambiance est vraiment très bonne. Nous travaillons très dur et, en dehors du terrain, il y a une bonne énergie, une bonne ambiance. Donc l’objectif cette saison, c’est de gagner chaque match, pour être honnête. Que l’équipe soit la meilleure, que moi je fasse de bons matches à chaque fois, gagner des trophées et être au sommet. »