Lennart Karl, le héros du Bayern Munich qui a marqué à la 99e minute : de 0-2 à 3-2 contre Fribourg

Après les buts de Manzambi et Höler, tous deux inscrits en deuxième mi-temps, les Rouge et Blanc ont entamé leur remontée à un peu plus de dix minutes de la fin du match grâce à Tom Bischof, qui a également inscrit le but égalisateur dix minutes plus tard ; il s'agit des deux premiers buts de la saison pour ce milieu de terrain né en 2005. C'est fini ? Pas du tout. Le but de la victoire pour le Bayern Munich est survenu à la 99e minute, et c'est le plus jeune joueur sur le terrain qui l'a inscrit : Lennart Karl, qui a fêté ses 18 ans en février et qui est déjà un pilier de l'équipe, bien qu'il soit né en 2008. Cette saison, en comptant le championnat et les coupes, il a totalisé 9 buts et 6 passes décisives en 35 matchs.