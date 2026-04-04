Le Bayern Munich ne baisse jamais les bras. Même dans les situations les plus difficiles, l'équipe allemande relève la tête et se fraye un chemin à coups de coude. C'est ce qui s'est produit lors de la 28e journée de Bundesliga, où l'équipe de Vincent Kompany a affronté Fribourg et s'est imposée 3-2 à l'extérieur. Une victoire importante qui intervient après avoir été mené de deux buts, et à six journées de la fin du championnat, un pas de plus a été franchi vers le titre : compte tenu également de la victoire de Dortmund sur le terrain de Stuttgart, le Bayern compte aujourd'hui 9 points d'avance sur le deuxième.
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Lennart Karl, le héros du Bayern Munich qui a marqué à la 99e minute : de 0-2 à 3-2 contre Fribourg
LE MATCH
Après les buts de Manzambi et Höler, tous deux inscrits en deuxième mi-temps, les Rouge et Blanc ont entamé leur remontée à un peu plus de dix minutes de la fin du match grâce à Tom Bischof, qui a également inscrit le but égalisateur dix minutes plus tard ; il s'agit des deux premiers buts de la saison pour ce milieu de terrain né en 2005. C'est fini ? Pas du tout. Le but de la victoire pour le Bayern Munich est survenu à la 99e minute, et c'est le plus jeune joueur sur le terrain qui l'a inscrit : Lennart Karl, qui a fêté ses 18 ans en février et qui est déjà un pilier de l'équipe, bien qu'il soit né en 2008. Cette saison, en comptant le championnat et les coupes, il a totalisé 9 buts et 6 passes décisives en 35 matchs.
LE CALENDRIER DU BAYERN MUNICH
Lors de la prochaine journée de championnat, le Bayern Munich affrontera St. Pauli, un match qui, dans le calendrier de l'équipe de Kompany, se situera après le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (prévu le 7 avril prochain au Bernabéu), et avant le match retour qui se jouera le 15 avril à l'Allianz Arena. Le Bayern affrontera ensuite Stuttgart en Bundesliga avant la demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen le 22 avril (match unique à l'extérieur). Les quatre dernières journées de championnat se dérouleront contre Mayence (à l'extérieur), Heidenheim (à domicile), Wolfsburg (à l'extérieur) et Cologne (à domicile).