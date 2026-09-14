Eibner
Traduit par
Lennart Karl présente ses excuses aux supporters du SV Elversberg après sa célébration controversée demandant le silence lors de la victoire contre le Bayern Munich
Un adolescent provoque des tensions dans le stade
Karl a ouvert le score à la 26e minute, en poussant le ballon au second poteau après un centre à ras de terre d'Ismael Saibari dévié par Harry Kane. Cependant, son geste de porter son index à ses lèvres a déclenché la fureur dans les tribunes locales, le jeune joueur étant copieusement sifflé jusqu'au coup de sifflet final. Un but victorieux tardif de Kane lui a finalement évité de trop rougir et a offert les trois points, tout en venant couronner un cap historique puisque Joshua Kimmich a disputé son 500e match officiel avec le géant bavarois.
- Eibner
L’ailier clarifie sa réaction émotionnelle
S'exprimant lors de son interview d'après-match sur le terrain du club promu, le jeune attaquant a tenté d'apaiser les tensions en expliquant l'intention derrière son geste. Balayant les accusations selon lesquelles il aurait délibérément cherché à provoquer les supporters locaux, l'ailier a expliqué : « C'est l'émotion. Je suis désolé si vous m'avez mal compris, je ne le pensais pas comme ça. »
Présentant ses excuses aux supporters locaux, il a ajouté : « La plupart des supporters de football savent que c'est l'émotion et que cela fait simplement partie du football. Je suis désolé. »
Le jeune revient sur sa révélation
Le but inscrit en ouverture s’est avéré crucial pour déstabiliser les hôtes, pleins d’allant, qui avaient brièvement rétabli l’égalité en seconde période grâce à la superbe frappe enroulée de Maurice Krattenmacher. Revenant sur la manière dont l’occasion s’est présentée, le jeune joueur a reconnu : « Oui, heureusement, j’étais au second poteau. J’ai eu un peu de chance de recevoir le ballon, qu’il passe et ensuite la finition a été bonne. »
Sa contribution a aidé l’équipe de Vincent Kompany à grimper à la quatrième place du classement de Bundesliga avec sept points pris lors de ses trois premiers matches de championnat.
- Sven Simon
L’équipe de la capitale se rend à Munich
Le Bayern retourne désormais en Bavière pour préparer le match de vendredi soir contre l'Union Berlin à l'Allianz Arena. Cette rencontre offre aux champions en titre une plateforme idéale pour conserver leur dynamique victorieuse et mettre la pression sur les équipes en tête de la Bundesliga. Tous les regards seront sans aucun doute tournés vers Kane, qui n'a besoin que d'un seul but pour devenir le joueur le plus rapide de l'histoire de l'élite allemande à atteindre la barre des 100 buts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles