S'exprimant lors de son interview d'après-match sur le terrain du club promu, le jeune attaquant a tenté d'apaiser les tensions en expliquant l'intention derrière son geste. Balayant les accusations selon lesquelles il aurait délibérément cherché à provoquer les supporters locaux, l'ailier a expliqué : « C'est l'émotion. Je suis désolé si vous m'avez mal compris, je ne le pensais pas comme ça. »

Présentant ses excuses aux supporters locaux, il a ajouté : « La plupart des supporters de football savent que c'est l'émotion et que cela fait simplement partie du football. Je suis désolé. »